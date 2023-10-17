Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Сообщество Муттаякас
  5. Квартиры

Квартиры в Сообщество Муттаякас, Кипр

однокомнатные
4
двухкомнатные
3
трехкомнатные
3
четырехкомнатные
4
Квартира В архив
Очистить
19 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 107 м²
Количество этажей 34
Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и бизнес-центром, Муттайяка, Кипр Предлагаю…
€1,39 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр Пр…
€400,000
Пентхаус 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой в Сообщество Муттаякас, Кипр
Пентхаус 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
€3,00 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Новый закрытый комплекс вилл и апартаментов с бассейном и зелеными зонами недалеко от пляжа,…
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр Предлагаются новые в…
€779,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с живописн…
€680,000
Квартира 2 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Уникальный 23-этажный роскошный кондоминиум, спроектированный в соответствии с последними ми…
€980,000
Квартира 1 спальня в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Уникальный 23-этажный роскошный кондоминиум, спроектированный в соответствии с последними ми…
€650,000
Квартира 2 комнаты с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 2 комнаты с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€555,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 спальня с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€555,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 164 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€1,20 млн
Квартира 1 спальня в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Olympic Resort - роскошный курортный комплекс площадью 33 000 кв. м расположен на морском по…
€850,000
Квартира 1 комната с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 530 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу 4 спальный пентхаус в роскошном комплексе. Проект состоит из двухуровн…
€4,00 млн
Квартира 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€3,70 млн
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу роскошный пентхаус на Кипре. Пентхаус расположен в одном из современны…
€990,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€499,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€590,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Это ультра-роскошный 5-этажный проект, в котором имеется одна роскошная квартира на этаже и …
€730,000
Квартира 4 спальни с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 4 спальни с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 10/1
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на одиннадцатом этаже…
€3,65 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Муттаякас, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти