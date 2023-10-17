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Квартиры в Сообщество Муттаякас, Кипр
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19 объектов найдено
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
107 м²
34
Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и бизнес-центром, Муттайяка, Кипр Предлагаю…
€1,39 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
50 м²
5
Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр Пр…
€400,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
171 м²
17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
€3,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
140 м²
3
Новый закрытый комплекс вилл и апартаментов с бассейном и зелеными зонами недалеко от пляжа,…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
3
147 м²
2
Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр Предлагаются новые в…
€779,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
180 м²
2
Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с живописн…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
1
96 м²
Уникальный 23-этажный роскошный кондоминиум, спроектированный в соответствии с последними ми…
€980,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
1
76 м²
Уникальный 23-этажный роскошный кондоминиум, спроектированный в соответствии с последними ми…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
118 м²
1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
1
118 м²
1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
2
164 м²
2/1
Продается квартира площадью 164 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
Olympic Resort - роскошный курортный комплекс площадью 33 000 кв. м расположен на морском по…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
530 м²
1
Предлагаем на продажу 4 спальный пентхаус в роскошном комплексе. Проект состоит из двухуровн…
€4,00 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
6
5
500 м²
3/1
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€3,70 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
132 м²
1
Предлагаем на продажу роскошный пентхаус на Кипре. Пентхаус расположен в одном из современны…
€990,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
2
172 м²
3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€499,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Муттаякас, Кипр
3
1
159 м²
1
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€590,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
163 м²
1
Это ультра-роскошный 5-этажный проект, в котором имеется одна роскошная квартира на этаже и …
€730,000
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Квартира 4 спальни с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
3
240 м²
10/1
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на одиннадцатом этаже…
€3,65 млн
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Параметры недвижимости в Сообщество Муттаякас, Кипр
с видом на море
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