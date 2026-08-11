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Квартиры в Dali, Кипр

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27 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Дали, Кипр
Квартира 2 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Представляем предстоящую разработку небольшого двухэтажного жилого дома в районе Каллитеа. В…
$189,081
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Квартира 3 спальни в Дали, Кипр
Квартира 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Эта недавно строящаяся роскошная резиденция с 3 спальнями олицетворяет современный дизайн и …
$366,344
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Квартира 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в провинции Гермасогея - Лимассол…
$783,909
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в стадии строительства в провинции Агланция - Ни…
$107,881
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Квартира 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Продается квартира с четырьмя спальнями в провинции Гермасогея - Лимассол, площадью 135 м². …
$798,098
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 71 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капарисе - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 63 т.…
$94,024
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Комната 5 комнат в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 5 комнат
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 5
Площадь 282 м²
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
$800,790
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Комната 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
$235,232
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Three bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in City Cente…
$790,781
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Продается двухкомнатная квартира в Лакатамии - провинция Никосия, на 1-м этаже трехэтажного …
$94,984
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 101 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 79 т.м. крытые интерьер…
$232,586
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 112 м²
Продается двухкомнатная квартира в стадии строительства в Дасуполи - провинция Никосия, с 83…
$244,959
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 101 кв.м.м…
$782,930
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Квартира 4 комнаты в Дали, Кипр
Квартира 4 комнаты
Дали, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
$350,820
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Комната 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
$232,837
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 156 м²
$815,865
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Продается двухкомнатная квартира в Фанеромени - провинция Ларнака. Он имеет 93 кв.м. крытые …
$264,261
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Three bedroom whole floor apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Provi…
$800,790
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 156 м²
$771,989
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Роскошная квартира с одной спальней на продажу в Агланция - провинция Никосия, с 50 кв.м. кр…
$108,465
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 82 кв.м.м. крытые и…
$254,958
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в стадии строительства в провинции Агланция - Ни…
$107,881
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Квартира 1 комната в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 1 комната
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Роскошная квартира с одной спальней на продажу в Агланция - провинция Никосия, с 50 кв.м. кр…
$108,465
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Роскошная квартира в пентхаусе с тремя спальнями на продажу с садом на крыше в Пантеоне - пр…
$779,871
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Квартира 2 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 112 м²
Two bedroom apartment for sale under construction in Dasoupoli - Nicosia province, with 83 s…
$235,232
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Квартира 6 комнат в Дали, Кипр
Квартира 6 комнат
Дали, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр Предлагается элитная вилла с крытой террасо…
$432,543
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Комната 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
$791,784
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Параметры недвижимости в Dali, Кипр

с садом
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