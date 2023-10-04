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17 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
131 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 101 кв.м.м…
€783,060
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
4
137 м²
Продается квартира с четырьмя спальнями в провинции Гермасогея - Лимассол, площадью 135 м². …
€797,310
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
4
136 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в провинции Гермасогея - Лимассол…
€791,190
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
155 м²
Роскошная квартира в пентхаусе с тремя спальнями на продажу с садом на крыше в Пантеоне - пр…
€780,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€235,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
102 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 82 кв.м.м. крытые и…
€255,000
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Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
5
282 м²
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
€800,000
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Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
4
256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
€800,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
117 м²
Продается двухкомнатная квартира в Фанеромени - провинция Ларнака. Он имеет 93 кв.м. крытые …
€264,000
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
190 м²
Продается трехкомнатная квартира на целый этаж с садом на крыше в Джермасогии - провинция Ли…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с теплыми полами
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
112 м²
Two bedroom apartment for sale under construction in Dasoupoli - Nicosia province, with 83 s…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с теплыми полами
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
112 м²
Продается двухкомнатная квартира в стадии строительства в Дасуполи - провинция Никосия, с 83…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
101 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 79 т.м. крытые интерьер…
€235,000
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
3
168 м²
Строящаяся трехкомнатная квартира в пентхаусе с садом на крыше для продажи в центре города -…
€790,000
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Квартира 2 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
156 м²
€816,000
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Квартира 2 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
2
156 м²
€780,000
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Параметры недвижимости в Dali, Кипр
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