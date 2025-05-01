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Квартиры в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

двухкомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Мони, Кипр
Квартира 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
4-комнатная квартира, расположенная на 3-м этаже трехэтажного жилого дома, расположенного в …
$312,050
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современный проект расположен в одном из самых престижных районов Лимассола, Петру Кай Павлу…
$339,762
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Квартира 3 комнаты в Мони, Кипр
Квартира 3 комнаты
Мони, Кипр
Число комнат 3
Площадь 187 м²
$875,855
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Новый комплекс апартаментов и вилл в Мони, пригороде Лимассола. Комплекс состоит из 11 трехк…
$515,917
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современный проект расположен в одном из самых престижных районов Лимассола, Петру Кай Павлу…
$334,099
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Новый комплекс апартаментов и вилл в Мони, пригороде Лимассола. Комплекс состоит из 11 трехк…
$472,009
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Современный проект расположен в одном из самых престижных районов Лимассола, Петру Кай Павлу…
$453,016
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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