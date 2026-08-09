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Квартиры в муниципалитете Ларнака, Кипр

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3 510 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Пила, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пила, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Эта эксклюзивная вилла на первой береговой линии расположена в закрытом комплексе престижног…
$7,50 млн
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Квартира 1 спальня в район Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
район Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Эксклюзивные бутик-апартаменты в Ливадии. В этом эксклюзивном бутике всего 8 квартир. Ключев…
$242,159
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 3
Расположенный в тихом жилом районе Ливадии, Ларнака, этот современный двухкомнатный пентхаус…
$362,425
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Квартира 2 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эксклюзивные бутик-апартаменты в Ливадии. В этом эксклюзивном бутике всего 8 квартир. Ключев…
$242,159
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Квартира 2 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эксклюзивные бутик-апартаменты в Ливадии. В этом эксклюзивном бутике всего 8 квартир. Ключев…
$288,284
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Квартира 2 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1
Расположенная на 1-м этаже в тихом жилом районе Ливадии, Ларнака, эта современная двухкомнат…
$270,380
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Однокомнатная квартира предлагает стильное и функциональное жилое пространство с окнами от п…
$246,799
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Современный проект, расположенный рядом с портом Ларнака, в центре города. Расположение пред…
$453,257
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Новый проект в районе Metropolis Mall Area. Это современный четырехэтажный жилой проект, сос…
$301,347
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Апартаменты с 2 спальнями - Ороклини, Ларнака Эта просторная 2-комнатная квартира предлагае…
$227,531
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Квартира в Мари, Кипр
Квартира
Мари, Кипр
Площадь 2 000 м²
Полностью лицензирован. 14 донумов земли с 2 точками доступа. Текущее производство составляе…
$691,393
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 1
Трехкомнатная квартира – экспансивная жизнь в Средиземноморье Элегантность Трехкомнатная ква…
$325,211
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эксклюзивная жилая застройка – современная жизнь у моря Представляем уникальный жилой проек…
$279,914
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Квартира 1 спальня в район Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
район Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Объявление о продаже однокомнатной квартиры на первом этаже. Роскошные квартиры на этапе ст…
$223,661
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Расположенный в престижном районе Faneromenis в Ларнаке, Кипр, этот эксклюзивный жилой компл…
$313,165
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этот современный жилой комплекс удачно расположен между спокойной природной средой и динамич…
$216,154
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Бутик жилого дома в районе Аррадипу, Ларнака. Проект состоит из 10 квартир. Доступность Квар…
$285,333
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Квартира 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Проект может похвастаться 9 квартирами, все с просторными и современными жилыми помещениями.…
$295,438
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Квартира 3 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Впечатляющий жилой комплекс Infinity расположен в одном из самых предстоящих жилых районов Л…
$389,979
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 2
Современная двухкомнатная квартира с кабинетом и большой Верандой - Арадиппу, Ларнака Распо…
$325,211
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Квартира 2 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3
Квартира с 2 спальнями на 3-м этаже новой закрытой застройки в Ливадии, Ларнака. Он предлага…
$363,709
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Квартира 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Представляем современный жилой комплекс в востребованном районе Ливадии, Ларнака, где гармон…
$354,680
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Новый проект, расположенный недалеко от центра города, Ларнака. Проект состоит из 2 блоков п…
$491,303
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Это высококлассный проект с уникальным дизайном, который изменит внешний вид района Маккензи…
$661,060
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Современная жизнь в самом сердце Ларнаки - Апартаменты в центре города. Этот эксклюзивный жи…
$342,335
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Квартира 2 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира – гибкий комфорт для повседневной жизни Эта квартира идеально подходит …
$311,274
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Квартира 2 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Район New Marina расположен в самом сердце Ларнаки, в тихом жилом районе, ориентированном на…
$267,076
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Квартира 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Идеально расположенный рядом с Новой Мариной Ларнаки, этот бутик-комплекс сочетает современн…
$388,188
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Elevate — это бутик-комплекс из четырех этажей, предлагающий апартаменты с…
$200,973
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Kiti, Кипр
Квартира 2 комнаты
Kiti, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этот новый жилой проект расположен в тихом и живописном районе деревни Кити, всего в десяти …
$319,619
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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