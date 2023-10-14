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Квартиры в Ларнака, Кипр
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254 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
3
120 м²
4
Новые апартаменты с садом на крыше рядом с новой гаванью Ларнаки, Кипр Предлагаются апартам…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
5
204 м²
2
Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр Предлага…
€854,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
3
82 м²
2
Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с балко…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
3
86 м²
3
Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр Предлагаются квар…
€193,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
3
85 м²
8
Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются современные комфортабельные апар…
€452,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
3
81 м²
4
Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют …
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
4
103 м²
5
Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются апа…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
4
123 м²
5
Современная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются новые квартиры с парковочными ме…
€270,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Ларнака, Кипр
4
132 м²
5
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем и набережной, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты …
€495,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
6
216 м²
3
Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагается вилла с …
€540,750
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
5
164 м²
2
Современный комплекс вилл с панорамными видами рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются в…
€388,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
5
210 м²
2
Комплекс вилл в 200 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с просторной парковко…
€577,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
4
103 м²
6
Новая резиденция в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочным…
€535,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
3
68 м²
6
Новая резиденция с видом на море в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартамен…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
4
123 м²
8
Резиденция рядом с пляжами и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются просторные апартаменты с па…
€1,39 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
2
31 м²
8
Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр Предлагается многофункционал…
€338,667
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
2
53 м²
7
Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
3
74 м²
4
Новая резиденция в престижном районе Ларнаки, Кипр Предлагаются апартаменты и пентхаусы с т…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
4
101 м²
4
Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются а…
€355,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
3
80 м²
2
Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр Архитектура проек…
€568,421
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с паркетом
Ларнака, Кипр
2
52 м²
6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
4
119 м²
6
Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
3
81 м²
5
Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются новые апа…
€321,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
3
79 м²
4
Новая резиденция с магазинами и офисами в 500 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр Предл…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ларнака, Кипр
3
81 м²
3
Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются апартам…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
3
85 м²
3
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем, Ливадия, Кипр Предлагаются новые апартаменты и пентх…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
4
90 м²
6
Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаме…
€588,500
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом
Ларнака, Кипр
3
79 м²
3
Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочными…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
4
100 м²
3
Новая резиденция с тренажерным залом рядом с гаванью, Ливадия, Кипр Предлагаются новые апар…
€314,150
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
5
148 м²
3
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами в …
€470,000
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Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр
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