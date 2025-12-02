Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Agia Barbara, Кипр

10 объектов найдено
Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Продается 1/2 земель сельскохозяйственного назначения в Агиа Варвара. Он попадает в зону Ga4…
$201,656
Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Просторный склад, расположенный в Agia Varvara Pafou. Эта недвижимость на первом этаже с мез…
$690,241
Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Прекрасная земля, расположенная в Агиа Варвара, Пафос. Это свойство не имеет выхода к морю с…
$51,854
Sky ApartmentsSky Apartments
Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Сельскохозяйственные земли, расположенные в Агиа Варвара, Пафос. Это свойство имеет прямой д…
$202,444
Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Земля, расположенная в Agia Varvara, Пафос Размер участка: 21843 квадратных метра Располо…
$783,579
Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Площадь 16 809 м²
Промышленный склад в пределах земельного участка площадью около 60 260 кв.м. с крытой площад…
$5,53 млн
Квартира в Тими, Кипр
Квартира
Тими, Кипр
Промышленная земля доступна для продажи рядом с промышленной зоной Агиа Варвара. Земля расп…
$437,882
Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Возможность промышленного развития в Агиа Варвара, округ Пафос Это обширное месторождение, …
$3,69 млн
Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Продается 1/2 земель сельскохозяйственного назначения в Агиа Варвара. Он попадает в зону Ga4…
$132,517
VernaVerna
Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Сельскохозяйственные земли, расположенные в Агиа Варвара, Пафос. Эта собственность не имеет …
$171,696
Параметры недвижимости в Agia Barbara, Кипр

