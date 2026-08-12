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Квартиры возле озера на Кипре

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Лимасол
9
муниципалитет Пафос
2321
муниципалитет Ларнака
1526
Пейя
359
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14 объектов найдено
Квартира в Мелини, Кипр
Квартира
Мелини, Кипр
Сельскохозяйственные угодья в деревне Мелини в Ларнаке в зоне G3 с коэффициентом покрытия 10…
$56,464
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Квартира в Мандрия, Кипр
Квартира
Мандрия, Кипр
Сельскохозяйственные и охраняемые земли в деревне Мандриа Лимассол. Земля составляет 4683 кв…
$63,378
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Квартира в Мелини, Кипр
Квартира
Мелини, Кипр
Хорошая сельскохозяйственная земля в деревне Мелини в Ларнаке в зоне G3 с коэффициентом покр…
$63,378
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Квартира в Мелини, Кипр
Квартира
Мелини, Кипр
Сельскохозяйственные угодья в деревне Мелини Ларнака в зоне G3 с коэффициентом покрытия 10%,…
$44,941
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Квартира 13 комнат в Лефкара, Кипр
Квартира 13 комнат
Лефкара, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 9
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
$3,10 млн
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 7/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$259,997
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Резиденция с панорамным видом рядом с автомагистралью и инфраструктурой, Ларнака, Кипр Пред…
$240,306
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, …
$377,623
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/8
Этот предстоящий жилой проект предлагает современный и роскошный опыт проживания, разработан…
$410,795
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются современные комфортабельные апар…
$491,230
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens…
$613,768
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