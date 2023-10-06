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Квартиры возле озера на Кипре

Никосия
247
Муниципалитет Germasogeia
227
Ларнака
217
Лимасол
128
Сообщество Святого Тихона
104
Строволос
78
Муниципалитет Ознаменования Соседства
59
Никосия
41
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens…
€575,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Резиденция с панорамным видом рядом с автомагистралью и инфраструктурой, Ларнака, Кипр Пред…
€231,000

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