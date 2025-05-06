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Квартиры в Ypsonas Municipality, Кипр

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195 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
Последняя грядущая разработка призвана предложить непревзойденную роскошь и комфорт. Располо…
$322,690
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$322,690
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1
Современные апартаменты в современном жилом проекте в Ипсонасе, Лимассол Добро пожаловать в…
$311,368
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2
Современные апартаменты в современном жилом проекте в Ипсонасе, Лимассол Добро пожаловать в…
$317,029
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$311,368
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$317,029
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Квартира 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 3
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$520,833
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$328,351
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Эта резиденция воплощает в себе сочетание изысканной эстетики и функциональности, которая ра…
$283,062
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$322,690
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Эта резиденция воплощает в себе сочетание изысканной эстетики и функциональности, которая ра…
$192,482
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
Этот проект представляет собой современный двухэтажный жилой дом, расположенный в Ипсонасе, …
$260,417
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3
2+ спальная квартира на крыше-3-го этажа с удивительным видом на море из окна кухни и альфам…
$384,964
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/3
Эта резиденция тщательно разработана, чтобы предложить просторные, инновационные и функциона…
$283,062
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Резиденция предназначена для предоставления просторных, функциональных и революционных апарт…
$326,087
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Этот проект представляет собой современный двухэтажный жилой дом, расположенный в Ипсонасе, …
$271,739
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 107 м²
$203,995
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Резиденция предназначена для предоставления просторных, функциональных и революционных апарт…
$314,764
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Квартира 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Красивый современный проект, спроектированный с исключительной архитектурой и изысканным вку…
$308,416
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новое жилое здание, расположенное в перспективной деревне района Ипсонас. Идеальное располож…
$291,911
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Этот новый жилой дом предлагает апартаменты с одной и двумя спальнями, расположенные в готов…
$225,317
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Two bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in Kolossi - Li…
$185,183
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Квартира 1 комната в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 комната
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 1
Площадь 62 м²
Продается в стадии строительства спальня в провинции Закаки - Лимассол, с 50 кв.м. крытые ин…
$159,973
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Квартира 1 комната в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 комната
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
One bedroom under construction apartment for sale in Zakaki - Limassol Province, with 50 sq.…
$159,215
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новый проект расположен в привлекательном районе Ипсонас, всего в нескольких минутах от цент…
$385,933
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
The project offers 7 luxurious apartments. This elegant, innovative and sophisticated develo…
$353,803
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/2
Роскошная жизнь Устойчиво спроектированные роскошные объекты в самом перспективном районе за…
$226,449
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
Роскошная жизнь Устойчиво спроектированные роскошные объекты в самом перспективном районе за…
$249,094
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 5
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$328,351
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Квартира 1 комната в Като Полемидия, Кипр
Квартира 1 комната
Като Полемидия, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 68 м²
This contemporary residential complex combines advanced construction technologies, ergonomic…
$170,000
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