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Квартиры в Kiti, Кипр

двухкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meneou, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются различные виллы…
€568,421
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Meneou, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в спокойном и живописном посёлке Перволия, в нескольких километрах от города Лар…
€155,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meneou, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл рядом с пляжами, Ларнака, Кипр Предлагаются элитные виллы с бассейна…
€667,590
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Meneou, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
€2,70 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meneou, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
€892,500
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€206,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 119 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€259,200
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