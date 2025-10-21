Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Mesogi
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Mesogi, Кипр

двухкомнатные
16
трехкомнатные
16
Квартира Удалить
Очистить
34 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 125 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$393,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 комнаты в Месоги, Кипр
Квартира 3 комнаты
Месоги, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этот проект, расположенный в пригороде Пафоса, находится рядом со всей городской инфраструкт…
$514,473
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 117 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$279,096
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Tut TravelTut Travel
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 117 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$301,191
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$389,572
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 4 комнаты в Месоги, Кипр
Квартира 4 комнаты
Месоги, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Из этой современной частной резиденции открываются потрясающие виды на побережье Пафоса и ве…
$5,20 млн
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 99 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$297,702
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$389,572
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 125 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$453,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
VernaVerna
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 117 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$301,191
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 125 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$453,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Two-Bedroom Apartments – Comfort & Modern Style The two-bedroom apartments in this exclusive…
$306,767
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 125 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$393,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Комната 3 комнаты в Месоги, Кипр
Комната 3 комнаты
Месоги, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
$369,939
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Three-Bedroom Apartments – Spacious Family Living The three-bedroom apartments offer generou…
$392,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 117 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$279,096
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 117 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$279,096
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 117 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$301,191
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$389,572
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Three-Bedroom Apartments – Spacious Family Living The three-bedroom apartments offer generou…
$389,269
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Three-Bedroom Apartments – Spacious Family Living The three-bedroom apartments offer generou…
$453,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 117 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$301,191
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 117 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$279,096
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Two-Bedroom Apartments – Comfort & Modern Style The two-bedroom apartments in this exclusive…
$297,471
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/3
Two-Bedroom Apartments – Comfort & Modern Style The two-bedroom apartments in this exclusive…
$300,957
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 комнаты в Месоги, Кипр
Квартира 4 комнаты
Месоги, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с зеленой зоной недалеко от центра Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с парковоч…
$679,553
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 125 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$393,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 99 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$297,702
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 99 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$297,702
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 125 м²
In the heart of Mesogi, just minutes from the International School of Paphos, a new resident…
$393,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English

Параметры недвижимости в Mesogi, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти