Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Talas
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Koinoteta Talas, Кипр

;
двухкомнатные
20
трехкомнатные
46
четырехкомнатные
23
Квартира Удалить
Очистить
106 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Это стильная разработка, включающая в себя 59 объектов; просторные 1- и 2-комнатные апартаме…
$407,229
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенная в деревне Тала, эта прекрасная 2-спальная, 1 - ванная квартира предлагает безм…
$208,110
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Просторный 2-комнатный пентхаус с панорамой Виды в Тале Этот просторный пентхаус с двумя спа…
$296,435
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Как первый холм на юго-западной части Кипра, обращенный к Средиземному морю, Лофос имеет луч…
$1,56 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Престижная и элитная застройка, состоящая всего из 9 2-этажных вилл, с панорамным видом на м…
$852,718
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Это стильная разработка, включающая в себя 59 объектов; просторные 1- и 2-комнатные апартаме…
$428,053
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Престижная и элитная застройка, состоящая всего из 9 2-этажных вилл, с панорамным видом на м…
$852,718
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Это вилла с 4 спальнями высокого класса, предназначенная для тех, кто ищет роскошь, уединени…
$1,49 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Этот район считается самым элитным пригородом Пафоса и имеет один из лучших климатов на Кипр…
$2,48 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Камарес, Кипр
Квартира 4 комнаты
Камарес, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Расположенная в престижном районе Мелисовуно, в живописной деревне Тала, раскинувшейся на ск…
$871,412
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Великолепное спроектированное архитектором бунгало с захватывающим расположением на западе и…
$1,04 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тала, Кипр
Квартира 3 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный на возвышенности в спокойном районе Тремитуса, этот новый жилой проект предлаг…
$422,749
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Престижная и элитная застройка, состоящая всего из 9 2-этажных вилл, с панорамным видом на м…
$864,241
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Площадь 68 м²
2-комнатная квартира в Тале, это уникальная квартира, расположенная в поселке Тала. Эта очар…
$174,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира в Тала, Кипр
Квартира
Тала, Кипр
Доступна для продажи неидентичная земля с беспрепятственным видом на Средиземное море Отличн…
$880,278
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 2
Это стильный жилой комплекс,. состоящий из 59 объектов недв5ижимости: просторных апартаменто…
$594,831
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 412 м²
Расположенная в самом сердце Талы, одного из самых востребованных и быстро растущих районов …
$2,13 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Эксклюзивный и уникальный проект, состоящий из четырех бунгало и шести 2-этажных домов. При…
$979,474
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Откройте для себя роскошный Средиземноморский образ жизни в спокойном и безопасном жилом рай…
$1,53 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тала, Кипр
Квартира 3 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Расположенный на возвышенности в спокойном районе Тремитуса, этот новый жилой проект предлаг…
$468,452
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Эксклюзивный и уникальный проект, состоящий из четырех бунгало и шести 2-этажных домов. При…
$979,474
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Этот проект расположен в возвышенном положении в нескольких минутах ходьбы от живописной дер…
$415,977
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Престижная и элитная застройка, состоящая всего из 9 2-этажных вилл, с панорамным видом на м…
$864,241
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Это вилла с 4 спальнями высокого класса, предназначенная для тех, кто ищет роскошь, уединени…
$1,49 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Расположенная на живописном склоне холма над живописной деревней Тала недалеко от Пафоса на …
$965,646
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Расположенная в привлекательном и живописном районе Тала и предлагающая панорамный прибрежны…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Эксклюзивный и уникальный проект, состоящий из четырех бунгало и шести 2-этажных домов. При…
$990,997
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Эксклюзивный и уникальный проект, состоящий из четырех бунгало и шести 2-этажных домов. При…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тала, Кипр
Квартира 3 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Расположенный на возвышенностях Талы, этот камерный проект современных вилл открывает одни и…
$989,477
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Расположенная на живописном склоне холма над живописной деревней Тала недалеко от Пафоса на …
$965,646
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти