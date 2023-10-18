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Квартиры в Сообщество Талас, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Эти апартаменты на верхнем этаже, расположенные в очень желанном районе Тала, во многих отно…
€475,000

Параметры недвижимости в Сообщество Талас, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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