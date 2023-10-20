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Квартиры в Kathikas, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Катикас, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейном и рестораном рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предлагаются виллы …
€585,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Катикас, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Катикас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными места…
€750,000
Квартира 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
€1,35 млн
Квартира 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
€1,44 млн

Параметры недвижимости в Kathikas, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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