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Квартиры в Akrotiri village, Кипр

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168 объектов найдено
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Уникальная студия в Лонг-Бич, Северный Кипр На Северном Кипре, в уютном районе Искеле, созд…
$103,351
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/16
Что вы получаете: Просторные апартаменты в комплексе на берегу моря с частным пляжем. О с…
$495,178
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Квартира 4 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Безвременные инвестиции: Пентхаус в самом сердце Никосии Стильный и современный пентхаус в …
$264,836
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Квартирный лофт 3+1 для продажи на Северном Кипре На Северном Кипре, в живописной деревне О…
$248,688
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс с высоким качеством строительства и п…
$209,978
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты и виллы с собственным бассейном бесконечности, предоставляющим…
$205,861
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект с непревзойденным уровнем комфорта и ро…
$170,920
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Что вы получаете: Уютная просторная квартира планировки 1+1, 65м2 с собственным садом и зоно…
$122,404
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты 127м2 в самом сердце Пафоса - роскошь и комфорт Уникальная возможность жить в о…
$650,682
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Апартаменты в Боазе с видом на море и роскошными удобствами Недвижимость представляет собой …
$151,150
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Одинокая мечта в Искеле, Северный Кипр Уникальная квартира-студия в Искеле, Северный Кипр, …
$237,707
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 17
Студия с видом на море на Северном Кипре Очень привлекательное предложение для любителей ко…
$162,777
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Роскошный комплекс в поселке Боаз, Северный Ки…
$192,508
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 16
Привлекательная квартира с видом на море в престижном месте Исключительная возможность прио…
$297,004
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Квартира 3 спальни в Акротири, Кипр
Квартира 3 спальни
Акротири, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Impeccably presented whole-floor apartment situated within a charming low-rise building epit…
$370,539
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Новый закрытый комплекс в популярном районе Искеле О строительстве: Компл…
$122,404
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Эксклюзивный пентхаус с живописным видом в Татлисе, Северный Кипр Исключительная возможност…
$370,771
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Пентхаус в Татлисе, Северный Кипр - Квартира на последнем этаже В самом сердце живописного …
$213,161
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Пентхаус 2 комнаты в Акротири, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаусы 1+1 в новом комплексе на Северном Ки…
$383,902
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Студия с видом на море в Лонг-Бич, Северный Кипр Продается студия в живописном месте Лонг-Б…
$175,696
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Квартира в Акротири, Кипр
Квартира
Акротири, Кипр
Исключительный пентхаус в сердце Гирне Современные апартаменты в Гирне, Северный Кипр предл…
$744,771
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Продажа квартиры площадью 161 м2 в Неаполе с видом на море Предложение роскошной квартиры в…
$3,44 млн
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Новый комплекс с различными планировками в районе Эсентепе, Северный Кипр.…
$139,095
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Квартира в Акротири, Кипр
Квартира
Акротири, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Привлекательные апартаменты и коммерческие помещения в самом сердце Пано Пафоса Исключитель…
$248,806
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/7
Что вы получаете: Апартаменты в комплексе в одной из самых популярных локаций острова. О с…
$174,703
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Квартира 2+1 в престижном месте Эссентепе Квартира 2+1, расположенная в одном из самых прив…
$445,700
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе вблизи моря в ра…
$141,321
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Апартаменты 1+1, Лонг-Бич Северный Кипр - комфорт и современность на берегу моря Современны…
$166,653
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в уникальном комплексе района Искеле, Северный Кипр. О строи…
$228,116
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Апартаменты с живописными видами на горы и Средиземное море на острове Сев…
$166,914
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Параметры недвижимости в Akrotiri village, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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