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Квартиры в Полис, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с общественным бассейном, с солнечными панелями, с marble internal staircases в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни с общественным бассейном, с солнечными панелями, с marble internal staircases
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€180,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Полис, Кипр
Квартира 3 комнаты с furnishings
Полис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 940 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 940 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€1,30 млн
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