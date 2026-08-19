Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Полис
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Полисе, Кипр

;
двухкомнатные
6
трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 7 спален в Полис, Кипр
Квартира 7 спален
Полис, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
Вилла Beachfront на продажу в Латчи - Прайм-локация рядом с Latchi Marina Редкая возможност…
$1,80 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Прекрасный новый двухкомнатный жилой комплекс, расположенный в популярной деревне Продроми, …
$282,349
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1
Продается 2 спальные апартаменты на первом этаже в отличном месте. Прогулка до Полис-Виллидж…
$281,260
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Полис, Кипр
Квартира 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Роскошные пляжные виллы в Polis Chrysochous, Кипр ? Эксклюзивная прибрежная жизнь Откройте …
$927,619
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Современная квартира, живущая в первобытной прибрежной обстановке - Полис Хризохус (Продроми…
$278,482
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Двухкомнатная квартира с бассейном, первый этаж (2 этажа здания), крытый паркинг - очень хор…
$190,979
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Прекрасный новый двухкомнатный жилой комплекс, расположенный в популярной деревне Продроми, …
$278,929
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Эта 2-спальная квартира в Продроми предлагает современную прибрежную жизнь в очень желательн…
$281,896
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира в Полис, Кипр
Квартира
Полис, Кипр
Этот участок расположен в Полис Хризохус, округ Пафос, всего в 250 метрах от туристической з…
$193,590
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Полис, Кипр
Квартира 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Роскошные пляжные виллы в Polis Chrysochous, Кипр ? Эксклюзивная прибрежная жизнь Откройте …
$927,619
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Полис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Полис, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Расположенные в спокойной деревне Аргака, близ Полиса, эти восемь вилл на первой линии моря …
$634,343
Оставить заявку
Квартира в Полис, Кипр
Квартира
Полис, Кипр
СКРАЩЕННАЯ ЦЕНА: от запроса цены €265.000 до повышения цены: €185.000 Этот участок располож…
$213,180
Оставить заявку
Realting.com
Перейти