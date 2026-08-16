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Квартиры в Паралимни, Кипр

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295 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Вилла с 3 спальнями в спокойном районе Каппарис, эта эксклюзивная разработка предлагает идеа…
$599,953
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этот роскошный комплекс сочетает в себе непревзойденный комфорт и очарование побережья, созд…
$1,43 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Ваши ворота в идиллический образ жизни Каппариса. Расположенный в спокойном и востребованном…
$230,442
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1
Эта потрясающая двухкомнатная квартира на продажу в Каппарисе — отличная возможность приобре…
$261,720
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Квартира 1 спальня в Каппарис, Кипр
Квартира 1 спальня
Каппарис, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Современный и спокойный пентхаус с одной спальней в Паралимни Откройте для себя идеальное с…
$160,609
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,14 млн
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Расположенный в самом сердце Паралимни, этот современный многофункциональный проект задаёт н…
$329,729
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Расположенный в престижном прибрежном районе Пернера, этот эксклюзивный комплекс роскошных в…
$617,062
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,52 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается ухоженная квартира на вторичном рынке с комфортной площадью 90 м2. Это светлое и п…
$207,406
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этот уютный 2-спальный пентхаус в Каппарисе предлагает комфортное и привлекательное жилое пр…
$378,161
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Премиальный жилой проект в Паралимни. Проект охватывает четыре этажа, на каждом этаже распол…
$296,144
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Niero City Apartments, Паралимни. Современны…
$280,261
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Квартира 6 комнат в Паралимни, Кипр
Квартира 6 комнат
Паралимни, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 375 м²
Вы мечтаете о доме у моря, где бирюзовые волны в нескольких метрах от вашей спальни создают …
$6,09 млн
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Описание объекта: О комплексе Island Dream... Добро пожаловать в Island Dream, наш совершенн…
$376,825
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
ПРОМО-АКЦИЯ: Этот совершенно новый апартамент с двумя спальнями на первом этаже полностью ме…
$335,491
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира предлагает щедрые жилые помещения и изысканную о…
$205,857
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Всего в 250 метрах от золотых песков знаменитого пляжа Fig Tree расположен эксклюзивный трех…
$838,784
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/4
Современная квартира в новом жилом комплексе в Паралимни, Фамагуста, предлагает светлое, сов…
$279,285
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English, Русский
Квартира 5 комнат в Паралимни, Кипр
Квартира 5 комнат
Паралимни, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Эта великолепная вилла с 5 спальнями расположена на первой береговой линии в закрытом компле…
$3,06 млн
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Квартира 1 спальня в Каппарис, Кипр
Квартира 1 спальня
Каппарис, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Элегантная 1-комнатная квартира в Kapparis Coastal Retreat Эта красиво оформленная 1-комнат…
$280,286
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этот бутик-комплекс современных вилл расположен в одном из самых престижных прибрежных район…
$746,568
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современный комплекс в Паралимни. В нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструк…
$291,549
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современные апартаменты с видом на море в самом сердце Паралимни Откройте для себя новый уро…
$258,514
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Квартира 6 комнат в Паралимни, Кипр
Квартира 6 комнат
Паралимни, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 463 м²
Вы мечтаете о доме у моря, где бирюзовые волны в нескольких метрах от вашей спальни создают …
$7,30 млн
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Квартира 1 спальня в Каппарис, Кипр
Квартира 1 спальня
Каппарис, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Ощутите роскошную прибрежную жизнь в этой стильной однокомнатной квартире на первом этаже, р…
$206,202
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Квартира 1 спальня в Каппарис, Кипр
Квартира 1 спальня
Каппарис, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Элегантная 1-комнатная квартира в Kapparis Coastal Retreat Эта красиво оформленная 1-комнат…
$337,487
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Расположенный в небольшом и уютном городке Паралимни, этот эксклюзивный жилой комплекс сочет…
$326,234
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
Продается современная квартира на стадии строительства, предлагающая 100 квадратных метров к…
$1,68 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/4
Современная квартира в новом жилом комплексе в Паралимни, Фамагуста, предлагает светлое, сов…
$291,980
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