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Квартиры в Паралимни, Кипр

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15 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются п…
€362,250
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протара…
€481,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
€592,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются современные стильн…
€479,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются совреме…
€269,000
Квартира 5 спален с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 5 спален с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 6
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются…
€2,95 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в цент…
€600,000
Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в новый эксклюзивный жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце …
€249,000
Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в новый эксклюзивный жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце …
€212,000
Квартира 1 спальня в Паралимни, Кипр
Квартира 1 спальня
Паралимни, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Добро пожаловать в новый эксклюзивный жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце …
€139,000
Квартира 5 спален с лифтом в Протарас, Кипр
Квартира 5 спален с лифтом
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 430 м²
Blue Waves Villa - одна из 7 роскошных пляжных вилл, которые расположены на самых спокойных …
€3,10 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Протарас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,80 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Протарас, Кипр
Квартира 3 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Протарасе. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€295,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€665,000
Квартира 1 комната с furnishings, под аренду, с патио в Протарас, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings, под аренду, с патио
Протарас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЁТСЯуютная квартира с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в первоклассном комплексе в район…
€155,000
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