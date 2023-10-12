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Квартиры в Лация, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Лация, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира в новом здании в районе Лациа, в 5 минутах езды на машине от …
€185,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Лация, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 2/4
Продается 2-комнатная квартира в Лации, современный комплекс, кондиционер!
€185,000
Realting.com
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