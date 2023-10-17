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Муниципалитет Germasogeia
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Квартиры в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
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239 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
69 м²
3
Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабельн…
€440,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
118 м²
4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются апартамен…
€985,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
221 м²
2
Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабел…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
115 м²
3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогейя, Кипр Предлагаются апар…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
55 м²
5
Закрытая резиденция с бассейнами, спа и садами в 700 метрах от пляжа, Гермасогейя, Кипр Рез…
€354,200
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
195 м²
2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
€762,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
86 м²
5
Новая закрытая резиденция с бассейном и спа в престижном районе, Гермасогейя, Кипр Предлага…
€585,520
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с Pool
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
62 м²
4
Новая малоэтажная резиденция недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр Предлагаются н…
€364,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
123 м²
5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр Пр…
€861,030
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
83 м²
4
Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр Предлагается квартира с верандой…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с садом, с частной парковкой, с property features coming soon
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
1
84 м²
Характеристики недвижимости: Современная и элегантная 2-комнатная квартира общей площадью 12…
€585,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
116 м²
3
Премиальная квартира рядом с морем со своим бассейном и уличным душем. Частная территория со…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
110 м²
Эта роскошная резиденция, расположенная в престижном районе Лимассола, является идеальным вы…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
123 м²
Здание расположено в самом сердце Гермасойи, рядом с церковью Пророка Илии на улице Куль-де-…
€564,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
112 м²
Этот пентхаус с двумя спальнями расположен в Потамос Гермасойя, Лимассол, и выставлен на про…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
112 м²
1
Резиденция расположена на вершине холма в известном районе Гермасойя, откуда открывается зах…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
85 м²
1
Продается потрясающая квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в новом проекте, располож…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
87 м²
2
Современная квартира в новостройке в одном из самых популярных районов Лимассола. Гостиная/к…
€433,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
126 м²
3
Совершенно новый пентхаус с документом, подтверждающим право собственности, в Агиос Афанасио…
€942,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
94 м²
1
Резиденция была спроектирована с большим вниманием к деталям. Каждый аспект здания был тщате…
€642,360
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
85 м²
1
В здании есть восемь квартир с двумя спальнями, оно расположено в очень популярном районе По…
€445,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
58 м²
Эта просторная квартира находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа и кафе Coya на прибре…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
135 м²
5
Очень просторная квартира на верхнем этаже. Квартира расположена напротив пляжа в самом прив…
€980,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
55 м²
1
Великолепный проект с современным дизайном и высококачественной отделкой в исключительном ме…
€390,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
87 м²
1
Великолепный проект с современным дизайном и высококачественной отделкой в исключительном ме…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
136 м²
1
Современный пентхаус с 2+1 спальнями, расположенный в небольшом здании в тихом жилом районе.…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
124 м²
4
Резиденция была спроектирована с большим вниманием к деталям. Каждый аспект здания был тщате…
€1,13 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
124 м²
2
Резиденция была спроектирована с большим вниманием к деталям. Каждый аспект здания был тщате…
€862,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
59 м²
1
Резиденция была спроектирована с большим вниманием к деталям. Каждый аспект здания был тщате…
€405,450
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
116 м²
2
Пентхаус с тремя спальнями теперь продается в туристической зоне Потамос Гермасойя, Лимассол…
€580,000
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