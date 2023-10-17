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Квартиры в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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239 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабельн…
€440,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются апартамен…
€985,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабел…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогейя, Кипр Предлагаются апар…
€1,10 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Закрытая резиденция с бассейнами, спа и садами в 700 метрах от пляжа, Гермасогейя, Кипр Рез…
€354,200
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
€762,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Новая закрытая резиденция с бассейном и спа в престижном районе, Гермасогейя, Кипр Предлага…
€585,520
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с Pool в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с Pool
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр Предлагаются н…
€364,800
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр Пр…
€861,030
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Lift в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр Предлагается квартира с верандой…
€450,000
Квартира 2 спальни с садом, с частной парковкой, с property features coming soon в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с садом, с частной парковкой, с property features coming soon
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Характеристики недвижимости: Современная и элегантная 2-комнатная квартира общей площадью 12…
€585,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Этаж 3
Премиальная квартира рядом с морем со своим бассейном и уличным душем. Частная территория со…
€750,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Эта роскошная резиденция, расположенная в престижном районе Лимассола, является идеальным вы…
€650,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Здание расположено в самом сердце Гермасойи, рядом с церковью Пророка Илии на улице Куль-де-…
€564,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Этот пентхаус с двумя спальнями расположен в Потамос Гермасойя, Лимассол, и выставлен на про…
€500,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Этаж 1
Резиденция расположена на вершине холма в известном районе Гермасойя, откуда открывается зах…
€325,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продается потрясающая квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в новом проекте, располож…
€435,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Этаж 2
Современная квартира в новостройке в одном из самых популярных районов Лимассола. Гостиная/к…
€433,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Этаж 3
Совершенно новый пентхаус с документом, подтверждающим право собственности, в Агиос Афанасио…
€942,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Этаж 1
Резиденция была спроектирована с большим вниманием к деталям. Каждый аспект здания был тщате…
€642,360
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 1
В здании есть восемь квартир с двумя спальнями, оно расположено в очень популярном районе По…
€445,000
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Эта просторная квартира находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа и кафе Coya на прибре…
€300,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Этаж 5
Очень просторная квартира на верхнем этаже. Квартира расположена напротив пляжа в самом прив…
€980,000
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Великолепный проект с современным дизайном и высококачественной отделкой в исключительном ме…
€390,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Этаж 1
Великолепный проект с современным дизайном и высококачественной отделкой в исключительном ме…
€600,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Этаж 1
Современный пентхаус с 2+1 спальнями, расположенный в небольшом здании в тихом жилом районе.…
€600,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этаж 4
Резиденция была спроектирована с большим вниманием к деталям. Каждый аспект здания был тщате…
€1,13 млн
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этаж 2
Резиденция была спроектирована с большим вниманием к деталям. Каждый аспект здания был тщате…
€862,000
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Резиденция была спроектирована с большим вниманием к деталям. Каждый аспект здания был тщате…
€405,450
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Этаж 2
Пентхаус с тремя спальнями теперь продается в туристической зоне Потамос Гермасойя, Лимассол…
€580,000
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