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Квартиры в Tserkezoi Municipality, Кипр

двухкомнатные
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр Предлагаются апартаменты с…
€260,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр Предлагаются квартиры с парковоч…
€267,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр Предлагаются апартаме…
€260,000
Квартира 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Этот жилой комплекс представляет собой мультикультурное и устойчивое сообщество с 315 кварти…
€489,000
Квартира 4 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Этот новый проект расположен в новом популярном пригородном районе Полемидия, откуда открыва…
€738,000
Квартира 2 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Расположенное в одном из самых быстрорастущих районов Лимассола, замечательное новое ультрас…
€506,000
Квартира 1 ванная в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 1 ванная
Tserkezoi Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Расположенное в одном из самых быстрорастущих районов Лимассола, замечательное новое ультрас…
€242,000
Квартира 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот новый стильный жилой комплекс расположен в Закаки, зеленом, спокойном и многообещающем …
€380,000
Квартира 2 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этот новый стильный жилой комплекс расположен в Закаки, зеленом, спокойном и многообещающем …
€250,000
Квартира 1 спальня в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этот новый стильный жилой комплекс расположен в Закаки, зеленом, спокойном и многообещающем …
€225,000

Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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