Квартира 5 комнат в Тремитуса, Кипр
Квартира 5 комнат
Тремитуса, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
Добро пожаловать на эту удивительную виллу с 5 спальнями - потрясающую резиденцию в поистине…
$2,08 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тремитуса, Кипр
Квартира 3 комнаты
Тремитуса, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Новый жилой проект расположен в очаровательной деревушке Тала, в нескольких километрах к сев…
$988,483
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тремитуса, Кипр
Квартира 3 комнаты
Тремитуса, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Новый жилой проект расположен в очаровательной деревушке Тала, в нескольких километрах к сев…
$994,263
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Тремитуса, Кипр
Квартира 4 комнаты
Тремитуса, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом на море, Тремитуса, Кипр Предлагаются виллы с панорамным в…
$1,01 млн
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Tremithousa, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
