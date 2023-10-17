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Квартиры в Сообщество Киссонергас, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Киссонерга, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира с панорамным видом на море в районе Киссонерга. Проект будет …
€364,000
Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Комплекс в КиссонергеНедвижимостьЭтот комплекс в Киссонерге был вдохновлен выращиванием редк…
€1,000,000

Параметры недвижимости в Сообщество Киссонергас, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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