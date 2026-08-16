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Квартиры в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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156 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивные прибрежные резиденции в Киссонерге, Пафос Опыт современного Средиземноморье жи…
$513,426
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Современный проект, расположенный в Киссонерге. Удобно расположенный всего в 700 метрах от п…
$563,691
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Для продажи Ожидаемое завершение: 2028 Испытайте идеальный баланс роскоши, комфорта и совр…
$390,216
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Добро пожаловать в Энико Маре, безмятежное прибрежное святилище, созданное для тех, кто цени…
$295,438
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Квартира 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$806,625
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Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Расположенный вдоль спокойной береговой линии Киссонерги в более широком регионе Пафоса, это…
$276,513
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
В живописном пригороде Пафоса Киссонерга, предлагаются уникальные двухуровневые апартаменты.…
$747,569
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Пентхаус в Киссонерга, Кипр
Пентхаус
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
Продается: современный пентхаус на стадии строительства в самом сердце Киссóнерги. Эта стиль…
$558,727
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$737,486
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Квартира 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 447 м²
Всего в нескольких шагах от прозрачных вод Средиземного моря представлен престижный проект и…
$5,21 млн
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Студия 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Студия 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
Апартаменты Jaquozzi Suite Расположен вдоль живописной береговой линии Киссонерги, Пафос. R…
$341,238
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$737,486
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Квартира 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$864,241
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/3
Продается по проекту современная двухкомнатная квартира с двумя ванными комнатами, расположе…
$510,664
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Квартира 10 спален в Киссонерга, Кипр
Квартира 10 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 894 м²
Опыт роскошной жизни в этой 10-комнатной, 11-комнатной набережной вилле, расположенной в одн…
$15,21 млн
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современный проект, расположенный в очаровательном районе Киссонерги. Идеально расположен в …
$518,324
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Для продажи Завершение запланировано на 2028 год Эта современная квартира, разработанная в…
$412,969
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Vista Gardens, Кипр. Современный проект от на…
$236,507
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Квартира 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Бутик-комплекс, включающий всего 4 роскошные виллы на берегу моря, расположен в поселке Кисс…
$2,00 млн
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Готово в апреле 2026 года Внедрение исключительной роскошной резиденции в настоящее время н…
$846,380
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Современный проект, расположенный в Киссонерге. Удобно расположенный всего в 700 метрах от п…
$574,908
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенный в востребованной прибрежной деревне Киссонерги, Пафос, этот эксклюзивный закры…
$319,660
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
Продается квартира на стадии строительства на первом этаже в уютном районе Киссонерга. Эта с…
$341,880
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Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Расположенный вдоль спокойной береговой линии Киссонерги в более широком регионе Пафоса, это…
$276,513
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенный в востребованной прибрежной деревне Киссонерги, Пафос, этот эксклюзивный закры…
$296,646
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Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Расположенный вдоль спокойной береговой линии Киссонерги в более широком регионе Пафоса, это…
$276,513
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Потрясающий проект - это закрытое сообщество из 22 эксклюзивных единиц, предназначенное для …
$295,438
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Квартира 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Отдельный титул невозможен Эти выдающиеся Виллы - это коллекция современных домов на пляже,…
$2,42 млн
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Для продажи Завершение запланировано на 2028 год Построенная с учетом качества, комфорта и…
$397,042
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Добро пожаловать в Энико Маре, безмятежное прибрежное святилище, созданное для тех, кто цени…
$313,165
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Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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