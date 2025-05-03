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Квартиры с садом на Кипре

Лимасол
77
муниципалитет Пафос
787
Никосия
71
муниципалитет Ларнака
1224
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515 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Комплекс таунхаусов с бассейном и зеленой зоной недалеко от песчаных пляжей, Пафос, Кипр Пр…
$216,272
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 154 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Aradippou - Larnaka province, on the th…
$220,217
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Квартира 3 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
$612,482
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Квартира 4 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 290 м²
Продается большая квартира с четырьмя спальнями в дуплексе в районе Криселеуса в провинции С…
$254,958
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр Предлагаются элитные квар…
$254,870
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Комната 5 комнат в Oroklini, Кипр
Комната 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 2…
$346,405
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 5 комнат в Oroklini, Кипр
Квартира 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр Предлага…
$928,121
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
$434,717
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Двухкомнатная квартира в стадии строительства в провинции Колосси - Лимассол, с 86 кв.м. кры…
$189,968
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Ground floor luxury one bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
$114,436
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
$916,606
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Лимассола, Кипр Предлагаются квартир…
$689,026
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Като Пафос, Кипр Предлагаются виллы с зонами барбекю …
$597,736
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Резиденция с садом и бассейном в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты и…
$184,375
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в пентхаусе в центре города - провин…
$279,954
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Квартира 2 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Unique design building and apt incorporating fairface concrete walls that are slanted at two…
$539,462
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с балко…
$233,660
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Квартира 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Кисонерга, Кипр Предлагаются комфорт…
$353,697
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
$940,311
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 181 м²
An independent house of four bedrooms for sale in Strovolos - province of Nicosia, with 181 …
$320,316
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются просторные современные апа…
$347,774
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 152 м²
Two-bedroom penthouse for sale in Platy Aglantzias - Nicosia province, on the second floor o…
$265,262
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 122 м²
Пентхаус с двумя спальнями на продажу с садом на крыше в провинции Агиос Афанасиос - Лимассо…
$341,457
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Комната 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 180 кв.м…
$549,909
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы с…
$739,019
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
$169,972
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 463 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
$1,50 млн
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с большими …
$1,26 млн
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