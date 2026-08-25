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Квартиры в Tsada, Кипр

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75 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Tsada, Кипр
Квартира 3 комнаты
Tsada, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
Эксклюзивный коттеджный поселок расположен в престижном пригороде Пафоса, возле деревни Тсад…
$2,59 млн
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Квартира 4 спальни в Цада, Кипр
Квартира 4 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Испытайте роскошный склон холма, живущий в Пафосе с захватывающим панорамным видом на Средиз…
$2,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Tsada, Кипр
Квартира 3 комнаты
Tsada, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Эксклюзивный коттеджный поселок расположен в престижном пригороде Пафоса, возле деревни Тсад…
$1,64 млн
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Квартира 3 комнаты в Tsada, Кипр
Квартира 3 комнаты
Tsada, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Расположенный на самой высокой точке престижного курортного комплекса над Пафосом, этот новы…
$1,39 млн
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Квартира 3 спальни в Цада, Кипр
Квартира 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот дом создан, чтобы быть эмоциональным. Реакция на необычное окружение. Внутри каждой рез…
$2,29 млн
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Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Названный в честь и расположенный в самой высокой точке курорта, спокойствие, которое вы чув…
$840 166
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Квартира 4 спальни в Цада, Кипр
Квартира 4 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Опыт роскошной жизни с панорамным морем и видом на сельскую местность Расположенные недалек…
$3,11 млн
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Квартира в Цада, Кипр
Квартира
Цада, Кипр
Жилая площадь 4014 кв.м. в поселке Цада. Возможности строительства объекта недвижимости площ…
$172 848
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Квартира в Цада, Кипр
Квартира
Цада, Кипр
Привилегированное поле в деревне Цада, расположенной на вершине холма. Поле имеет удивительн…
$518 545
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Квартира 3 спальни в Цада, Кипр
Квартира 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Доступ через затененный частный двор, виллы имеют высокие стеклянные стены, которые заливают…
$1,41 млн
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Квартира в Цада, Кипр
Квартира
Цада, Кипр
Этот исключительный участок сельскохозяйственной земли расположен в Цада, всего в двух шагах…
$241 988
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Квартира 3 спальни в Цада, Кипр
Квартира 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Откройте для себя идеальный дом в очаровательной деревне Цада с этими двумя потрясающими вил…
$575 498
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Квартира 3 комнаты в Цада, Кипр
Квартира 3 комнаты
Цада, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Расположенная в уютной деревне Викла, эта обновлённая вилла с тремя спальнями сочетает совре…
$471 540
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Квартира 5 комнат в Цада, Кипр
Квартира 5 комнат
Цада, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Эта великолепная вилла с пятью спальнями возвышается над побережьем, предлагая исключительно…
$2,23 млн
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Квартира 3 спальни в Цада, Кипр
Квартира 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Откройте для себя идеальный дом в очаровательной деревне Цада с этими двумя потрясающими вил…
$570 100
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Квартира 4 спальни в Цада, Кипр
Квартира 4 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Продается: потрясающая отдельно стоящая вилла в очаровательном районе Цада. Эта изысканная в…
$3,00 млн
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Квартира 2 спальни в Цада, Кипр
Квартира 2 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/2
This exquisite single-level residence captures the timeless charm of living, blending modern…
$879 660
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Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Инвестиционные выгоды Эзуза Сьюты — это больше, чем просто безопасная и безопасная инвестици…
$972 256
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Квартира в Цада, Кипр
Квартира
Цада, Кипр
Сельскохозяйственные земли для продажи в деревне Цада, округ Пафос. Земля идеально подходит…
$92 186
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Квартира 3 спальни в Цада, Кипр
Квартира 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Доступ через затененный частный двор, виллы имеют высокие стеклянные стены, которые заливают…
$1,41 млн
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Квартира в Цада, Кипр
Квартира
Цада, Кипр
Смешанное использование земли в общине Цада, в районе Пафоса. Он расположен всего в 700 метр…
$92 186
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Квартира 5 спален в Цада, Кипр
Квартира 5 спален
Цада, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Откройте для себя очарование деревни Цада Расположенный на живописных холмах над Пафосом, р…
$2,50 млн
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Квартира 3 спальни в Цада, Кипр
Квартира 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Продается красивая отдельно стоящая вилла, которая в настоящее время строится, предлагая про…
$1,84 млн
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Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Продается: стильная квартира на стадии строительства, предлагающая 108 м² современной внутре…
$775 205
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Квартира в Цада, Кипр
Квартира
Цада, Кипр
Продается сельскохозяйственная земля 18395 кв.м. в Цаде. Он находится в зоне G3 (сельскохозя…
$207 418
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Квартира 4 спальни в Цада, Кипр
Квартира 4 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Опыт роскошной жизни с панорамным морем и видом на сельскую местность Расположенные недалек…
$3,11 млн
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Квартира 3 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 3 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Доступный через затененный частный внутренний двор, эта собственность, высокие стеклянные ст…
$1,45 млн
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Квартира в Цада, Кипр
Квартира
Цада, Кипр
Большая земля для продажи в Цада, на хорошем месте, с прекрасным видом. Покрытие и плотность…
$172 848
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Квартира 2 комнаты в Tsada, Кипр
Квартира 2 комнаты
Tsada, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Расположенный на самой высокой точке престижного курортного комплекса над Пафосом, этот новы…
$1,01 млн
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Квартира 4 спальни в Цада, Кипр
Квартира 4 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Потрясающий, просторный и наполненный светом 4-комнатный дом, предназначенный для максимизац…
$3,13 млн
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Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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