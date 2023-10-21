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Квартиры в Tsada, Кипр

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15 объектов найдено
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Щедрая квартира на первом этаже представляет собой непрерывное эргономичное пространство, гд…
€845,000
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где вр…
€950,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Цада, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 400 метрах от пляжа, Тсада, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты с пан…
€1,10 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Цада, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
Комнаты 5
Площадь 325 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с видом на море недалеко от поля для гольфа, Тсада, Пафос, Кипр Предлагаются …
€1,90 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Цада, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с зеленой зоной недалеко от центра Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с парковоч…
€645,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Цада, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр Предлагаются современные виллы с панорамны…
€1,90 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Цада, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 4
Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр Предлагаются квартир…
€252,000
Квартира 4 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows в Цада, Кипр
Квартира 4 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows
Цада, Кипр
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл недалеко от пляжа и достопримечательностей, Тсада, Кипр Предлагаются виллы с …
€1,25 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Цада, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Цада, Кипр
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл рядом с автомагистралью и полем для гольфа, Тсада, Кипр Предлагаются виллы с …
€827,000
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Дизайн сплит-уровня на первом этаже предлагает красоту и практичность. Просторные внутренние…
€875,000
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с village centre with boutique sto, с sports ground with tennis academy в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с village centre with boutique sto, с sports ground with tennis academy
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Щедрая квартира на первом этаже представляет собой непрерывное эргономичное пространство, гд…
€865,000
Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Minthis Resort как таковой предлагает отличный образ жизни для эскапизма: расположен всего в…
€720,000
Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Minthis Resort как таковой предлагает отличный образ жизни для эскапизма: расположен всего в…
€650,000
Квартира 2 спальни в Цада, Кипр
Квартира 2 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Апартаменты Primrose № 102 - это просторные апартаменты с 2, расположенные на втором уровне.…
€252,000
Квартира 1 комната с furnishings в Цада, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
€370,000

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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