ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Tsada
Квартиры
Квартиры в Tsada, Кипр
двухкомнатные
8
трехкомнатные
3
четырехкомнатные
3
Квартира
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
2
90 м²
Щедрая квартира на первом этаже представляет собой непрерывное эргономичное пространство, гд…
€845,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
2
1
90 м²
В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где вр…
€950,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
4
109 м²
3
Элитная резиденция в 400 метрах от пляжа, Тсада, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты с пан…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
5
325 м²
3
Комплекс вилл с видом на море недалеко от поля для гольфа, Тсада, Пафос, Кипр Предлагаются …
€1,90 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
4
153 м²
2
Комплекс вилл с зеленой зоной недалеко от центра Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с парковоч…
€645,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
5
236 м²
3
Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр Предлагаются современные виллы с панорамны…
€1,90 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
3
142 м²
4
Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр Предлагаются квартир…
€252,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows
Цада, Кипр
5
240 м²
1
Комплекс вилл недалеко от пляжа и достопримечательностей, Тсада, Кипр Предлагаются виллы с …
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Цада, Кипр
4
130 м²
2
Комплекс вилл рядом с автомагистралью и полем для гольфа, Тсада, Кипр Предлагаются виллы с …
€827,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
2
90 м²
Дизайн сплит-уровня на первом этаже предлагает красоту и практичность. Просторные внутренние…
€875,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с village centre with boutique sto, с sports ground with tennis academy
Tsada, Кипр
2
95 м²
Щедрая квартира на первом этаже представляет собой непрерывное эргономичное пространство, гд…
€865,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
2
2
110 м²
Minthis Resort как таковой предлагает отличный образ жизни для эскапизма: расположен всего в…
€720,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
2
2
110 м²
Minthis Resort как таковой предлагает отличный образ жизни для эскапизма: расположен всего в…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Цада, Кипр
2
147 м²
Апартаменты Primrose № 102 - это просторные апартаменты с 2, расположенные на втором уровне.…
€252,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Цада, Кипр
1
81 м²
1
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
€370,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Tsada, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL