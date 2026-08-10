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Квартиры в Пейе, Кипр

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358 объектов найдено
Квартира 5 спален в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 421 м²
Для распродажи этот отдельный дом предоставляет выдающуюся возможность создать дом своей меч…
$2,15 млн
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Квартира 6 спален в Пейя, Кипр
Квартира 6 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 294 м²
Откройте для себя дом своей мечты с этой потрясающей отдельной виллой в живописном районе Мо…
$3,23 млн
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Современное современное роскошное развитие вилл с 3, 4 и 5 спальнями в Пейе на Кипре. Развит…
$940,295
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Эта роскошная трехкомнатная вилла является современным состоянием искусства и продается в Пе…
$1,24 млн
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Квартира 1 спальня в Пейя, Кипр
Квартира 1 спальня
Пейя, Кипр
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Эта очаровательная однокомнатная квартира расположена в востребованном районе Пегии, Пафос. …
$199,716
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Квартира 3 комнаты в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Эта вилла — редкое предложение на кипрском побережье, дом с ярко выраженным характером и про…
$1,70 млн
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 555 м²
Этот недавно обновлённый особняк предлагает редкое сочетание приватности, панорамных видов н…
$4,98 млн
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
? Роскошная вилла с 3 спальнями на продажу в Корал Бэй, Пафос Откройте для себя идеальный с…
$1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Продается потрясающая отдельно стоящая вилла в Пегее, предлагающая исключительную возможност…
$662,585
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Расположенная на живописных холмах Пейи, эта новая современная вилла сочетает элегантную арх…
$1,24 млн
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Квартира 1 спальня в Пейя, Кипр
Квартира 1 спальня
Пейя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Эта яркая и современная 1-комнатная квартира расположена в востребованном районе Пегея район…
$62,446
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Продается: современная отдельно стоящая вилла, расположенная в желательном районе Пейя. Эта …
$653,325
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Квартира 7 спален в Пейя, Кипр
Квартира 7 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Роскошная вилла в деревне Пейя возле морских пещер с отдельными титульными документами Расп…
$4,13 млн
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Квартира 4 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Это роскошная вилла в эксклюзивной трех-вилляной застройке, каждая настоящая жемчужина предл…
$1,73 млн
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Квартира 5 спален в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 381 м²
Откройте для себя эксклюзивный пляжный образ жизни в одном из самых желанных прибрежных мест…
$3,46 млн
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Продается (вне плана) 3 спальни современной виллы в Пегее, Пафос. Он расположен на вершине х…
$944,904
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Квартира 2 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 2 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/3
Продается современная квартира по проекту, с внутренней площадью 85,86 м². Эта квартира на в…
$515,505
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Прибрежная 3-спальная отдельно стоящая вилла - Coral Bay, Пафос Ключевые особенности Тип: …
$1,00 млн
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Роскошная вилла в Пегее, Лимассол Откройте для себя престижную коллекцию роскошной отдельно…
$742,124
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Эта изысканная вилла с пятью спальнями, расположенная в престижном прибрежном комплексе Cora…
$2,36 млн
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Недвижимость находится в рамках высококачественного проекта сообщества, разработанного ведущ…
$749,009
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Квартира 2 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 2 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Готовы к переходу в собственность Расположенная в живописном районе Кораллового залива Пафо…
$487,487
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Квартира 1 спальня в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Для продажи: Эта комфортабельная 1-комнатная квартира предлагает 50 м2 функциональной жилой …
$227,164
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Квартира в Пейя, Кипр
Квартира
Пейя, Кипр
Жилая земля для продажи в Пейе. Этот красивый участок земли расположен к северо-востоку от ж…
$2,25 млн
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Квартира 2 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 2 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Продается квартира на стадии строительства, расположенная в престижном районе Корал-Бей. Нед…
$406,676
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Продается (вне плана) 3 спальни современной виллы в Пегее, Пафос. Он расположен на вершине х…
$944,904
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Это поистине исключительное развитие, расположенное в очаровательном муниципалитете Пегея, П…
$518,545
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Квартира 6 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 810 м²
Эта уникальная вилла с шестью спальнями расположена в популярном курортном районе Корал Бэй,…
$8,05 млн
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Квартира 2 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 2 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Готовы к переходу в собственность Расположенная в живописном районе Кораллового залива Пафо…
$487,487
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Корал Бэй - это чудесный приморский курортный район, расположенный всего в 12 км от Пафоса и…
$1,44 млн
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