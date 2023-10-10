Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пейя
  5. Квартиры

Квартиры в Пейя, Кипр

трехкомнатные
8
четырехкомнатные
9
Квартира В архив
Очистить
21 объект найдено
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€429,183
Квартира 1 спальня в Пейя, Кипр
Квартира 1 спальня
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€187,334
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
€480,000
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 6
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр Предлагаются просторные виллы с бассе…
€649,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с просторными садами и панорамн…
€850,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, К…
€5,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пл…
€574,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Ки…
€2,25 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с собст…
€375,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр Предлагаетс…
€2,45 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр Предлагаются уютные виллы с ухоженными садами и бассейнам…
€700,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
€1,20 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
€4,00 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и п…
€754,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с бассейном на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются совре…
€944,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются современные вилл…
€1,01 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Пейя, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном рядом с морем, Коралловый залив, Кипр Предлагаются меблированные апа…
€341,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Элитные виллы на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, гараж…
€788,000
Квартира 3 спальни с видом на море в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 394 м²
Riza Heights 2 - прекрасный жилой комплекс с великолепными видами на побережье, расположенны…
€395,000
Квартира 4 спальни с лифтом, с садом, с подвалом в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с лифтом, с садом, с подвалом
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 494 м²
Пляжные резиденции ROSEMARINE задают новые стандарты роскоши. Вдохновленный современной, но …
€945,000
Квартира 3 спальни с личным бассейном в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с личным бассейном
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 302 м²
Viewpoint Hills – это современный роскошный комплекс вилл с 3, 4 и 5 спальнями на Кипре, в П…
€760,000
Realting.com
Перейти