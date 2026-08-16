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Квартиры в Oroklini, Кипр

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201 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Расположенный в спокойном и живописном районе Ороклини в Ларнаке, этот современный жилой ком…
$240,383
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Расположенное в тихой деревне Ороклини, это частное закрытое сообщество предлагает гармоничн…
$180,028
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новое двухэтажное здание в прекрасном Ороклини, Ларнака. Он предлагает современные двухкомна…
$386,295
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2
3-комнатный пентхаус Апартаменты и жилые пространства Этот предстоящий пентхаус с 3 спальня…
$384,370
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Комфорт переопределяется Шагните в красиво оформленную квартиру, где вневременная элегантнос…
$222,170
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Квартира 3 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Современный проект в районе Oroklini Hills, Ларнака. Идеально расположен в районе, который с…
$299,982
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Новая застройка расположена в тихом районе в Ороклини. Он находится очень близко к магазинам…
$239,763
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Квартира 3 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
3-комнатная квартира Резиденции с тремя спальнями представляют собой вершину просторной семь…
$281,886
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в Ороклини, Ларнака, всего в 2 километрах от пляж…
$165,446
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с 2 спальнями - Ороклини, Ларнака Эта просторная 2-комнатная квартира предлагае…
$290,102
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Квартира 3 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Откройте для себя этот просторный и современный пентхаус, расположенный всего в 500 метрах о…
$342,709
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Расположенный в живописном и уютном районе Ороклини в Ларнаке, этот стильный жилой комплекс …
$277,667
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этот современный жилой комплекс в Ороклини предлагает выбор апартаментов с 1 и 2 спальнями, …
$171,354
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Квартира 3 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Впечатляющий жилой комплекс Infinity расположен в одном из самых предстоящих жилых районов Л…
$389,979
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Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Впечатляющий жилой комплекс Infinity расположен в одном из самых предстоящих жилых районов Л…
$342,709
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в быстро развивающемся районе Ороклини Ларнаки, К…
$165,713
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Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Этот современный жилой комплекс в Ороклини, Ларнака, имеет ряд апартаментов с одной-тремя сп…
$342,709
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Новая застройка расположена в тихом районе в Ороклини. Он находится очень близко к магазинам…
$284,411
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Квартира с 1 спальней на продажу – Ларнака, Кипр В стадии строительства – сдача до …
$206,944
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Эта уютная квартира с одной спальней в Oroklini предлагает комфортное пребывание с просторно…
$230,442
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Oroklini Living представляет красиво оформленную квартиру 1+1 в одном из самых быстрорастущи…
$177,324
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новое двухэтажное здание в прекрасном Ороклини, Ларнака. Он предлагает современные двухкомна…
$277,409
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Современный проект в районе Oroklini Hills, Ларнака. Идеально расположен в районе, который с…
$299,313
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Квартира 3 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Современный проект в районе Oroklini Hills, Ларнака. Идеально расположен в районе, который с…
$310,825
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в динамично развивающемся районе Ороклини в Ларнаке, этот современный закрытый…
$763,583
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Представляем современный жилой проект, расположенный в спокойном районе Ороклини в Ларнаке, …
$263,767
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в живописном районе Ороклини в Ларнаке, этот очаровательный комплекс прекрасно…
$341,299
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этот современный пентхаус с 1 спальней в тихом районе Ороклини предлагает комфортную и рассл…
$171,354
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 82 м²
Шагните в мир изысканности и комфорта с этой изысканной квартирой на престижном курорте, пре…
$342,709
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Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
Испытайте мирную вершину холма, живущую в этом эксклюзивном пентхаусе с 1 спальней, располож…
$267,138
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