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Квартиры в Oroklini, Кипр

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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пила, Кипр
Квартира 3 спальни
Пила, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Welcome to a unique gated development located in the tranquil and developing area of Pyla in…
€341,500
Квартира 2 спальни в Пила, Кипр
Квартира 2 спальни
Пила, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Welcome to a unique gated development located in the tranquil and developing area of Pyla in…
€300,860
Квартира 3 спальни в Пила, Кипр
Квартира 3 спальни
Пила, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Welcome to a unique gated development located in the tranquil and developing area of Pyla in…
€310,650
Квартира 2 спальни в Пила, Кипр
Квартира 2 спальни
Пила, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Welcome to a unique gated development located in the tranquil and developing area of Pyla in…
€236,150
Квартира 1 спальня в Пила, Кипр
Квартира 1 спальня
Пила, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Welcome to a unique gated development located in the tranquil and developing area of Pyla in…
€157,650
Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в безмятежном и живописном районе Ороклини в Ларн…
€220,000
Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в безмятежном и живописном районе Ороклини в Ларн…
€108,500
Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в безмятежном и живописном районе Ороклини в Ларн…
€128,500
Квартира 5 комнат в Oroklini, Кипр
Квартира 5 комнат
Oroklini, Кипр
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Красиво оформленный район, который имеет переднюю и центральную позицию завораживающего вида…
€1,10 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Пила, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Пила, Кипр
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 3
Современный курортный комплекс с бассейном, спа-центром, зонами отдыха, Пила, Ларнака, Кипр …
€123,240
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пила, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пила, Кипр
Комнаты 5
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пила, Кипр Предлагаются виллы с открыт…
€728,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Пила, Кипр
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Пила, Кипр
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция рядом с британским Университетом UCLan, пляжами и центром Ларнаки, Кипр …
€248,640
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море в Пила, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пила, Кипр
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 3
Меблированные апартаменты в резиденции с бассейнами, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
€500,092
Квартира 3 спальни с Spalni в Oroklini, Кипр
Квартира 3 спальни с Spalni
Oroklini, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 100 кв.м В Ларнаке. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€259,000
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