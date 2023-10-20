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Квартиры в Сообщество Мандрия, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Мандрия, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр Резиденция располагает большими бассейн…
€179,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция рядом с пляжем и аэропортом, Мандрия, Пафос, Кипр Предлагаются современные…
€300,000
Квартира с лифтом, с крытой парковкой в Мандрия, Кипр
Квартира с лифтом, с крытой парковкой
Мандрия, Кипр
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Проект с элегантным дизайном, расположенный в прибрежном городе Лимасоле, который известен к…
€29,222

Параметры недвижимости в Сообщество Мандрия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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