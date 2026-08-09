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Квартиры в Koinoteta Mandrion, Кипр

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74 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Это современный 2-комнатный полуотдельный дом, окруженный красивыми пейзажами в деревне Манд…
$386,028
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$391,789
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Квартира 1 спальня в Мандрия, Кипр
Квартира 1 спальня
Мандрия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Эта квартира расположена в тихом районе Мандрия в Пафосе, недалеко от моря. Проект расположе…
$221,307
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Фантастическая квартира вне плана, расположенная в очаровательном районе Мандриа Пафу. Эта н…
$342,519
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403,313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Это средиземноморская 3-комнатная вилла на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне М…
$449,406
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Квартира 2 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Это современный 2-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$362,981
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$437,882
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$391,789
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403,313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$391,789
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Это средиземноморская 3-комнатная вилла на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне М…
$466,690
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Квартира 2 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Расположенный в исключительном развитии набережной, который предлагает апартаменты с одной и…
$360,435
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Квартира 2 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Фантастическая возможность приобрести красиво отремонтированную двухкомнатную квартиру на пе…
$316,754
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Квартира 2 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Это современный 2-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$362,981
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403,313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом, окруженный красивыми пейзажами в деревне Манд…
$403,313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Эта недвижимость представляет собой современный 3-комнатный полуотдельный дом для продажи в …
$391,789
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$391,789
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403,313
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Это средиземноморская 3-комнатная вилла на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне М…
$466,690
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Эта недвижимость представляет собой современный 3-комнатный полуотдельный дом для продажи в …
$437,882
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403,313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403,313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Это средиземноморская 3-комнатная вилла на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне М…
$466,690
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Квартира 2 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Это расположено в исключительном развитии набережной, которая предлагает апартаменты с одной…
$348,617
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Эта недвижимость представляет собой современный 3-комнатный полуотдельный дом для продажи в …
$391,789
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Квартира 3 комнаты в Мандрия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Мандрия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
В живописной деревне Мандрия, расположенной к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
$439,639
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом, окруженный красивыми пейзажами в деревне Манд…
$437,882
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403,313
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mandrion, Кипр

с садом
с террасой
Недорогая
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