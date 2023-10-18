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Квартиры в Сообщество Ebas, Кипр

Empa
31
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31 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр Предлагаются меблированные виллы…
€450,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Комплекс представляет собой стильную застройку, состоящую из 59 объектов недвижимости; прост…
€352,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€334,000
Квартира 1 спальня в Empa, Кипр
Квартира 1 спальня
Empa, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€215,000
Квартира 1 ванная в Empa, Кипр
Квартира 1 ванная
Empa, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€190,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, са…
€880,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр Предлагаются виллы с террасами, бассейнами,…
€850,500
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Empa, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с рестораном и бассейном, Эмба, Кипр Предлагаются виллы, сочетающие в…
€200,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Empa, Кипр
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Новая закрытая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Кисонерга, Кипр Резиденция распола…
€210,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами,…
€620,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассей…
€1,94 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
€724,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр П…
€955,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом на море, Тремитуса, Кипр Предлагаются виллы с панорамным в…
€970,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Резиденция с панорамным видом рядом с полем для гольфа, Тала, Пафос, Кипр Предлагаются квар…
€153,000
Квартира 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с прямым выходом на песчаный пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается вилла, котора…
€5,80 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами на крыше, Кисонерга, Кипр Предлагаются в…
€1,75 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается качественная …
€2,10 млн
Квартира 3 спальни с Double Glazing, с marble internal staircases, с water pressure system в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с Double Glazing, с marble internal staircases, с water pressure system
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Удобства: Большой бассейн для жителей с террасой с видом на ландшафтные сады, создающий сред…
€522,000
Квартира 2 спальни с общественным бассейном, с Double Glazing, с marble internal staircases в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни с общественным бассейном, с Double Glazing, с marble internal staircases
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Удобства Большой бассейн для жителей с террасой с видом на ландшафтные сады, создавая средиз…
€280,000
Квартира 3 спальни в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Не упустите эту уникальную возможность создать прочные семейные воспоминания в мирной и уютн…
€450,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Не упустите эту уникальную возможность создать прочные семейные воспоминания в мирной и уютн…
€250,000
Квартира 1 спальня в Empa, Кипр
Квартира 1 спальня
Empa, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Не упустите эту уникальную возможность создать прочные семейные воспоминания в мирной и уютн…
€160,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Новый жилой проект расположен в востребованном районе Анаваргос, Пафос. Этот комплекс распол…
€285,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Новый жилой проект расположен в востребованном районе Анаваргос, Пафос. Этот комплекс распол…
€260,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этот проект предлагает необычное расположение и современный фирменный дизайн, ориентированны…
€283,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Konia, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 95 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€395,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Konia, Кипр
Квартира 1 спальня с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 95 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€385,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€160,000

Типы недвижимости в Сообщество Ebas

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Сообщество Ebas, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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