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Квартиры в Polis Chrysochous, Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 5
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Меблированные апартаменты и виллы рядом с гольф-клубом и природным парком, Полис, Кипр Пред…
€150,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с panoramic windows в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с panoramic windows
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла в спокойном районе, рядом с морем, Полис, Кипр Предлагаются виллы с дер…
€479,000
Квартира 2 спальни с общественным бассейном, с солнечными панелями, с marble internal staircases в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни с общественным бассейном, с солнечными панелями, с marble internal staircases
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€180,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Полис, Кипр
Квартира 3 комнаты с furnishings
Полис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 940 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 940 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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