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Квартиры в Agia Marinouda, Кипр

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45 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 2
2-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$574,408
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2
1-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$343,258
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
1-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$349,037
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2
1-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$349,499
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 2
2-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$694,606
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Квартира 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 2
3-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$878,370
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1
2-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$577,875
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Квартира 4 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 4 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 3
4-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$1,75 млн
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Современные апартаменты на продажу в Агиа Маринуда, Пафос. Проект предлагает выбор блоков с …
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Наслаждайтесь образом жизни, определяемым качеством, комфортом и современным дизайном в этой…
$668,110
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Квартира 4 комнаты в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агия Мариноуда, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Расположенный в спокойном районе Агия Маринуда, всего в нескольких минутах от центра Пафоса,…
$1,01 млн
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Квартира 4 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 4 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 406 м²
Испытайте роскошную жизнь в Агиа Маринуда, Пафос, с элегантными квартирами, жилыми домами, п…
$1,85 млн
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Квартира 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается полностью готовая к заселению квартира, сочетающая комфорт и удобство в Героскипу.…
$448,803
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Испытайте современную роскошную жизнь в Агиа Маринуда, Пафос, в исключительном жилом сообщес…
$345,953
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Квартира 4 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 4 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Испытайте исключительный уровень современной жизни в этой просторной роскошной квартире с че…
$1,73 млн
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Эта стильная новая двухкомнатная квартира на первом этаже теперь доступна в эксклюзивном жил…
$674,974
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Испытайте современную роскошную жизнь в Агиа Маринуда, Пафос, в исключительном жилом сообщес…
$345,953
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Квартира 4 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 4 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Наслаждайтесь современной жизнью в этой исключительной квартире с четырьмя спальнями на перв…
$1,02 млн
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Пентхаус в Агия Мариноуда, Кипр
Пентхаус
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Этот потрясающий пентхаус предлагает роскошную жизнь в просторном месте с лифтом, крытой пар…
$342,709
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Квартира 4 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 4 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Наслаждайтесь современной жизнью в этой исключительной квартире с четырьмя спальнями на перв…
$1,02 млн
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Квартира 3 комнаты в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агия Мариноуда, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Расположенный в спокойном районе Агия Маринуда, всего в нескольких минутах от центра Пафоса,…
$850,107
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Квартира 3 комнаты в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агия Мариноуда, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
В самом центре востребованного и динамично развивающегося района Героскипу создаётся закрыты…
$612,548
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Квартира в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира
Агия Мариноуда, Кипр
Исключительный и уникальный участок земли площадью 47734 м.кв., расположенный в Айя-Мариноуд…
$5,65 млн
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Квартира 3 комнаты в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агия Мариноуда, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
В самом центре востребованного и динамично развивающегося района Героскипу создаётся закрыты…
$577,875
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Эта стильная новая двухкомнатная квартира на первом этаже теперь доступна в эксклюзивном жил…
$674,974
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Квартира 4 комнаты в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агия Мариноуда, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Расположенный в спокойном районе Агия Маринуда, всего в нескольких минутах от центра Пафоса,…
$1,75 млн
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Квартира 2 комнаты в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агия Мариноуда, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Расположенный в спокойном районе Агия Маринуда, всего в нескольких минутах от центра Пафоса,…
$565,342
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные апартаменты на продажу в Агиа Маринуда, Пафос. Проект предлагает выбор блоков с …
$1,03 млн
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Современные апартаменты на продажу в Агиа Маринуда, Пафос. Проект предлагает выбор блоков с …
$433,273
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Наслаждайтесь образом жизни, определяемым качеством, комфортом и современным дизайном в этой…
$668,110
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Параметры недвижимости в Agia Marinouda, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
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