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Квартиры в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

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37 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
Продается 2-комнатная квартира в районе Агиос Афанасиос, всего в нескольких минутах от моря.…
€445,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Этаж 1
Жилой комплекс состоит из двух зданий, состоящих из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, а также пе…
€410,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Этаж 1
Продается новая квартира с 3 спальнями в красивом современном здании в 10 минутах ходьбы от …
€520,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Этаж 1
Продается новая квартира с 2 спальнями в красивом современном здании в 10 минутах ходьбы от …
€460,000
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Этаж 3
Продается новая квартира с 1 спальней в красивом современном здании в 10 минутах ходьбы от п…
€500,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Этаж 1
Новый жилой дом с исключительным дизайном и идеальной планировкой. Состоят всего из 5 уютных…
€1,10 млн
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этаж 1
Новый жилой дом с исключительным дизайном и идеальной планировкой. Состоят всего из 5 уютных…
€680,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Этаж 1
Новый жилой дом с исключительным дизайном и идеальной планировкой. Состоят всего из 5 уютных…
€830,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на город
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 3/4
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€498,780
Квартира 3 спальни с видом на город в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на город
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/4
Продается квартира площадью 144 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€650,250
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую 2-комнатную квартиру, расположенную в желанном районе Пап…
€450,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
В этих современных и просторных апартаментах с 1 и 2 спальнями роскошь органично сочетается …
€330,000
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
В этих современных и просторных апартаментах с 1 и 2 спальнями роскошь органично сочетается …
€215,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Расположенный в отличном месте в районе Агиос Афанасиос в Лимассоле и предлагающий множество…
€500,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Расположенный в отличном месте в районе Агиос Афанасиос в Лимассоле и предлагающий множество…
€340,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Представляем замечательный новый проект, расположенный в очень желанном районе Агиос Афанаси…
€500,400
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Представляем замечательный новый проект, расположенный в очень желанном районе Агиос Афанаси…
€498,780
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Новый проект - это потрясающее новое частное поместье квартир, предлагающее современную и по…
€1,25 млн
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Новый проект - это потрясающее новое частное поместье квартир, предлагающее современную и по…
€315,000
Пентхаус 1 спальня с парковкой, с кладовой, с Pool в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Пентхаус 1 спальня с парковкой, с кладовой, с Pool
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Комплекс находится в привилегированном районе Колумбии, в самом сердце Лимассола, и может по…
€225,000
Пентхаус 1 спальня с Pool, с terrassa, с trenajer в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Пентхаус 1 спальня с Pool, с terrassa, с trenajer
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Это жилое здание в спокойном районе Колумбия в Лимасоле, недалеко от основных дорожных артер…
€400,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 83 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€410,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 136 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,54 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв.м.м…
€757,680
Квартира 3 спальни с видом на море, с садом в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с садом
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 197 м²
iHome - новый высотный комплекс апартаментов класса "Люкс" в районе Муттайяка в Лимассоле, в…
€2,50 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 270 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 147 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€700,000
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Проект, расположен в самом сердце космополитического города Лимассол, в окружении огромного …
€475,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€400,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 127 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€827,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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