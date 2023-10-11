ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Никосия
Квартиры
Квартиры в Никосия, Кипр
Квартира
Очистить
41 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дали, Кипр
4
115 м²
3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
€337,235
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ayia Marina, Кипр
4
1
110 м²
3
ID: CP-653 STANDORT: Zypern/ Nikosia - Entfernung zum Meer -25 min - Entfernung zu…
€111,374
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Analiontas, Кипр
1
1
Продается квартира площадью 0 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€70,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Drymou, Кипр
3
1
69 м²
2/3
На продажу квартира в городе Пафос, площадью 69 м2 с 2 спальнями и одной ванной комнатой в р…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
3
169 м²
Продается в строительстве на первом этаже квартира с тремя спальнями в Строволосе - провинци…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Geri, Кипр
3
256 м²
Продается строящийся пентхаус с тремя спальнями в Архангелосе / Антуполис - провинция Никоси…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Geri, Кипр
2
99 м²
Продается двухкомнатная квартира со строительством сада на крыше в Агиос Николаос - провинци…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с парком, с кладовой
Geri, Кипр
1
66 м²
Продается новая квартира с одной спальней в Неаполисе - провинция Лимассол, с 54 кв.м. крыты…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
3
123 м²
Трехкомнатная квартира в стадии строительства на продажу в Агиос Николаос - провинция Лимасс…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
3
123 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Николаос - провинция Лимассол, с 99 т.м. крытые инт…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
95 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Петру и Павлу - провинция Лимассол, площадью 75 кв…
€288,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Geri, Кипр
2
117 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Фанеромени - провинция Ларнака. Он…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Geri, Кипр
2
155 м²
Строящаяся двухкомнатная квартира в провинции Фанеромени - Ларнака. Он имеет 93 квадратных м…
€299,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
124 м²
Продается двухкомнатная квартира в Колумбии - провинция Лимассол, с 96 кв.м.м. крытые интерь…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
124 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Колумбии - провинция Лимассол, с 98 кв.м. крытые и…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
124 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 91 к…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
111 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 84 к…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
123 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 91 к…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
108 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 87 к…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
110 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Agios Athanasios - Limassol, with 84 sq…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Geri, Кипр
3
126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира с садом на крыше в Агиос Иоаннис - п…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
111 м²
Two bedroom penthouse apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 88 sq.m.…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
111 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Мидл - провинция Лимассол, площадью 88 кв.м.м. кры…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
109 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 86 кв. крытые и…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
109 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 86 кв. крытые и…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
109 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 86 кв. крытые и…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
96 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Капсалосе - провинция Лимассол, с 75 кв.м. крытые и…
€294,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
93 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Капсалосе - провинция Лимассол, площадью 75 кв.м.м.…
€288,000
Рекомендовать
Комната 3 комнаты с мебелью, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
3
134 м²
Продается независимый роскошный трехкомнатный дом в Святой Троице - провинция Фамагуста. Дом…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
134 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатной квартиры в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
€290,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL