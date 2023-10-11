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Квартиры в Никосия, Кипр

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41 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Дали, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дали, Кипр
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
€337,235
Квартира 3 спальни в Ayia Marina, Кипр
Квартира 3 спальни
Ayia Marina, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
ID: CP-653   STANDORT: Zypern/ Nikosia - Entfernung zum Meer -25 min - Entfernung zu…
€111,374
Квартира 1 комната с furnishings в Analiontas, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Analiontas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 0 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€70,000
Квартира 2 спальни в Drymou, Кипр
Квартира 2 спальни
Drymou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
На продажу квартира в городе Пафос, площадью 69 м2 с 2 спальнями и одной ванной комнатой в р…
€110,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 169 м²
Продается в строительстве на первом этаже квартира с тремя спальнями в Строволосе - провинци…
€275,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 256 м²
Продается строящийся пентхаус с тремя спальнями в Архангелосе / Антуполис - провинция Никоси…
€280,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Продается двухкомнатная квартира со строительством сада на крыше в Агиос Николаос - провинци…
€280,000
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с парком, с кладовой в Geri, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с парком, с кладовой
Geri, Кипр
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Продается новая квартира с одной спальней в Неаполисе - провинция Лимассол, с 54 кв.м. крыты…
€275,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Трехкомнатная квартира в стадии строительства на продажу в Агиос Николаос - провинция Лимасс…
€280,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Николаос - провинция Лимассол, с 99 т.м. крытые инт…
€280,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Петру и Павлу - провинция Лимассол, площадью 75 кв…
€288,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 117 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Фанеромени - провинция Ларнака. Он…
€258,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 155 м²
Строящаяся двухкомнатная квартира в провинции Фанеромени - Ларнака. Он имеет 93 квадратных м…
€299,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 124 м²
Продается двухкомнатная квартира в Колумбии - провинция Лимассол, с 96 кв.м.м. крытые интерь…
€325,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 124 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Колумбии - провинция Лимассол, с 98 кв.м. крытые и…
€325,000
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 124 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 91 к…
€265,000
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 84 к…
€265,000
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 123 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 91 к…
€275,000
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 108 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 87 к…
€265,000
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Agios Athanasios - Limassol, with 84 sq…
€275,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира с садом на крыше в Агиос Иоаннис - п…
€290,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Two bedroom penthouse apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 88 sq.m.…
€295,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Мидл - провинция Лимассол, площадью 88 кв.м.м. кры…
€280,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 109 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 86 кв. крытые и…
€280,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 109 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 86 кв. крытые и…
€280,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 109 м²
Две комнаты - - Квартира на продажу в Среднем районе - Провинция Лимассол, с 86 кв. крытые и…
€280,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 96 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Капсалосе - провинция Лимассол, с 75 кв.м. крытые и…
€294,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 93 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Капсалосе - провинция Лимассол, площадью 75 кв.м.м.…
€288,000
Комната 3 комнаты с мебелью, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Комната 3 комнаты с мебелью, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Продается независимый роскошный трехкомнатный дом в Святой Троице - провинция Фамагуста. Дом…
€315,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 134 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатной квартиры в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
€290,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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