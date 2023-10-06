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Квартиры с видом на горы на Кипре
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266 объектов найдено
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Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
48 м²
1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,306
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
2
2 м²
Эксклюзивный роскошный жилой проект, расположенный в одном из самых разумных районов Лимассо…
€593,377
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
5
2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
6
2 м²
strongProject имеет сильные черты Эта красивая недвижимость расположена на холмах Лайки в ра…
€1,49 млн
Рекомендовать
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
6
2 м²
strongProject обладает сильными особенностями Эта индивидуальная недвижимость расположена в …
€1,52 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
4
2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
4
2 м²
strongProperty Особенности сильный Великолепный семейный дом, который был построен на чрезвы…
€1,67 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с балконом, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
5
2 м²
bProject FeaturesbЭтот проект находится в восточной деревне Лимассола под названием Asgata, …
€1,94 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
5
2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,56 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
3
2 м²
Amathos Residences - это элегантный современный комплекс в Лимассоле всего в 500 метрах от п…
€894,481
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
3
2 м²
bProject Features ONLYbis расположен недалеко от набережной и в нескольких минутах ходьбы от…
€1,62 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
3
2 м²
bProject Featuresbb bЭто превосходный пентхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце г…
€399,231
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Пафос, Кипр
3
2 м²
bProperty Featuresbb Идеально расположен между Пафосом и знаменитым Корал Бэй Бич Эта углова…
€919,749
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с камином, с верандой
Пафос, Кипр
3
2 м²
bProject Featuresb Этот эксклюзивный сказочный объект идеально расположен на набережной дере…
€1,52 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
3
2 м²
strongProperty Features strongSuperbly расположен на склоне холма в красивой деревне Пейя эт…
€459,874
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с видом на горы, с тренажерным залом
Пафос, Кипр
3
2 м²
€303,214
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
2
2 м²
strongProject Features Расположенный в самом сердце Лимассола у моря Это развитие сочетает в…
€606,428
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
2
2 м²
Domus расположен в приподнятом положении в нескольких минутах ходьбы от живописной деревни Т…
€283,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
2
2 м²
strongLimassol Greens Новейший Роскошный курорт на Кипрстронг p classmobileleftГде вы должны…
€550,838
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
3
2 м²
Эта вилла расположена в тихом и живописном районе Пафоса в центре деревни Tala Village Tala …
€454,821
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Полис, Кипр
5
244 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
164 м²
2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
€472,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
181 м²
2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
€456,750
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
144 м²
3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
4
178 м²
3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Livadia, Кипр
7
247 м²
3
Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются виллы …
€693,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Ayios Tychonas, Кипр
3
121 м²
4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
4
160 м²
2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
€399,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
4
252 м²
2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
4
119 м²
4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
€640,000
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