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Квартиры с видом на горы на Кипре

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Лимасол
9
муниципалитет Пафос
2321
муниципалитет Ларнака
1526
Пейя
359
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231 объект найдено
Квартира в Лимона, Кипр
Квартира
Лимона, Кипр
Эта сельскохозяйственная земля в Лемоне, Пафос, Кипр занимает 7024 квадратных метра и попада…
$46,093
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Квартира в Kapileio, Кипр
Квартира
Kapileio, Кипр
Земля 1702sqm, расположенная в деревне Капилио в Лимассоле. Земля находится в зоне P1, с коэ…
$97,947
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Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
Земля 1: 13 044 кв. м сельскохозяйственных угодий в зоне G3 с коэффициентом застройки 10% и …
$241,988
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Откройте для себя новый дом в сердце Лимассола Роскошь • Комфорт • Инвестиционный потенциал …
$949,914
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Расположенная всего в нескольких минутах ходьбы от моря и окруженная городскими удобствами, …
$791,595
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этот исключительный пентхаус с 3 + 1 спальней является настоящей жемчужиной в бутике, закрыт…
$1,67 млн
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Резиденция в самом сердце Лимассола Откройте для себя эксклюзивный образ жизни в этом элега…
$1,47 млн
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Квартира в Мелини, Кипр
Квартира
Мелини, Кипр
Сельскохозяйственные угодья в деревне Мелини в Ларнаке в зоне G3 с коэффициентом покрытия 10…
$56,464
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Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Расположенная в одном из самых желанных районов Лимассола - Potamos Germasogeia & Dasoudi Be…
$556,681
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Квартира 3 спальни в Куклия, Кипр
Квартира 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Продается потрясающее отдельно стоящее бунгало, расположенное в желательном районе Тайной до…
$1,97 млн
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Просторный, стильный и идеально расположенный Эта красиво оформленная 3-комнатная квартира …
$1,03 млн
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Квартира в Мандрия, Кипр
Квартира
Мандрия, Кипр
Сельскохозяйственные и охраняемые земли в деревне Мандриа Лимассол. Земля составляет 4683 кв…
$63,378
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Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
Большой участок земли в деревне Лаза, Пафосский район В собственности высажены оливковые деревья
$63,378
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Откройте для себя современную жилую квартиру в районе Закаки в самом удобном месте. Новая кв…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Резиденция рядом с пляжем Дасуди, где роскошь соответствует образу жизни Добро пожаловать в…
$1,61 млн
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Квартира 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Новый проект двух роскошных вилл, расположенных в престижном районе Агиос Тихонас в Лимассол…
$3,86 млн
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Квартира 3 спальни в Продромос, Кипр
Квартира 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
Представляем красивую виллу с 3 спальнями в эксклюзивном отеле Berengaria Hotel Development,…
$3,88 млн
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Квартира в Иния, Кипр
Квартира
Иния, Кипр
Большая жилая земля в Инее Продается 1/2 доли месторождения, что соответствует площади окол…
$207,418
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Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Сельскохозяйственная земля в деревне Струмпи, округ Пафос Недвижимость примыкает к обществе…
$69,139
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Представляя редкую возможность приобрести роскошный пентхаус с 2 спальнями, идеально располо…
$554,209
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Современная роскошь, живущая в сердце Лимассола Расположенная в очень востребованном районе …
$579,886
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Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Сельскохозяйственная земля в деревне Струмпи, округ Пафос Недвижимость примыкает к обществе…
$115,232
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Продается: Просторная 2-комнатная квартира в строящемся Агиос-Тихоне, предлагающая современн…
$749,009
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошная вилла на продажу в Лимассоле. Недвижимость находится на 4 этажах в общей сложности…
$1,84 млн
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Квартира 3 спальни в Продромос, Кипр
Квартира 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Представляем великолепную виллу с 3 спальнями в эксклюзивном отеле Berengaria Hotel Developm…
$3,84 млн
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Квартира в Anogyra, Кипр
Квартира
Anogyra, Кипр
Для продажи: Это просторное поле занимает общую площадь 3531 квадратных метров и расположено…
$318,414
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Для продажи: Если вы хотите проснуться и позавтракать в «райском уголке» и посмотреть на Ср…
$823,910
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$694,328
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Эта красиво оформленная 2-комнатная квартира является частью эксклюзивного закрытого жилого …
$724,749
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Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Большой участок земли в деревне Курдака, Пафосский район Размер: 30101m2 Доступ к земле че…
$69,139
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