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Квартиры с террасой на Кипре

Лимасол
77
муниципалитет Пафос
787
Никосия
71
муниципалитет Ларнака
1224
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496 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочными…
$280,392
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 26
Высотная резиденция с подземной парковкой в самом центре Никосии, Кипр Предлагаются красивы…
$595,562
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с бассейнами в красивой резиденции, Пафос, Кипр Предлагаются просторные апартам…
$588,735
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с панорамным видом на море недалеко от центра Пафоса, Кония, Кипр Предлагают…
$673,268
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с верандами …
$755,321
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Комплекс таунхаусов с бассейном и зеленой зоной недалеко от песчаных пляжей, Пафос, Кипр Пр…
$216,272
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Резиденция недалеко от пляжей, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются современные комфортабельн…
$260,071
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр Предлагаются элитные квар…
$254,870
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 5 комнат в Oroklini, Кипр
Квартира 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр Предлага…
$928,121
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
$434,717
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с живописными видами в центре Пафоса, Кипр Предлагается современная высо…
$484,642
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Квартира 5 комнат в Chloraka, Кипр
Квартира 5 комнат
Chloraka, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Современные виллы с бассейнами в 300 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы с соб…
$1,38 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном и видом на море в центре Пафоса, Кипр Современная резиденция с…
$312,085
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
$916,606
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Лимассола, Кипр Предлагаются квартир…
$689,026
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Квартира 4 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр Предлагаются комфортабельные функциональные ква…
$542,309
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, в 350 метрах от пляжа, Лимассол,…
$676,185
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Като Пафос, Кипр Предлагаются виллы с зонами барбекю …
$597,736
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Резиденция с садом и бассейном в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты и…
$184,375
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, …
$377,623
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с балко…
$233,660
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Пентхаус 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Квартира 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Кисонерга, Кипр Предлагаются комфорт…
$353,697
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
$940,311
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются просторные современные апа…
$347,774
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в одном из самых престижных районов Лимассола, Кипр Предлагаются апартамен…
$418,415
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Квартира 3 комнаты в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Полемидия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр Предлагаются апартаме…
$273,928
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы с…
$739,019
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