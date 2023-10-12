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Квартиры в Героскипу, Кипр
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30 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
3
128 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
2
95 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
2
108 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
1
1
69 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
1
95 м²
Этот проект является замечательной современной разработкой, которая демонстрирует уникальный…
€467,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
1
1
66 м²
Этот проект является замечательной современной разработкой, которая демонстрирует уникальный…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
1
1
63 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
2
154 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
2
94 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
1
1
63 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Героскипу, Кипр
1
53 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Героскипу, Кипр
4
150 м²
2
Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы с…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Героскипу, Кипр
2
54 м²
3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром города, Героскипу, Кипр Предлагаются апартамен…
€183,750
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
5
320 м²
3
Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, …
€850,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
5
360 м²
3
Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с …
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с panoramic windows
Героскипу, Кипр
4
121 м²
2
Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр Предлагаются таунх…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Героскипу, Кипр
3
118 м²
6
Малоэтажная резиденция с парковкой, Героскипу, Кипр Предлагаются квартиры с парковочными ме…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Героскипу, Кипр
6
375 м²
2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Героскипу, Кипр
5
235 м²
2
Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы, площадь ка…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
Героскипу, Кипр
4
180 м²
2
Престижная резиденция с видами на море и горы, Героскипу, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с …
€395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
Героскипу, Кипр
4
155 м²
2
Резиденция в спокойном жилом районе премиум класса, рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
2
91 м²
Уникальная жилая жемчужина, эта недвижимость состоит всего из 9 эксклюзивных квартир, распре…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
1
1
66 м²
Уникальная жилая жемчужина, эта недвижимость состоит всего из 9 эксклюзивных квартир, распре…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
1
1
65 м²
Уникальная жилая жемчужина, эта недвижимость состоит всего из 9 эксклюзивных квартир, распре…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
2
107 м²
Новый роскошный жилой комплекс удобно расположен в Героскипу, прекрасной приморской деревне …
€300,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
1
1
67 м²
Новый роскошный жилой комплекс удобно расположен в Героскипу, прекрасной приморской деревне …
€230,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с furnishings
Героскипу, Кипр
4
132 м²
1/1
Продается квартира площадью 132 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
4
375 м²
AQUAMARINE RESIDENCES это виллы у моря с 3, 4 и 5 спальными комнатами. Просторные комфортабе…
€810,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Героскипу, Кипр
3
2
135 м²
1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€315,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
1
153 м²
1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,33 млн
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