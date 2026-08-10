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Квартиры в Героскипу, Кипр

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686 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Опыт современного Средиземноморье живет в одном из самых желанных жилых районов Пафоса. Расп…
$449,018
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошная квартира-студия на третьем этаже - Героскипу, Пафос Опыт современного Средиземном…
$229,703
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Роскошная 1-спальная квартира на 3-м этаже в блоке С, в Героскипу, Пафос Опыт современного …
$337,052
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Опыт современного Средиземноморье живет в одном из самых желанных жилых районов Пафоса. Расп…
$444,401
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Опыт современного Средиземноморье живет в одном из самых желанных жилых районов Пафоса. Расп…
$449,018
Оставить заявку
Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошная квартира-студия на третьем этаже - Героскипу, Пафос Опыт современного Средиземном…
$229,703
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Опыт современного Средиземноморье живет в одном из самых желанных жилых районов Пафоса. Расп…
$444,401
Оставить заявку
Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Роскошная квартира-студия на третьем этаже - Героскипу, Пафос Опыт современного Средиземном…
$226,240
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Роскошная 1-спальная квартира на 3-м этаже в блоке С, в Героскипу, Пафос Опыт современного …
$337,052
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Роскошная квартира-студия на третьем этаже - Героскипу, Пафос Опыт современного Средиземном…
$226,240
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В живописном сердце Героскипу представлена эксклюзивная коллекция из 19 вилл с тремя спальня…
$626,183
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Проект, расположенный в самом сердце туристической зоны, всего в нескольких минутах пешком о…
$921,846
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Расположенный в живописном пригороде Пафоса, этот retirement village представляет собой по-н…
$266,957
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этот современный жилой проект в сердце Героскипу представляет ограниченную коллекцию элегант…
$451,828
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Расположенная в престижном районе Пафоса, эта стильная 2-спальная квартира предлагает соврем…
$426,711
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эта продуманная застройка включает в себя три элегантных здания, в которых всего 57 квартир,…
$409,922
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Современная элегантность в Ероскипу. Спрятанный в безмятежном, но ярком районе Ероскипу, Эт…
$441,797
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эта продуманная застройка включает в себя три элегантных здания, в которых всего 57 квартир,…
$409,922
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Продается: современная квартира в стадии строительства в престижном районе Героскипу. Это эл…
$330,091
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Квартира 4 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Погрузитесь в роскошь и спокойствие этого имущества, где пылающие закаты и бирюзовые воды со…
$1,61 млн
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Эти современные апартаменты с одной спальней предлагают 54 квадратных метра продуманного вну…
$332,231
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Discover Adonidos Gardens in Geroskipou, Paphosluxurious yet affordable apartments near Elea…
$300,519
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
La Bella — Современная двухкомнатная квартира в Геро́скипу, Пафос Проект La Bella предлаг…
$357,915
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Эта продуманная застройка включает в себя три элегантных здания, в которых всего 57 квартир,…
$263,614
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$518,545
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошная пляжная резиденция всего в 20 метрах от береговой линии, рядом с красивым пляжем Г…
$1,24 млн
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Эти роскошные двухспальные апартаменты находятся в эксклюзивном закрытом комплексе в туристи…
$514,154
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Эта продуманная застройка включает в себя три элегантных здания, в которых всего 57 квартир,…
$561,142
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Потрясающая 3-спальная отдельно стоящая вилла, расположенная в очаровательном районе Героски…
$530,068
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Великолепное здание, которое состоит из 7 полностью отдельно стоящих вилл. Резиденции окруж…
$558,876
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