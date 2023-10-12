Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Героскипу
  5. Квартиры

Квартиры в Героскипу, Кипр

однокомнатные
8
двухкомнатные
9
трехкомнатные
7
четырехкомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
30 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€500,000
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€370,000
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€340,000
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€295,000
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этот проект является замечательной современной разработкой, которая демонстрирует уникальный…
€467,000
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этот проект является замечательной современной разработкой, которая демонстрирует уникальный…
€275,000
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€210,000
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€420,000
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€295,000
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€210,000
Квартира 1 ванная в Героскипу, Кипр
Квартира 1 ванная
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Эта пенсионная деревня в живописном пригороде Пафоса является уникальной концепцией для Кипр…
€170,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы с…
€680,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром города, Героскипу, Кипр Предлагаются апартамен…
€183,750
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, …
€850,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с …
€1,85 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с panoramic windows в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с panoramic windows
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр Предлагаются таунх…
€315,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 6
Малоэтажная резиденция с парковкой, Героскипу, Кипр Предлагаются квартиры с парковочными ме…
€275,000
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Героскипу, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Героскипу, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
€1,60 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы, площадь ка…
€495,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с кухней в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Престижная резиденция с видами на море и горы, Героскипу, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с …
€395,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с кухней в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Резиденция в спокойном жилом районе премиум класса, рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр …
€350,000
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Уникальная жилая жемчужина, эта недвижимость состоит всего из 9 эксклюзивных квартир, распре…
€275,000
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Уникальная жилая жемчужина, эта недвижимость состоит всего из 9 эксклюзивных квартир, распре…
€190,000
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Уникальная жилая жемчужина, эта недвижимость состоит всего из 9 эксклюзивных квартир, распре…
€175,000
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Новый роскошный жилой комплекс удобно расположен в Героскипу, прекрасной приморской деревне …
€300,000
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Новый роскошный жилой комплекс удобно расположен в Героскипу, прекрасной приморской деревне …
€230,000
Квартира 4 комнаты с furnishings в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 132 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€270,000
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 375 м²
AQUAMARINE RESIDENCES это виллы у моря с 3, 4 и 5 спальными комнатами. Просторные комфортабе…
€810,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€315,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,33 млн
Realting.com
Перейти