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Nowe budynki na sprzedaż w Gruzja

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Zespół mieszkaniowy OMNIA
Zespół mieszkaniowy OMNIA
Zespół mieszkaniowy OMNIA
Zespół mieszkaniowy OMNIA
Zespół mieszkaniowy OMNIA
Zespół mieszkaniowy OMNIA
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 25
Isani, Beri Gabriel Salosi Ave. N118, Complex OMNIA, 59.85 m kw., 1 m kw. 1243 $, Cena całkowita 74,394 $, 8th floor, 20% zaliczki, która wynosi 14,878 $, Pozostałe 80% zostanie wypłacone na miesiąc przed zakończeniem budowy. Budynek zostanie ukończony w czerwcu 2027 r
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Pokaż wszystko Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Kobuleti, Gruzja
od
$140,220
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 32
Powierzchnia 47–83 m²
Grand Millennium Kobuleti jest sztandarowym projektem luksusowym na wybrzeżu Morza Czarnego, łączącym markowe rezydencje i pięciogwiazdkowy ośrodek zarządzany przez międzynarodową sieć Grand Millennium Hotels & Resorts.Kluczowe zalety:- ✨Luksusowy segment i międzynarodowy hotel marki.- 🌊Pier…
Deweloper
KBK
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Deweloper
KBK
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Zespół mieszkaniowy GWG KRTSANISI V TBILISI
Zespół mieszkaniowy GWG KRTSANISI V TBILISI
Zespół mieszkaniowy GWG KRTSANISI V TBILISI
Zespół mieszkaniowy GWG KRTSANISI V TBILISI
Zespół mieszkaniowy GWG KRTSANISI V TBILISI
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GWG KRTSANISI V TBILISI
Zespół mieszkaniowy GWG KRTSANISI V TBILISI
Tbilisi, Gruzja
od
$68,400
Rok realizacji 2027
Apartamenty w nowym kompleksie premium GWG KRTSANISI w TbilisiOferujemy apartamenty od dewelopera w nowym rodzinnym kompleksie mieszkalnym GWG Krtsanisi, znajduje się w zielonej historycznej dzielnicy Krtsanisi - w pobliżu Old Tbilisi, dzielnicy dyplomatycznej i głównych szlaków transportowy…
Agencja
Invest Cafe
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TekceTekce
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Gruzja
od
$65,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 31–162 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wielofunkcyjny, hotelowy, 16-piętrowy kompleks składa się trzy bloki Wyjątkowa architektura Znakomita lokalizacja - blisko morza (panoramiczny widok na góry i morze) Wielofunkcyjny - wyposażony w obiekty komercyjne przestrzenie rozrywkowe i rekreacyjne Nadaje się do zamieszkania, re…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
109,650
Mieszkanie 2 pokoi
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Mieszkanie
31.3
79,815
Deweloper
Гумбати Групп
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Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Batumi, Gruzja
od
$45,000
Liczba kondygnacji 6
Kompleks mieszkaniowy klasy Premium Thalassa położony jest w jednej z wyróżniających się ekologicznie czystych i komfortowych turystycznych dzielnic Batumi, w pobliżu ogrodu botanicznego, 800 metrów od morza. Apartamenty są prezentowane z panoramicznym widokiem na morze, ogród botaniczny i góry.
Deweloper
Thalassa Group LLC
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Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Batumi, Gruzja
od
$95,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 26–137 m²
4 obiekty nieruchomości 4
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego w miejscowości kurortu Shekvetili. Projekt łączy nowoczesną architekturę, pięciogwiazdkowy serwis hotelowy, środowisko naturalne i rozwiniętą infrastrukturę światowej kla…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Mieszkanie 2 pokoi
136.6
332,000
Agencja
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Pokaż wszystko Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Batumi, Gruzja
od
$100,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 42
Powierzchnia 28–72 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Batumi, Georgia, Gruzja 124; Nabrzeże Primorsky 124; Kengo Kuma & Associates 124; Silk Development 124; Dostawa pierwszej wieży - 2029W Batumi powstaje nowy zabytek architektury i ośrodka - Silk Towers, wielofunkcyjny kompleks na skrzyżowaniu słynnej nadmorskiej promenady i historycznej star…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Mieszkanie 2 pokoi
72.3
203,971
Agencja
Ambassador Realty Group
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Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences, Mira Verde
Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences, Mira Verde
Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences, Mira Verde
Tabakhmela-Shavnabada Road, Gruzja
od
$195,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 38 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Trussardi Residences, Mira Verde to pierwszy w Gruzji markowy kompleks mieszkaniowy włoskiego domu mody Trussardi. Wyjątkowy projekt mieszkaniowy obejmuje w pełni umeblowane studia oraz apartamenty z 1–2 sypialniami, zaaranżowane przy użyciu ekskluzywnych elementów wyposażenia wnętrz Trussar…
Agencja
It.Is Realty
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Agencja
It.Is Realty
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English, Русский, עִברִית
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Pokaż wszystko Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Gruzja
od
$140,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 32
Powierzchnia 47–72 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy projekt premium na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego, który otwiera nowy rozdział w rozwoju nieruchomości kurortowych w Gruzji.To nie jest tylko kompleks mieszkalny nad morzem. Jest to międzynarodow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Agencja
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 58
Powierzchnia 109–197 m²
Nieruchomości komercyjne w First Tower - Ambasadori Island BatumiLokale handlowe w sercu pierwszej sztucznej wyspy na Morzu CzarnymNieruchomości komercyjne First Tower są okazją do zakupu nieruchomości w projekcie, który stanie się nowym punktem atrakcyjnym dla Batumi i całego wybrzeża Morza…
Agencja
Ambassador Realty Group
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Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Batumi, Gruzja
od
$70,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Witamy w naszym wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym – uosobieniu luksusowego życia, pracy i rozrywki. Z dumą oferujemy naszym mieszkańcom naprawdę wyjątkowe wrażenia, z trzema blokami niezrównanego komfortu i elegancji, a także pięciogwiazdkową infrastrukturą, która zaspokoi wszystkie ich po…
Deweloper
LTD homex
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Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Tbilisi, Gruzja
od
$57,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Wkrocz w elegancję "Krtsanisi Margaliti by Apart", prawdziwego klejnotu architektonicznego cenionej grupy APART. Położony w samym sercu stolicy Gruzji, w dzielnicy Krtsanisi, ten sanktuarium stoi, gdzie kiedyś mieszkał rząd. Wśród jego osobliwych alei, "Krtsanisi Margaliti" oferuje ucieczkę…
Agencja
sisnogroup
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Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Pokaż wszystko Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Batumi, Gruzja
od
$104,449
Rok realizacji 2029
Powierzchnia 28–113 m²
30 obiekty nieruchomości 30
Alliance Centropolis to najbardziej wielofunkcyjny projekt na Kaukazie, który łączy w sobie World Trade Center i jego przestrzeń wystawienniczą, Hyatt Centric Boulevard Batumi oraz 24 komponenty infrastrukturalne. Projekt znajduje się w Batumi, jednym z najbardziej atrakcyjnych miast Europy,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Mieszkanie 2 pokoi
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Kawalerka
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Deweloper
Alliance Group
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Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Batumi, Gruzja
od
$102,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 130–151 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyndham Panorama — luksusowe kamienice z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma zarządzająca …
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Sarajishvili
Zespół mieszkaniowy Sarajishvili
Zespół mieszkaniowy Sarajishvili
Zespół mieszkaniowy Sarajishvili
Zespół mieszkaniowy Sarajishvili
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sarajishvili
Zespół mieszkaniowy Sarajishvili
Tbilisi, Gruzja
od
$42,500
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 27
Powierzchnia 37–321 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Nowoczesny kompleks mieszkalny charakteryzujący się wysokiej jakości infrastrukturą i środowiskiem. Koncepcja kompleksu ma na celu stworzenie spokojnego i komfortowego otoczenia dla mieszkańców. Terytorium, oprócz rozwoju mieszkaniowego, będzie również pomieścić różne przestrzenie rozrywki i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.6
52,300
Mieszkanie 2 pokoi
75.3
90,000
Mieszkanie 3 pokoi
107.1
109,900
Kawalerka
36.9 – 43.6
42,500 – 44,280
Nieruchomości komercyjne
215.2 – 321.0
344,320 – 545,870
Agencja
Geo Estate
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Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Poti, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
OTIUM POTI jest wielofunkcyjną blokadą resydentyczną o przestrzeniach handlowych i obszarze rekreacji.Projekt, który obejmuje zieloną przestrzeń wokół budynku, strefy grającej i parkującej, zostanie uzupełniony do maja 2026 r
Deweloper
Otium Development
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Deweloper
Otium Development
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English
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Kobuleti, Gruzja
od
$43,750
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 35
Powierzchnia 35–83 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Jest to coś więcej niż klasyczny kompleks mieszkalny; jest to unikalna przestrzeń do harmonijnego życia, odzyskiwania i biografu na wybrzeżu malowniczego Kobuleti. Projekt jest opracowywany przez niezawodnego dewelopera z ponad 11-letnim doświadczeniem, 3 ukończonych projektów premium i 200,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.4
62,200
Mieszkanie 2 pokoi
82.6
100,000
Kawalerka
35.0
43,750
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Gudauri, Gruzja
od
$125,000
Opcje wykończenia Gotowe
Apartamenty w kompleksie hotelowym Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness. Kompleks hotelowy Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness położony jest u podnóża gór Kaukazu, w pobliżu ośrodka narciarskiego Gudauri i niedaleko Tbilisi, stolicy Gruzji. Unikalne połączenie natury, źródeł terma…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Zespół mieszkaniowy The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Zespół mieszkaniowy The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Zespół mieszkaniowy The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Zespół mieszkaniowy The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Zespół mieszkaniowy The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Tbilisi, Gruzja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 7
Największym projektem w Tbilisi nad brzegiem rzeki Kura jest Eaglehills Waterfront by EMAAR GROUPUnikalny format z zachowaniem naturalnego krajobrazu projektu obszaru.Tbilisi Projekt Tbilisi Waterfront, realizowany przez międzynarodową firmę deweloperską Eagle Hills, to ambitny rozwój obszar…
Agencja
Satellite Estate
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Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pokaż wszystko Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Gruzja
od
$220,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż domów w Batumi - Sunny Cottage.Trzypokojowe wille na terenie lotniska.Dostępny w zielonej ramce lub "pod klucz" z wysokiej jakości wykończeniem.Komfortowy dziedziniec, basen.Monolityczne ramy konstrukcyjne technologii.Parkowanie na ziemi.Przestronne, przytulne wille z przemyślanym u…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Saburtalo Kavtaradze
Zespół mieszkaniowy Saburtalo Kavtaradze
Zespół mieszkaniowy Saburtalo Kavtaradze
Zespół mieszkaniowy Saburtalo Kavtaradze
Zespół mieszkaniowy Saburtalo Kavtaradze
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Saburtalo Kavtaradze
Zespół mieszkaniowy Saburtalo Kavtaradze
Tbilisi, Gruzja
od
$83,500
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 48–101 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Wprowadzenie nowego ambitnego projektu - premierowy kompleks mieszkalny stworzony dla tych, którzy cenią sobie komfort, bezpieczeństwo i nowoczesną infrastrukturę miejską. Kompleks znajduje się na terenie krajobrazu o powierzchni 16,490 m ² i składa się z dwóch budynków o wysokości 24 i 28 p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.2
83,500
Mieszkanie 2 pokoi
100.5
148,700
Mieszkanie 3 pokoi
100.5
188,600
Agencja
Geo Estate
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Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Pokaż wszystko Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Gruzja
od
$57,966
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
Kompleks znajduje się na 13 hektarach zamkniętego, pięknie krajobrazu terytorium i jest całkowicie autonomiczny! Możliwe raty. Pierwsza rata - 20% Pełna płatność - do grudnia 2026. Apartamenty z kuchnią, apartamenty z jedną i dwie sypialnie w elitarnej zamkniętej miejscowości mieszkalnej, zn…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Villa Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Villa Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Villa Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Villa Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Villa Alazani Valley
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villa Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Villa Alazani Valley
Kisiskhevi, Gruzja
od
$400,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 209 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt premium wina i turystyki założony w 2008 roku przez niemieckiego przedsiębiorcę w samym sercu regionu produkcji wina w Gruzji - Kakheti. S. Wines Chateau, Villas & SPA oferuje wyjątkową okazję do inwestowania w luksusowe wille z prywatnych winnic. Każda willa o powierzchni 208 m ² ob…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Kisiskhevi, Gruzja
od
$330,000
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 286 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Premierowy, strzeżony kompleks mieszkalny, który łączy komfort, trwałość i opłacalne możliwości inwestycyjne. Projekt obejmuje trzypiętrowe kamienice z widokiem na góry, ogrodami prywatnymi (300 m ²), basenami, parkingiem i przestronnymi piwnicami, które można przekształcić w piwnice winiars…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Tbilisi, Gruzja
od
$116,107
Rok realizacji 2027
Agencja
Invest Cafe
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Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Pokaż wszystko Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Tsikhisdziri, Gruzja
od
$41,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 37
Nowy premium wielofunkcyjny kompleks mieszkalny położony u podnóża starożytnej twierdzy Petry, zaledwie kilka kroków od wybrzeża Morza Czarnego i malowniczego gaju bananowego Tsikhiszziri, z prywatną plażą.Miesięczna płatność $848 na 60 miesięcy plan raty.Projekt jest realizowany przez nieza…
Agencja
Satellite Estate
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Apartamentowiec Avlabari Residence.
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Tbilisi, Gruzja
od
$2,800
Avlabari Residence to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w historycznej dzielnicy Avlabari na lewym brzegu rzeki Kura w Tbilisi. Kompleks łączy elegancką architekturę i wysokiej jakości materiały budowlane, zapewniając komfortowe życie w centrum miasta. Avlabari, Vachtanga Meekvsi N10, …
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy MARINA CLUB
Zespół mieszkaniowy MARINA CLUB
Zespół mieszkaniowy MARINA CLUB
Batumi, Gruzja
od
$85,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
ELT Dzielnica jest budowana na 7 hektarach ziemi na nowym bulwarze w Batumi. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów we współpracy z Wyndham Hotels & Resorts. Firma wykracza poza koncepcję sąsiedztwa i tworzy nowy wymiar w postaci ćwierćdolarówki, która doskonale pas…
Deweloper
ELT Building
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Deweloper
ELT Building
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Zespół mieszkaniowy Ramada Encore by Wyndham
Batumi, Gruzja
od
$89,177
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 30
Agencja nieruchomości GulfStream przedstawia PaństwuApart- hotel Ramada Encore Wyndham w Batumi jest atrakcyjnym dla inwestycji formatem do uzyskania stabilnego dochodu i zwiększenia wartości nieruchomości.Kompleks znajduje się w lokalizacji TOP: tylko 300 metrów do morza i 5 minut spacerem …
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 16
1 obiekt nieruchomości 1
Odwrócenie to coś więcej niż tylko nazwa - to podejście, które odzwierciedla nasze nastawienie do przestrzeni, komfortu i estetyki. Projekt został stworzony z myślą, że każdy szczegół powinien uosabiać elegancję, funkcjonalny spokój i wyrafinowanie.Nasza wizja polega na stworzeniu przestrzen…
Deweloper
Otium Development
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Deweloper
Otium Development
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English
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Batumi, Gruzja
od
$2,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 30
Shalva Inasaridze 25 Archi Ramada Batumi to wielofunkcyjny aparthotel o standardzie europejskim, którego partnerem jest Ramada Encore firmy Wyndham, wiodącej na świecie sieci hotelowej Wyndham. Archi Ramada Batumi wyróżnia się materiałami budowlanymi i infrastrukturą oraz różnorodnymi usł…
Agencja
sisnogroup
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Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Pokaż wszystko Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 14
Przedstawiamy Państwu wyjątkową okazję, aby stać się właścicielem nowoczesnego mieszkania w kompleksie położonym w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Gruzji - Kvariati. To nie jest tylko mieszkanie, ale ucieleśnienie marzenia o życiu nad morzem, gdzie luksus spotyka naturę i komfort …
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Pokaż wszystko Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Merab Kostava Street, Gruzja
od
$125,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Wyndham Garden & Wellness to strategicznie ważny, profesjonalnie zarządzany atut łączący gwarantowaną stabilność operacyjną największej na świecie sieci hotelowej z bezprecedensową jakością budowy. Inwestowanie w ten projekt zapewnia stabilne pasywne dochody, długoterminową ochronę wartości …
Agencja
Geo Estate
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Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Samtredo, Gruzja
od
$141,900
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
Piękne apartamenty z dekoracją i bez na przedmieściach Tbilisi na wysokich piętrach 11- 12 z widokiem na góry.Ogrzewanie, gaz.Deweloper oferuje Eurocontrolt, można kupić bez naprawy.Mieszkanie jest w pełni wyposażone w urządzenia i meble, materiały od europejskich producentów.Można kupić kre…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Tbilisi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 17
OTIUM W SPRAWIE BELIASZWILI jest kompleksowym kompleksem resydentycznym obejmującym miejsca handlowe i biurowe.Projekt jest realizowany w dwóch fazach. Pierwsza faza, która zostanie zakończona w grudniu 2025 r., ENTALIABUDOWISKO 2 KWALIFIKACJI REZYDENCYJNEJ I INFRASTRUKTURY KOMPLETOWEJ DRUGI…
Deweloper
Otium Development
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Deweloper
Otium Development
Języki komunikacji
English
Zespół mieszkaniowy Well House
Zespół mieszkaniowy Well House
Zespół mieszkaniowy Well House
Zespół mieszkaniowy Well House
Zespół mieszkaniowy Well House
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Well House
Zespół mieszkaniowy Well House
Tbilisi, Gruzja
od
$1,550
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 22
Ul. Saburtalo Kavtaradze, N22d, Complex Wellhouse, 65,2 m kw., 8 piętro, cena 1 m kw. - 1,583 dolarów, koszt całkowity 103,211 $, płatność początkowa w wysokości 30%, czyli 30,963 dolarów, pozostałe 70% zostanie wypłacone po budowie budynku, uruchomienie budynku - 2027
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Tbilisi, Gruzja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 40–112 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Luksusowy kompleks hotelowy w Krtsanisi, dzielnicy dyplomatycznej Tbilisi. Podczas rozwoju projektu skupiono się głównie na tworzeniu zdrowego środowiska życia, tak więc wybrano teren otoczony malowniczymi lasami, lasami sosnowymi i górami. Całkowita powierzchnia projektu wynosi 60 000 m ², …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Mieszkanie 2 pokoi
56.6
300,000
Mieszkanie 3 pokoi
111.9
400,000
Kawalerka
40.3
110,000
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Mghvimevi, Gruzja
od
$65,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 15
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$103,680
Liczba kondygnacji 40
Powierzchnia 46–94 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Twin Residence to wielofunkcyjny kompleks mieszkalny pierwszej linii linii brzegowej, 100 metrów od morza. Kompleks mieszkalny posiada centrum fitness, spa, kryte i odkryte baseny, salon piękności, kawiarnię, plac zabaw, pokój gier, odkryty i podziemny parking (250 samochodów), myjnię samoch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Mieszkanie 2 pokoi
94.4
188,780
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Zespół mieszkaniowy Gonio - Kvariati
Batumi, Gruzja
od
$52,500
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 30–90 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Wielofunkcyjny kompleks mieszkalny położony na pierwszej linii brzegowej, otoczony inspirującymi krajobrazami górskimi z jednej strony i niekończącym się morzem z drugiej. Architektura projektu wyróżnia się wyrafinowanym wzornictwem, uzupełnionym uroczym ogrodem oliwnym. Ostrożnie dobrane ko…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
111,000
Mieszkanie 2 pokoi
89.6
175,000
Kawalerka
29.7
52,500
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Zespół mieszkaniowy Novyj dom v serdce goroda
Batumi, Gruzja
od
$37,400
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 27
Powierzchnia 48 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🏙 Business class apartamenty w historycznym centrum BatumiCisza Starego Miasta + pieszo od centrum🗝️ Apartament opcje od studia do trzech sypialni od 37,400 dolarów do 115,072 dolarów📍 Lokalizacja.Vazha Pshavel Ulica, Stare Miasto jest jednym z najlepszych miejsc dla nowej klasy biznesowej b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.6
59,976
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Batumi, Gruzja
od
$119,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Przedstawiamy Państwu kompleks dwupiętrowych willi, które są doskonałą wersją apartamentu prezydenckiego pod marką 5 * Wyndham Grand Hotel z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usług. Na dwóch piętrach kamienicy znajdują się 3 przestronne sypialnie i taras z panoramicznym widokiem na góry.…
Agencja
Geo Estate
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Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Pokaż wszystko Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Charnali, Gruzja
od
$159,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Akhalsopeli jest najbliższym przedmieścia Batumi, 7 minut jazdy do miasta.Dom zbudowany jest na płaskim terenie.W 3 minuty jazdy najczystszej plaży w Adjara.Unikalny mikroklimat dzięki eukaliptusowi i cytrusom.Zamknięty obszar pod nadzorem wideo, z dostępem do kamer online dla wszystkich mie…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Zespół mieszkaniowy Alliance Centropolis
Batumi, Gruzja
od
$82,643
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 55
CENTROPOLIS - BATUMIWielkoskalowy, mieszany projekt położony w centralnej części Batumi, na pierwszej linii brzegowej - zaledwie ~ 50 metrów od morza, w jednym z kluczowych miejsc miasta.✔️ Wszystkie apartamenty posiadają panoramiczny widok na morze i miasto.🏙 INFRASTRUKTURA KOMPLEX• centrum…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE
Batumi, Gruzja
od
$35,952
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Stan House to nowoczesny kompleks mieszkalny w dzielnicy New Boulevard Batumi, zaledwie 270 metrów od morza i promenady. Kompleks łączy stylową architekturę, widoki panoramiczne, komfort i wysoką atrakcyjność inwestycyjną.Zalety kompleksu:• 270 metrów do morza• Panoramiczne okna i piękne wid…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
, Gruzja
od
$40,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 195 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Zapraszamy do unikalnej strzeżonej eko-wspólnoty 14 luksusowych willi klasy premierowej, znajduje się w samym sercu regionu produkcji wina Gruzji - Alazani Valley, ziemi z 8000 lat tradycji produkcji wina. Projekt łączy estetykę architektoniczną, przyjazny dla środowiska styl życia oraz zrów…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Tbilisi, Gruzja
od
$80,000
Rok realizacji 2026
Lisi Sunrise to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w zielonej dzielnicy Saburtalo, zaledwie 15 minut spacerem od jeziora Lisi. Składa się z 6 niskich budynków otoczonych zielonym dziedzińcem o powierzchni 15 000 m², z placem zabaw i parkingiem podziemnym. Z mieszkań roztacza się panor…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Gruzja
od
$23,375
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 11
Nowoczesny kompleks mieszkalny dwóch bloków, położony 80 m od morza, 800 m od Ogrodu Botanicznego i 10 km od centrum Batumi. Apartamenty z widokiem na morze i góry w malowniczej okolicy Zielonego Przylądka.Cechy:Dwa bezpośrednie wejścia do morza.Spa, klub fitness, sklepy, parking (otwarty i …
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Avlabari Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Avlabari Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Avlabari Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Avlabari Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Avlabari Tbilisi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Avlabari Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Avlabari Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
od
$81,500
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–97 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Rezydencje w stylu klasowym w samym sercu zabytkowego Tbilisi - Avlabari. Jest to intymny kompleks pięciu bloków, gdzie autentyczność starego miasta spotyka pięć gwiazdek usługi. Architektura jest delikatnie zintegrowana ze środowiskiem historycznym, a wewnątrz znajdziesz nowoczesne standard…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.9
98,800
Mieszkanie 2 pokoi
92.6
194,500
Mieszkanie 3 pokoi
97.0
232,798
Kawalerka
37.0
81,500
Agencja
Geo Estate
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Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Gruzja
od
$22,000
Liczba kondygnacji 5
Bakuriani 4Rest Ul. K. Tsakadze #32 Bakuriani 4Rest to kompleks mieszkaniowy typu kurortowego, który znajduje się u podnóża góry Kohta, na skraju lasu iglastego, 500 metrów od 25-letniej trasy narciarskiej, w pobliżu drogi Kokhta - Mitarbi. Kompleks obejmuje: - 4 bloki mieszkalne -…
Agencja
sisnogroup
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Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Pokaż wszystko Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Tbilisi, Gruzja
od
$201,150
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 35–40 m²
13 obiekty nieruchomości 13
Alliance Highline to architektoniczny, inwestycyjny kompleks Tbilisi, który znajduje się w najbardziej dynamicznej części stolicy, na skrzyżowaniu Vake-Saburtalo. Kompleks składa się z trzech wież – całkowicie zrealizowane wieże A i B są przeznaczone dla apartamentów inwestycyjnych premiu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.7 – 40.2
199,525 – 231,150
Deweloper
Alliance Group
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Wieś domków Cottage village Lisi
Wieś domków Cottage village Lisi
Wieś domków Cottage village Lisi
Wieś domków Cottage village Lisi
Wieś domków Cottage village Lisi
Pokaż wszystko Wieś domków Cottage village Lisi
Wieś domków Cottage village Lisi
Tbilisi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa nowa dzielnica podmiejska, stworzona dla tych, którzy dążą do spokojnego i wysokiej jakości życia z dala od miejskiego hałasu, bez utraty dostępu do nowoczesnej infrastruktury. Projekt znajduje się w ekologicznie czystej dzielnicy Tbilisi, w pobliżu jeziora Lisi, i oferuje unikalny…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Tbilisi, Gruzja
od
$87,500
Rok realizacji 2027
King Tamar by Archi to luksusowy kompleks mieszkaniowy w samym sercu Tbilisi, przy alei Króla Tamara – jednej z najbardziej prestiżowych części miasta. Projekt łączy nowoczesną architekturę, panoramiczne widoki i najwyższą jakość wykonania. Autorem projektu jest znany architekt Wei Yap Oo…
Agencja
Invest Cafe
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Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Pokaż wszystko Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Batumi, Gruzja
od
$53,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Pokoje hotelowe w Grand Life Batumi Gwarantowany dochód w wysokości 8% przez pierwsze 5 lat! Kompleks należy do międzynarodowej sieci BWH Hotels (Best Western), zarządzanej przez Aimbridge Hospitality. Ceny za pokój ćwierć-pojedynczy zaczynają się od 53 100 USD. Możliwy jest również za…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Batumi, Gruzja
od
$43,670
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
Prawdziwy Pałac Niebieskie apartamenty są dostępne w ratach do końca 2026 roku. Płatność zaliczkowa od $13,100 do $53,708Można również kupić miejsce parkingowe od $17000 do $20.000 w ratach, płatności w dół od $4500 do $8,700Prawdziwy Pałac Niebieski to nowoczesny wielopoziomowy kompleks mie…
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Pokaż wszystko Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Gruzja
od
$163,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 66
Pierwszy kompleks hotelu Lamborghini marki z marką Kasyno z markiApartamenty są dostępne pod klucz z włoskich mebli i Lamborghini- stylu dekoracjiProgram lojalnościowy marki, ekskluzywne warunki zakwaterowania w hotelach Lamborghini na całym świecieO projekcieWieża posiada 66 pięter i domów …
Agencja
Satellite Estate
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Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Zespół mieszkaniowy Sky Castle
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2031
Liczba kondygnacji 16
Unikalny projekt inwestycyjny na wybrzeżu Morza Czarnego - Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. To pierwszy i jedyny luksus. 5 * All Inclusive resort w Gruzji, z architekturą inspirowaną estetyką zamku Zakonu, łącząc starą atmosferę świata z premium nowoczesnej usługi.Warunki finansowe i p…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences Tbilisi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
od
$175,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 38–108 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Projekt znajduje się na malowniczych wzgórzach Tbilisi i odzwierciedla koncepcję "stylu Milanese", łącząc wyrafinowaną architekturę z dziewiczą naturą Gruzji. Kluczową cechą kompleksu jest partnerstwo z marką Trussardi Casa, która gwarantuje wnętrza wykonane w duchu ponadczasowej elegancji, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.0
295,100
Mieszkanie 2 pokoi
108.0
415,000 – 555,970
Mieszkanie
38.0
190,000
Kawalerka
38.0
175,000
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Zespół mieszkaniowy Bianca Batumi (White sails)
Batumi, Gruzja
od
$57,600
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 28–121 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Kompleks mieszkalny ma powierzchnię rekreacyjną 13 000 m2, 27-metrowy odkryty basen, kryty basen, kasyno, SPA, fitness, salon piękności, supermarket 24 / 7, apteka, restauracje, kawiarnie, fast food wyloty, boiska sportowe, rozrywki i strefy przyjemności i bezpłatny parking
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Mieszkanie 2 pokoi
74.8
151,470
Mieszkanie 3 pokoi
118.3 – 121.4
450,000 – 500,000
Mieszkanie
35.1
75,465 – 76,750
Kawalerka
28.1
57,605
Agencja
Geo Estate
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Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Pokaż wszystko Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Batumi, Gruzja
od
$60,000
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 1
Ulica Batumi Adliy No57a LCD "Serenada" 34,5 m2, 11 piętro, widok na morze. Wstępna składka w wysokości 10%, czyli 6,089 USD, za 28 miesięcy zostanie wypłacona 30%, tj. Pozostałe 60% jest wypłacane latem 2028 r. Całkowita kwota mieszkania wynosi $60,892.Jest wiele opcji na twój gust
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Pokaż wszystko Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Batumi, Gruzja
od
$81,360
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 19
Powierzchnia 28–130 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Green Side Gonio to luksusowy kompleks mieszkalny położony zaledwie 50 metrów od wybrzeża Morza Czarnego w malowniczej wiosce Gonio w Batumi. Ta nowoczesna inwestycja łączy komfort pięciogwiazdkowego hotelu z nieograniczoną swobodą życia dla właścicieli mieszkań.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Mieszkanie 2 pokoi
69.7
223,040
Deweloper
GREEN SIDE
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Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Tbilisi, Gruzja
od
$49,200
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 33–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy wielofunkcyjny kompleks mieszkalny normy europejskiej znajdujący się w historycznej dzielnicy Tbilisi - Ortagala, stworzony dla tych, którzy cenią sobie komfort, przyjazność dla środowiska i dobrze zaplanowaną infrastrukturę w harmonii z duchem Star…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.7
77,600
Mieszkanie 2 pokoi
76.4
114,600
Mieszkanie
32.8
49,200
Agencja
Geo Estate
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Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Pokaż wszystko Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Gruzja
od
$94,656
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 42
Powierzchnia 28–58 m²
2 obiekty nieruchomości 2
🌊 Luksusowe apartamenty na pierwszej linii morza, Batumi📍 Położenie: Stary Batumi, skrzyżowanie nabrzeża i Central Boulevard, 100 m do plaży, 10 minut do lotniska Batumi.🏗 Projekt:4 wieże, 42 piętra każdy, 4000 mieszkań i mieszkań.Koncepcja "miasta w mieście" z markowych apartamentów, pięcio…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.0
198,186
Mieszkanie
27.8
94,656
Agencja
Риэлтор без границ
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Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Pokaż wszystko Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Batumi, Gruzja
od
$49,665
Liczba kondygnacji 6
🔹Lux Blue Wave Residential Complex w Batumi jest unikalnym projektem, który zajmuje centralne miejsce w mieście kurortu. Ten nowy budynek jest idealnym połączeniem nowoczesnego stylu i komfortu, zapewniając swoim mieszkańcom wspaniałe zakwaterowanie na wybrzeżu Morza Czarnego. 🔹Zalety: prest…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Zespół mieszkaniowy Studia 325 m
Batumi, Gruzja
od
$56,388
Liczba kondygnacji 21
LCD Klasa biznes Premier\ PrimeBusiness klasy kompleks mieszkalny.Dom typu klub dla biznesu i klasy IT. 21. piętroLokalizacja.300 m od morza250 m od parku700m od TCGóry i miasta widokiZłożoneSprzeda? mieszkania w bia? ej ramie.Dom typu Club- dla biznesu i klasy IT-, z infrastrukturą, strefy …
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Tbilisi, Gruzja
od
$50,000
Rok realizacji 2026
Archi Kikvidze Garden to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Nadzaladevi w Tbilisi, przy ulicy Z. Kikvidze, zaledwie dwie minuty pieszo od stacji metra Didube i Gotsiridze. Projekt wyróżnia się zielonym dziedzińcem o powierzchni 15 000 m², z miejscami rekreacyjnymi, sportowymi i pla…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Zespół mieszkaniowy A Sector
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 26–798 m²
13 obiekty nieruchomości 13
20-piętrowy kompleks apartamentów Zakończenie budowy - kwiecień 2024 r Lokalizacja pierwszej linii, 120 metrów od morza Apartamenty ogółem - 247 / apartamenty na piętro - 13   INFRASTRUKTURA   Pokój zabaw recepcja Prywatna plaża Restauracja plażowa Usługa …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Penthouse
798.3
648,000
Kawalerka
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agencja
Geo Estate
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Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Pokaż wszystko Hotel Rotana
Hotel Rotana
Batumi, Gruzja
od
$142,300
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 27
Powierzchnia 29–66 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Rotana Resort & Spa jest pierwszym w Gruzji pięciogwiazdkowym hotelem zarządzanym przez prestiżową międzynarodową markę Rotana. Projekt oferuje unikalną koncepcję łączącą usługi high-end, nowoczesne rozwiązania inżynieryjne oraz infrastrukturę premium dla wypoczynku i biznesu. Kompleks znajd…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
66.1
335,200
Mieszkanie
29.4 – 64.7
142,300 – 298,300
Agencja
Geo Estate
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Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Pokaż wszystko Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batumi, Gruzja
od
$155,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 30 m²
Możliwość inwestycji w pierwszym 5-gwiazdkowym hotelu Rotana w Gruzji, zlokalizowanym na pierwszej linii brzegowej w Gonio, w dzielnicy Batumi.Dlaczego ta oferta jest unikalna:Dochód z całego spisu, nie tylko twojej jednostkiPrzejrzysty, niezawodny model finansowy - wykonalność inwestycji pr…
Deweloper
Pontus Development
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Apartamentowiec South Valley
Apartamentowiec South Valley
Apartamentowiec South Valley
Apartamentowiec South Valley
Apartamentowiec South Valley
Pokaż wszystko Apartamentowiec South Valley
Apartamentowiec South Valley
Tbilisi, Gruzja
od
$45,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 11
South Valley jest pierwszym kompleksem klasy premium w New Fonichala.To ekskluzywna strzeżona społeczność, zaprojektowana z myślą o twoim codziennym komforcie.Uzasadnienie10 000 metrów kwadratowych zielony, bezpieczny obszar wewnętrzny podzielony jest na 5 stref relaksu i aktywności sportowe…
Agencja
sisnogroup
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Zespół mieszkaniowy Ortachala
Zespół mieszkaniowy Ortachala
Zespół mieszkaniowy Ortachala
Zespół mieszkaniowy Ortachala
Zespół mieszkaniowy Ortachala
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ortachala
Zespół mieszkaniowy Ortachala
Tbilisi, Gruzja
od
$103,800
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 53–123 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny jest nowoczesnym projektem w samym centrum Tbilisi, mającym na celu stworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska życia zgodnie z najwyższymi standardami. Projekt obejmuje dwie wieże o wysokości 24 i 28 pięter, łącznie 704 apartamentów. Całkowita powierzchnia obiektu jest…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.3
103,800
Mieszkanie 2 pokoi
101.2
177,400
Mieszkanie 3 pokoi
123.3
200,600
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Mira Verde
Zespół mieszkaniowy Mira Verde
Zespół mieszkaniowy Mira Verde
Zespół mieszkaniowy Mira Verde
Zespół mieszkaniowy Mira Verde
Zespół mieszkaniowy Mira Verde
Tbilisi, Gruzja
od
$173,000
Amidst pristine nature, where tranquility becomes luxury, a unique development project is being born—a space in which every detail reflects a high standard of living. Elegant apartments, private townhouses, and exclusive villas harmoniously coexist here, offering freedom of choice without co…
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Townhouses
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Townhouses
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Townhouses
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Townhouses
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Townhouses
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Townhouses
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Townhouses
Karatakla, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 215–277 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło d…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartments without a down payment in Batumi.
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 30
Apartamenty bez zaliczki w Batumi.Przedstawiamy Państwu nowy kompleks mieszkalny klasy premium w jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów Batumi, przy ul. George 'a Leonidze, 4. Zaledwie 1,8 km od morza, w pobliżu wszystkich niezbędnych infrastruktury, terenów zielonych i wygodny transport…
Agencja
Satellite Estate
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Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Batumi, Gruzja
od
$31,414
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 19
Apartamenty w La Batumi Familia - raty do końca 2026La Batumi Familia to nowoczesny wielopoziomowy kompleks mieszkalny w nowoczesnym stylu architektonicznym.Zalety kompleksu:dogodną lokalizację w pobliżu wybrzeża morskiego;rozwinięta infrastruktura i dobra dostępność transportu;odizolowany i…
Agencja
GulfStream
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Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Pokaż wszystko Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Batumi, Gruzja
od
$65,130
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 33–69 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pierwszy ośrodek rodzinny Hilton w BatumiUnikalny projekt inwestycyjny, 50 / 50 warunków raty promocyjnej - 50% zaliczki, 50% po otrzymaniu kluczy.Lokalizacja:Znajduje się na obszarze budynków o niskim poziomie, co gwarantuje brak budynków o wysokim poziomieEkologicznie czysty obszar z rozwi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.4
65,132
Mieszkanie 2 pokoi
68.7
133,968
Agencja
Satellite Estate
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Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Tbilisi, Gruzja
od
$45,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Informacje o projekcie Dom na Bokhua 10 to nowy projekt wybitnego dewelopera X2 Development, który łączy w sobie nowoczesne, komfortowe apartamenty, teren krajobrazu i dobrą lokalizację w prestiżowej dzielnicy Tbilisi. Lokalizacja nowego kompleksu Kompleks znajduje się w obszarze Digomi…
Agencja
sisnogroup
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Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Pokaż wszystko Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$161,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Pokoje hotelowe w Grand Life Batumi Gwarantowany dochód w wysokości 8% przez pierwsze 5 lat! Kompleks należy do międzynarodowej sieci BWH Hotels (Best Western), zarządzanej przez Aimbridge Hospitality. Możliwy jest również zakup pokoju pół- lub ćwierć-pojedynczego – prosimy o kontakt z …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Zespół mieszkaniowy Real Palace Blue
Batumi, Gruzja
od
$32,580
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
?Prawdziwy błękit pałacowy – nowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny klasy premium, zlokalizowany w najbardziej rozwijającej się części miasta Batumi, 180 metrów od morza. Kompleks położony jest nad morzem, przy nowym bulwarze, gdzie łączy się turystyka, biznes i życie codzienne. ?Tutaj…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batumi, Gruzja
od
$33,374
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 17
Nowy projekt w Batumi, kompleks jest zbudowany zgodnie z koncepcją angielską - z bogatą infrastrukturą i najwyższymi standardami jakości.Jest to kompleks dwóch 17-piętrowych budynków + 10- piętrowe skrzydło 300 metrów od morza. Kompleks posiada własną infrastrukturę:Sala przyjęćZielona weran…
Agencja
Satellite Estate
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Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Pokaż wszystko Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Tbilisi, Gruzja
od
$60,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 21
21-piętrowy kompleks mieszkalny składa się z 2 wejść, w których przeznaczone są 230 mieszkań. Na podziemny parking przewidziano 2 piętra, w których znajduje się ponad 200 pojazdów. Pierwsze piętro kompleksu to obszar konwersji i 20 – obszar mieszkalny. Projekt jest fascynujący, zwłaszcza że …
Agencja
sisnogroup
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Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Batumi, Gruzja
od
$51,000
Opcje wykończenia Gotowe
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$63,700
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 46–600 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Tbilisi Town jest premium wielofunkcyjny kompleks mieszkalny, który zapewnia luksusowe życie i łączy najlepsze. Kompleks znajduje się 20 minut jazdy od centrum Tbilisi, na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Projekt oferuje obiekty hotelowe i komercyjne, w tym międzynarodowy hotel mark…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Mieszkanie 2 pokoi
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Willa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Batumi, Gruzja
od
$63,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 31–58 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Wyndham Laguna to luksusowy kompleks hotelowy 5 * z usługami all-inclusive z Wyndham. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Mieszkanie
31.2
247,000
Kawalerka
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Agencja
Geo Estate
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Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Wieś domków Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Wille Belvedere Batumi znajdują się na działce o powierzchni 1,05 ha w mikrodystrykcie Ortabatumi, 9,5 km na wschód od centrum Batumi. Działka znajduje się między rzeką Korolistskali a górskim strumieniem z krystalicznie czystą wodą, oferując niezapomniany widok na górzysty teren Rozmiar ar…
Agencja
Property of Georgia
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Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Zespół mieszkaniowy Batumi Villas
Batumi, Gruzja
od
$172,800
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Wygodne 3-pokojowe trojaczki w spokojnej okolicy lotniska - 144 m2 + prywatny ogród 46 m2.Nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i przytulnej lokalizacji, idealne dla komfortowego życia i odpoczynku.🏡 Styl i koncepcjaZewnętrzne w stylu śródziemnomorskimWnętrze w nowoczesnym sty…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Krtsanisi
Zespół mieszkaniowy Krtsanisi
Zespół mieszkaniowy Krtsanisi
Zespół mieszkaniowy Krtsanisi
Zespół mieszkaniowy Krtsanisi
Zespół mieszkaniowy Krtsanisi
Zespół mieszkaniowy Krtsanisi
Tbilisi, Gruzja
od
$133,540
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 61–287 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Kompleks znajduje się w dzielnicy dyplomatycznej Krtsanisi. Na terenie kompleksu znajdują się wspaniałe tereny rekreacyjne z krajobrazem, a także plac zabaw dla dzieci. Z kompleksu roztacza się panoramiczny widok na stare Tbilisi, zadbany i obsadzony dziedziniec, całodobową ochronę i usługi …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Mieszkanie 2 pokoi
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Mieszkanie 3 pokoi
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Mieszkanie 4 pokoi
206.2
494,880
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Zespół mieszkaniowy Best Western Batumi
Batumi, Gruzja
od
$53,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 31–117 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Mieszkalny kompleks typu klubu zbudowany z cegły i położony w centrum Batumi, w odległości spaceru od plaży, parków i centrów handlowych. Projekt składa się z 2 bloków: w jednym bloku znajduje się pięciogwiazdkowy hotel z międzynarodowego łańcucha Best Western Group, a w drugim bloku są rezy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Mieszkanie 2 pokoi
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Mieszkanie
32.4
163,300
Kawalerka
30.5
170,000
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy VR Vake Sky Tower
Zespół mieszkaniowy VR Vake Sky Tower
Zespół mieszkaniowy VR Vake Sky Tower
Zespół mieszkaniowy VR Vake Sky Tower
Zespół mieszkaniowy VR Vake Sky Tower
Tbilisi, Gruzja
od
$100,000
Rok realizacji 2031
Liczba kondygnacji 69
Vake, Ilia Chavchavadze str, N49, Complex VR Vake Sky Tower, 72,4 m kw., 11 piętro, 1 m kw. Cena wynosi 4000 $, Cena całkowita 289,600 $, płatność 30%, która wynosi 86,880 $, Pozostałe 70% płatności zostaną rozłożone do grudnia 2031. Widok parku Vake
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Orbi Residence
Zespół mieszkaniowy Orbi Residence
Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 35
Orbi Residence to 35- piętrowy kompleks położony 100 metrów od morza.Kompleks posiada fitness, basen, restaurację i firmę zarządzającą
Agencja
Geo Estate
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Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Pokaż wszystko Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Grigoleti, Gruzja
od
$310,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Wille na sprzedaż w Grigoleti w kompleksie ECO Hotels. Projekt ośrodka Armoniya wyróżnia unikalny projekt willi i luksusowych pokoi na wybrzeżu Morza Czarnego.Każda z 34 willi posiada własny kod katastralny, ponieważ wszystkie wille są odosobnione i prywatne.Początkowa płatność wynosi 30%, p…
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Gruzja
od
$57,684
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
Elitarny kompleks mieszkaniowy nad brzegiem morza, otoczony oazą palm oraz bogatą florą i fauną, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Morze Czarne. 2800 nadmorskich rezydencji w trzech wieżowcach łączy rozbudowana infrastruktura rekreacyjna. Szeroka oferta apartamentów z 1 …
Agencja
Satellite Estate
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Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Pokaż wszystko Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Batumi, Gruzja
od
$174,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 54
Powierzchnia 31–59 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Alliance Privilege to ukończony projekt na dużą skalę realizowany przez Alliance, zlokalizowany przy historycznym i światowej sławy bulwarze w Batumi, w najbardziej prestiżowej części wybrzeża miasta. Pierwsze 12 pięter 54-piętrowego kompleksu wielofunkcyjnego zajmuje światowej sławy hote…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Deweloper
Alliance Group
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Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Zespół mieszkaniowy Old Batumi
Batumi, Gruzja
od
$161,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 30–71 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ten elitarny kompleks mieszkaniowy ożywia ponadczasowy urok Starego Miasta Batumi z wyrafinowaniem nowoczesnego życia. W centrum jego koncepcji jest zachowanie oryginalnej fasady z 1888 roku, która została starannie zintegrowana ze współczesnym wzornictwem architektonicznym. Położony w histo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.6
221,000
Mieszkanie 2 pokoi
70.7
416,500
Kawalerka
30.2
161,500
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Batumi, Gruzja
od
$41,942
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Agencja
GulfStream
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Apartamentowiec Piazza Batumi
Apartamentowiec Piazza Batumi
Apartamentowiec Piazza Batumi
Apartamentowiec Piazza Batumi
Apartamentowiec Piazza Batumi
Batumi, Gruzja
od
$116,000
Rok realizacji 2028
Batumi, Vachtang Gorgasali street # 59- 61, PIAZZA RESIDENCE residence complex, 14 floor, 37.9 sq.m., widok na morze i stare miasto. Cena za 1 m2 3,050 $. Zniżka wynosi 10%, czyli 11,559 $. 50% zostanie rozdysponowane na 32 miesiące. Pozostałe 40% zostanie wypłacone w momencie ukończenia pro…
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
od
$272,600
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 206–310 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkalny typu klubu, położony w cichej okolicy w pobliżu jeziora Lisi. Projekt składa się z 8 willi premium położonych na powierzchni 2379 m2 w pobliżu centrum miasta. W willach znajdują się tarasy na dachu z przepięknym widokiem na miasto. Każda willa posiada miejsce parkingowe p…
Agencja
Geo Estate
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Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Pokaż wszystko Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Batumi, Gruzja
od
$57,000
Rok realizacji 2027
Ulica Batumi Adliy No53 LCD "Queens Residence" 32.16 m2, 14 piętro, blok, widok na morze. Wstępna składka 10%, czyli $5,788, 19 miesięcy zostanie rozdzielona 30%, tj. $914 Pozostałe 60% jest wypłacane w grudniu 2027 r. Cała kwota mieszkania to $57, 888.Jest wiele opcji na twój gust
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Residences
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Residences
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Residences
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Residences
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Residences
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Residences
, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 61–150 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.3
1
Mieszkanie 2 pokoi
93.8
1
Mieszkanie 3 pokoi
149.8
1
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Zespół mieszkaniowy WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Gruzja
od
$75,250
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 38–148 m²
28 obiekty nieruchomości 28
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usług, jest tworzony na zasadzie "resort- city" i składa się z 5 miejsc, połączone promami i infrastrukturą. Infrastruktura kompleksu przekracza 27 000 m ² i składa się z basenów, restauracji, centrów fi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Mieszkanie 2 pokoi
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Mieszkanie 3 pokoi
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Kawalerka
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Agencja
Geo Estate
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Przewodniki dotyczące kupowania nowych budynków w Gruzji

Boom inwestycyjny na rynku nieruchomości w Gruzji: pierwszy resort all-inclusive, sztuczna wyspa i wzrost cen
Boom inwestycyjny na rynku nieruchomości w Gruzji: pierwszy resort all-inclusive, sztuczna wyspa i wzrost cen
Gruziński rynek nieruchomości: aktualne ceny w Tbilisi i Batumi
Gruziński rynek nieruchomości: aktualne ceny w Tbilisi i Batumi

Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Gruzji

Ile wynosi średnia cena metra kwadratowego nowych nieruchomości w Gruzji?

Cena za metr kwadratowy w nowych projektach mieszkaniowych w Gruzji zależy od lokalizacji nieruchomości. W popularnych kurortach Batumi i Gonio trzeba zapłacić około 1500–2000 euro za metr kwadratowy. Metr kwadratowy w Kapremuszi i Kvariati jest znacznie tańszy – w granicach 500–700 euro.

Jakie są korzyści z zakupu mieszkania w nowym budynku w Gruzji?

Posiadanie nieruchomości w Gruzji pozwala na życie w kraju o pięknej przyrodzie, łagodnym klimacie i dobrej ekologii. Jeśli zainwestujesz 300 000 dolarów lub więcej w obiekt, można uzyskać gruzińskie pozwolenie na pobyt.

W których gruzińskich miastach ludzie najczęściej kupują nieruchomości?

Największy popyt na mieszkania w nowych budynkach od deweloperów w Gruzji jest w Batumi i Gonio. To właśnie tam ludzie kupują domy wakacyjne. Mieszkania w Tbilisi są również bardzo płynne. Są one kupowane głównie przez obcokrajowców przeprowadzających się do kraju w celach zarobkowych.

Jakie dokumenty i pozwolenia są potrzebne do zakupu nowego gruzińskiego mieszkania i jakie podatki są wymagane?

Aby kupić mieszkanie w nowym projekcie budowlanym w Gruzji, cudzoziemcy potrzebują jedynie paszportu. Nie ma podatku od zakupu, ale należy go zapłacić za własność nieruchomości (nie więcej niż 1% wartości nieruchomości).
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