Przewodniki dotyczące kupowania nowych budynków w Gruzji
Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Gruzji
Ile wynosi średnia cena metra kwadratowego nowych nieruchomości w Gruzji?
Cena za metr kwadratowy w nowych projektach mieszkaniowych w Gruzji zależy od lokalizacji nieruchomości. W popularnych kurortach Batumi i Gonio trzeba zapłacić około 1500–2000 euro za metr kwadratowy. Metr kwadratowy w Kapremuszi i Kvariati jest znacznie tańszy – w granicach 500–700 euro.
Jakie są korzyści z zakupu mieszkania w nowym budynku w Gruzji?
Posiadanie nieruchomości w Gruzji pozwala na życie w kraju o pięknej przyrodzie, łagodnym klimacie i dobrej ekologii. Jeśli zainwestujesz 300 000 dolarów lub więcej w obiekt, można uzyskać gruzińskie pozwolenie na pobyt.
W których gruzińskich miastach ludzie najczęściej kupują nieruchomości?
Największy popyt na mieszkania w nowych budynkach od deweloperów w Gruzji jest w Batumi i Gonio. To właśnie tam ludzie kupują domy wakacyjne. Mieszkania w Tbilisi są również bardzo płynne. Są one kupowane głównie przez obcokrajowców przeprowadzających się do kraju w celach zarobkowych.
Jakie dokumenty i pozwolenia są potrzebne do zakupu nowego gruzińskiego mieszkania i jakie podatki są wymagane?
Aby kupić mieszkanie w nowym projekcie budowlanym w Gruzji, cudzoziemcy potrzebują jedynie paszportu. Nie ma podatku od zakupu, ale należy go zapłacić za własność nieruchomości (nie więcej niż 1% wartości nieruchomości).