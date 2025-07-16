  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Kompleks mieszkalny Arki Univers

Kompleks mieszkalny Arki Univers

Tbilisi, Gruzja
od
$116,107
;
7 1
Zostawić wniosek
ID: 32653
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Arki Univers

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Kisiskhevi, Gruzja
od
$385,000
Apart - hotel Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$133,000
Apartamentowiec Cube
Batumi, Gruzja
od
$100,000
Apart - hotel Archi Kokhta
Bakuriani, Gruzja
od
$56,000
Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Gruzja
od
$57,966
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Arki Univers
Tbilisi, Gruzja
od
$116,107
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Batumi, Gruzja
od
$83,000
Liczba kondygnacji 55
Kompleks położony jest w jednym z najbardziej elitarnych i wyjątkowych miejsc w Batumi: z jednej strony rozciąga się słynna ulica Rustaveli, jezioro Nurigeli i Park 6 Maja, a z drugiej strony graniczy z historyczną częścią Bulwaru Batumi i bezpośrednio z brzegiem morza
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$268,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Dochodzimy do dochodu z pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomienia hotelu.To zna…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$175,530
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 130–151 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyndham Panorama — luksusowe kamienice z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma zarządzająca …
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje