  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Apart hotel Alliance Highline

Apart hotel Alliance Highline

Tbilisi, Gruzja
od
$196,938
19.11.2024
$196,938
25.10.2024
$184,000
;
10 1
Zostawić wniosek
ID: 22396
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    26

O kompleksie

Alliance Highline to architektoniczny, inwestycyjny kompleks Tbilisi, który znajduje się w najbardziej dynamicznej części stolicy, na skrzyżowaniu Vake-Saburtalo.

Kompleks składa się z trzech wież – całkowicie zrealizowane wieże A i B są przeznaczone dla apartamentów inwestycyjnych premium, a wieża C będzie obejmować pierwsze w stolicy, najwyższej kategorii markowe rezydencje inwestycyjne, Wyndham Grand Residences Tbilisi.

Największa amerykańska firma zarządzająca Aimbridge Hospitality będzie zarządzać Alliance Highline, co zapewni usługi najwyższej jakości oraz efektywny wynajem apartamentów.

Całkowita wartość inwestycji: $115 000 000

Infrastruktura projektu:
• Centrum spa i wellness
• Basen kryty
• Centrum fitness
• Restauracja
• Lobby bar
• Lounge
• Przestrzeń coworkingowa
• Przestrzenie konferencyjne
• Atrium i strefa rekreacyjna
• 4-poziomowy, lokalny parking

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 34.3 – 40.2
Cena za m², USD 5,672 – 5,750
Cena mieszkania, USD 196,938 – 231,150

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Wideo recenzja apart - hotel Alliance Highline

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Tbilisi, Gruzja
od
$2,800
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$124,642
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Batumi, Gruzja
od
$74,450
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Tbilisi, Gruzja
od
$180,000
Apartamentowiec Outlook Forest
Tbilisi, Gruzja
od
$110,000
Państwo przegląda
Apart hotel Alliance Highline
Tbilisi, Gruzja
od
$196,938
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Pokaż wszystko Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Gruzja
od
$66,623
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 33–106 m²
21 obiekt nieruchomości 21
Renaissance by Alliance es el nuevo e innovador proyecto deportivo y de bienestar de Alliance Group en la región, ubicado en el balneario climático de Adjara, Kobuleti, en la primera línea de costa, a 30 metros del mar. El complejo combina las torres A, B y C con un podio común y el centr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.9 – 64.8
78,648 – 121,083
Mieszkanie 2 pokoi
74.5 – 106.1
186,912 – 254,320
Kawalerka
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Deweloper
Alliance Group
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
od
$60,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 22
Dzielnica hiszpańska w Tbilisi Ta oferta jest dla tych, którzy szukają czegoś wyjątkowego, gdzie dom oznacza więcej niż tylko ściany! Przedstawiamy "Hiszpańską Dzielnicę", świeży kompleks mieszkalny i hotelowy położony w sercu miasta, pochwalając zapierające dech w piersiach widoki na rzekę …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Zespół mieszkaniowy Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Obywatelstwo UE - paszport rumuński - w PREZENCIE! Możliwość zakupu 1/2, 1/4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi menedżerami. Cena: 1/…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje