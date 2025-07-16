Apart hotel Alliance Highline

Alliance Highline to architektoniczny, inwestycyjny kompleks Tbilisi, który znajduje się w najbardziej dynamicznej części stolicy, na skrzyżowaniu Vake-Saburtalo.



Kompleks składa się z trzech wież – całkowicie zrealizowane wieże A i B są przeznaczone dla apartamentów inwestycyjnych premium, a wieża C będzie obejmować pierwsze w stolicy, najwyższej kategorii markowe rezydencje inwestycyjne, Wyndham Grand Residences Tbilisi.



Największa amerykańska firma zarządzająca Aimbridge Hospitality będzie zarządzać Alliance Highline, co zapewni usługi najwyższej jakości oraz efektywny wynajem apartamentów.



Całkowita wartość inwestycji: $115 000 000



Infrastruktura projektu:

• Centrum spa i wellness

• Basen kryty

• Centrum fitness

• Restauracja

• Lobby bar

• Lounge

• Przestrzeń coworkingowa

• Przestrzenie konferencyjne

• Atrium i strefa rekreacyjna

• 4-poziomowy, lokalny parking