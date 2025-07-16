  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Apart hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi

Apart hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi

Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
;
18
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 28011
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    14

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Przedstawiamy Państwu wyjątkową okazję, aby stać się właścicielem nowoczesnego mieszkania w kompleksie położonym w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Gruzji - Kvariati. To nie jest tylko mieszkanie, ale ucieleśnienie marzenia o życiu nad morzem, gdzie luksus spotyka naturę i komfort w nienagannym stylu.

Miejsce, które fascynuje:

Kompleks znajduje się w spokojnej Kvariati, gdzie majestatyczne góry Adjara spotkać krystalicznie czyste wybrzeże Morza Czarnego. Otoczony unikalnym ogrodem oliwnym, ten zakątek przyrody daje poczucie całkowitej prywatności i spokoju. Każdy apartament oferuje prawdziwie zapierające dech w piersiach widok: z jednej strony - malownicze górskie krajobrazy, z drugiej - niekończące się błękitne morze. Obudź się do śpiewu ptaków i cieszyć się zachody słońca, kolorowanki niebo nad morzem w niesamowitych kolorach.

Infrastruktura kompleksu w stylu pięciogwiazdkowego hotelu:

Twój nowy dom oferuje nie tylko apartament, ale cały styl życia wypełniony komfortem i ekskluzywne udogodnienia godne 5-gwiazdkowego hotelu:

- odkryty basen i basen na dachu;

- Panoramiczne restauracje i bary;

- Centrum fitness, saina;

- Lobby, parking.

Korzystne warunki nabycia:

Zostań właścicielem tej ekskluzywnej nieruchomości! Kompleks zostanie zlecony we wrześniu 2027, co daje okazję do planowania finansów i zakupu mieszkania na korzystnych warunkach:

  • Płatność początkowa: Tylko 20% kosztów mieszkania.
  • Bezinteresowne raty: Wygodna rata płatności do grudnia 2027, co pozwala na pokrycie kosztów mieszkania bez nadpłaty.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy BATUMI ISLAND kvartira na ostrove mecty
Batumi, Gruzja
od
$142,130
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Tbilisi, Gruzja
od
$1,300
Zespół mieszkaniowy
Kisiskhevi, Gruzja
od
$385,000
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Tbilisi, Gruzja
od
$1,100
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Tbilisi, Gruzja
od
$1,150
Państwo przegląda
Apart hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Zespół mieszkaniowy Luxe Living
Batumi, Gruzja
od
$45,100
Liczba kondygnacji 18
Kompleks mieszkalny "MTZ Luxe Living" w Batumi, 27 Shartava Street, który został ukończony w 2024! Kompleks ten idealnie nadaje się zarówno do komfortowego życia, jak i do udanych inwestycji. MTZ Luxe Living kompleks mieszkalny znajduje się w samym sercu Batumi, w jednym z najbardziej atrakc…
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Compact House
Apartamentowiec Compact House
Batumi, Gruzja
od
$38,521
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 43 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Przedstawiamy Państwu nowy projekt - Compact House w Batumi, w jednym z najbardziej aktywnych obszarów miasta, z dobrze wyposażoną infrastrukturą.Kompleks składa się z 6 pięter, gdzie zostaną przedstawione:usługi konsjerża;Supermarket;Wyposażony taras;Wyposażony dziedziniec;lokale handlowe;Z…
Agencja
Property of Georgia
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Batumi, Gruzja
od
$47,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 47
Na sprzedaż studio na zlecenie w elitarnym kompleksie Następny adres (Batumi, Block B, 7 piętro)💰 Elastyczny system płatności• Cena transferu: 47,500 dolarów:- Wstępna składka: 27,500 dolarówPozostała kwota: 20.000 dolarów raty do czerwca 2027 bez odsetek i nadpłat• Zamknięty obszar chronion…
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje