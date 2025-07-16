Apart hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi

Przedstawiamy Państwu wyjątkową okazję, aby stać się właścicielem nowoczesnego mieszkania w kompleksie położonym w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Gruzji - Kvariati. To nie jest tylko mieszkanie, ale ucieleśnienie marzenia o życiu nad morzem, gdzie luksus spotyka naturę i komfort w nienagannym stylu.
Miejsce, które fascynuje:
Kompleks znajduje się w spokojnej Kvariati, gdzie majestatyczne góry Adjara spotkać krystalicznie czyste wybrzeże Morza Czarnego. Otoczony unikalnym ogrodem oliwnym, ten zakątek przyrody daje poczucie całkowitej prywatności i spokoju. Każdy apartament oferuje prawdziwie zapierające dech w piersiach widok: z jednej strony - malownicze górskie krajobrazy, z drugiej - niekończące się błękitne morze. Obudź się do śpiewu ptaków i cieszyć się zachody słońca, kolorowanki niebo nad morzem w niesamowitych kolorach.
Infrastruktura kompleksu w stylu pięciogwiazdkowego hotelu:
Twój nowy dom oferuje nie tylko apartament, ale cały styl życia wypełniony komfortem i ekskluzywne udogodnienia godne 5-gwiazdkowego hotelu:
- odkryty basen i basen na dachu;
- Panoramiczne restauracje i bary;
- Centrum fitness, saina;
- Lobby, parking.
Korzystne warunki nabycia:
Zostań właścicielem tej ekskluzywnej nieruchomości! Kompleks zostanie zlecony we wrześniu 2027, co daje okazję do planowania finansów i zakupu mieszkania na korzystnych warunkach:
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!