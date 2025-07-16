  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku Pala Varketili

Mieszkanie w nowym budynku Pala Varketili

Tbilisi, Gruzja
od
$35,000
;
5
ID: 20240
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Varketili (~ 1000 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Podobne kompleksy
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Batumi, Gruzja
od
$1,292
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$71,084
Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Gruzja
od
$57,966
Apartamentowiec Filigreen
Tbilisi, Gruzja
od
$125,000
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Batumi, Gruzja
od
$57,000
Apartamentowiec Shantan
Apartamentowiec Shantan
Apartamentowiec Shantan
Apartamentowiec Shantan
Apartamentowiec Shantan
Khashuri, Gruzja
od
$63,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Batumi, Gruzja
od
$60,260
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 44
Agencja
Gulfstream
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Batumi, Gruzja
od
$83,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty 300 metrów od morza w kompleksie Optima Residence Optima Residence to szósty projekt wielofunkcyjnego kompleksu ELT Quarter, który buduje się na 7 hektarach ziemi na Batumi New Boulevard. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów i projektantów we współprac…
Agencja
sisnogroup
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
