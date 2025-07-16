Apart hotel Alliance Centropolis

Alliance Centropolis to najbardziej wielofunkcyjny projekt na Kaukazie, który łączy w sobie World Trade Center i jego przestrzeń wystawienniczą, Hyatt Centric Boulevard Batumi oraz 24 komponenty infrastrukturalne. Projekt znajduje się w Batumi, jednym z najbardziej atrakcyjnych miast Europy, zaledwie 50 metrów od Morza Czarnego.
Każdy komponent kompleksu zapewnia jego całoroczną, pozasezonową dostępność, co przyczynia się do atrakcyjności inwestycyjnej i regionalnego znaczenia kompleksu.
Całkowita wartość inwestycji wynosi $420 000 000
Alliance Centropolis obejmuje:
• Pierwszą przestrzeń wystawową Światowego Centrum Handlu w regionie
• Apartamenty inwestycyjne o wysokim standardzie
• 5-gwiazdkowy międzynarodowy hotel Hyatt Centric Boulevard Batumi
• Największe kasyno w Gruzji
• Centrum biznesowe klasy A
• Centrum handlowe klasy A
• 10 000 m² powierzchni rekreacyjnej
• Lokalny, 3-poziomowy parking podziemny
• Luksusowa restauracja, Sky lounge i bar
• Centrum rozrywki
• Basen kryty
• Centrum spa i fitness
• Przestrzeń coworkingowa
• Kino