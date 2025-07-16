  1. Realting.com
Apart hotel Alliance Centropolis

Batumi, Gruzja
od
$102,869
30.12.2024
$102,869
26.12.2024
$115,767
28.11.2024
$127,151
19.11.2024
$116,286
25.10.2024
$113,286
;
14 1
ID: 22382
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029

O kompleksie

Alliance Centropolis to najbardziej wielofunkcyjny projekt na Kaukazie, który łączy w sobie World Trade Center i jego przestrzeń wystawienniczą, Hyatt Centric Boulevard Batumi oraz 24 komponenty infrastrukturalne. Projekt znajduje się w Batumi, jednym z najbardziej atrakcyjnych miast Europy, zaledwie 50 metrów od Morza Czarnego.

Każdy komponent kompleksu zapewnia jego całoroczną, pozasezonową dostępność, co przyczynia się do atrakcyjności inwestycyjnej i regionalnego znaczenia kompleksu.

Całkowita wartość inwestycji wynosi $420 000 000
 

Alliance Centropolis obejmuje:

• Pierwszą przestrzeń wystawową Światowego Centrum Handlu w regionie
• Apartamenty inwestycyjne o wysokim standardzie
• 5-gwiazdkowy międzynarodowy hotel Hyatt Centric Boulevard Batumi
• Największe kasyno w Gruzji
• Centrum biznesowe klasy A
• Centrum handlowe klasy A
• 10 000 m² powierzchni rekreacyjnej
• Lokalny, 3-poziomowy parking podziemny
• Luksusowa restauracja, Sky lounge i bar
• Centrum rozrywki
• Basen kryty
• Centrum spa i fitness
• Przestrzeń coworkingowa
• Kino

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 50.2 – 77.6
Cena za m², USD 3,265 – 6,085
Cena mieszkania, USD 195,315 – 464,436
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 71.2 – 113.3
Cena za m², USD 3,575 – 6,485
Cena mieszkania, USD 260,053 – 506,011
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 30.3 – 33.4
Cena za m², USD 3,975 – 4,754
Cena mieszkania, USD 127,151 – 144,305

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja apart - hotel Alliance Centropolis

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
