Apart hotel Alliance Centropolis

Alliance Centropolis to najbardziej wielofunkcyjny projekt na Kaukazie, który łączy w sobie World Trade Center i jego przestrzeń wystawienniczą, Hyatt Centric Boulevard Batumi oraz 24 komponenty infrastrukturalne. Projekt znajduje się w Batumi, jednym z najbardziej atrakcyjnych miast Europy, zaledwie 50 metrów od Morza Czarnego.

Każdy komponent kompleksu zapewnia jego całoroczną, pozasezonową dostępność, co przyczynia się do atrakcyjności inwestycyjnej i regionalnego znaczenia kompleksu.

Całkowita wartość inwestycji wynosi $420 000 000



Alliance Centropolis obejmuje:

• Pierwszą przestrzeń wystawową Światowego Centrum Handlu w regionie

• Apartamenty inwestycyjne o wysokim standardzie

• 5-gwiazdkowy międzynarodowy hotel Hyatt Centric Boulevard Batumi

• Największe kasyno w Gruzji

• Centrum biznesowe klasy A

• Centrum handlowe klasy A

• 10 000 m² powierzchni rekreacyjnej

• Lokalny, 3-poziomowy parking podziemny

• Luksusowa restauracja, Sky lounge i bar

• Centrum rozrywki

• Basen kryty

• Centrum spa i fitness

• Przestrzeń coworkingowa

• Kino