  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Kompleks mieszkalny Reverance by otium

Kompleks mieszkalny Reverance by otium

Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
;
5 1
Zostawić wniosek
ID: 32946
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Odwrócenie to coś więcej niż tylko nazwa - to podejście, które odzwierciedla nasze nastawienie do przestrzeni, komfortu i estetyki. Projekt został stworzony z myślą, że każdy szczegół powinien uosabiać elegancję, funkcjonalny spokój i wyrafinowanie.

Nasza wizja polega na stworzeniu przestrzeni życiowej, w której energia miasta i wymagania współczesnego życia łączą się harmonijnie z wewnętrzną spokojem i połączeniem z naturą.
Odwrócenie wyznacza nowy standard dla współczesnego życia - łączący wyrafinowaną architekturę, komfort i ludzką konstrukcję.

Odwrócenie to wspólny rozwój Otium i MN Group - kompleksu mieszkaniowego łączącego nowoczesną architekturę, wzornictwo zorientowane na rezydentów oraz wysoki standard życia.
Projekt znajduje się w jednej z szybko rozwijających się dzielnic Batumi, na obszarze wybrzeża Morza Czarnego. Cnstruction składa się z dwóch 16-piętrowych budynków z łącznie 360 apartamentów - każdy świadomie zaprojektowany, aby osiągnąć doskonałą równowagę światła, spokoju i funkcjonalności.


Odwrócenie jest czymś więcej niż tylko domem - jest to przestrzeń, w której architektura inspirowana ruchem, minimalistyczną elegancją i układami dostosowanymi do życia łączą się w celu zdefiniowania nowego standardu współczesnego życia.
Szacunkowe zakończenie: lipiec 2028 r.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Reverance by otium

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Kisiskhevi, Gruzja
od
$330,000
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Gruzja
od
$23,375
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$63,700
Apart - hotel Piramida
Batumi, Gruzja
od
$42,000
Dzielnica mieszkaniowa ZK LBF complex
Batumi, Gruzja
od
$31,414
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Reverance by otium
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Batumi, Gruzja
od
$119,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 174 m²
1 obiekt nieruchomości 1
We present to your attention a complex of two-story villas, which are a premium version of the presidential suite under the brand of 5* Wyndham Grand Hotel with All-Inclusive & Ultra All-Inclusive services. On two floors of the townhouse are 3 spacious bedrooms and a terrace with panoramic m…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Compact House
Apartamentowiec Compact House
Batumi, Gruzja
od
$38,521
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 43 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Przedstawiamy Państwu nowy projekt - Compact House w Batumi, w jednym z najbardziej aktywnych obszarów miasta, z dobrze wyposażoną infrastrukturą.Kompleks składa się z 6 pięter, gdzie zostaną przedstawione:usługi konsjerża;Supermarket;Wyposażony taras;Wyposażony dziedziniec;lokale handlowe;Z…
Agencja
Property of Georgia
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$124,642
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 61–287 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Kompleks znajduje się w dzielnicy dyplomatycznej Krtsanisi. Na terenie kompleksu znajdują się wspaniałe tereny rekreacyjne z krajobrazem, a także plac zabaw dla dzieci. Z kompleksu roztacza się panoramiczny widok na stare Tbilisi, zadbany i obsadzony dziedziniec, całodobową ochronę i usługi …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Mieszkanie 2 pokoi
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Mieszkanie 3 pokoi
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Mieszkanie 4 pokoi
206.2
494,880
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje