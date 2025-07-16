Kompleks mieszkalny Reverance by otium

Odwrócenie to coś więcej niż tylko nazwa - to podejście, które odzwierciedla nasze nastawienie do przestrzeni, komfortu i estetyki. Projekt został stworzony z myślą, że każdy szczegół powinien uosabiać elegancję, funkcjonalny spokój i wyrafinowanie.

Nasza wizja polega na stworzeniu przestrzeni życiowej, w której energia miasta i wymagania współczesnego życia łączą się harmonijnie z wewnętrzną spokojem i połączeniem z naturą.

Odwrócenie wyznacza nowy standard dla współczesnego życia - łączący wyrafinowaną architekturę, komfort i ludzką konstrukcję.

Odwrócenie to wspólny rozwój Otium i MN Group - kompleksu mieszkaniowego łączącego nowoczesną architekturę, wzornictwo zorientowane na rezydentów oraz wysoki standard życia.

Projekt znajduje się w jednej z szybko rozwijających się dzielnic Batumi, na obszarze wybrzeża Morza Czarnego. Cnstruction składa się z dwóch 16-piętrowych budynków z łącznie 360 apartamentów - każdy świadomie zaprojektowany, aby osiągnąć doskonałą równowagę światła, spokoju i funkcjonalności.



Odwrócenie jest czymś więcej niż tylko domem - jest to przestrzeń, w której architektura inspirowana ruchem, minimalistyczną elegancją i układami dostosowanymi do życia łączą się w celu zdefiniowania nowego standardu współczesnego życia.

Szacunkowe zakończenie: lipiec 2028 r.