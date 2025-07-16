Apart hotel Alliance Privilege

Alliance Privilege to ukończony projekt na dużą skalę realizowany przez Alliance, zlokalizowany przy historycznym i światowej sławy bulwarze w Batumi, w najbardziej prestiżowej części wybrzeża miasta.

Pierwsze 12 pięter 54-piętrowego kompleksu wielofunkcyjnego zajmuje światowej sławy hotel pięciogwiazdkowy Marriott, a pozostałe piętra obejmują luksusowe apartamenty inwestycyjne.

Alliance Privilege oferuje oszałamiające widoki na morze i miasto ze wszystkich pięter.

Kompleks posiada nowoczesną infrastrukturę i wszelkie warunki zapewniające komfortowe życie:

• Lokalny, dwupoziomowy parking podziemny

• Centrum spa i wellness

• Basen

• Lounge

• Restauracja, lobby i bar

• Centrum fitness

• Prywatna plaża

• Kasyno