Apart hotel Alliance Privilege

Batumi, Gruzja
od
$174,000
28.11.2024
$174,000
19.11.2024
$177,250
25.10.2024
$135,000
25.10.2024
$5,000
;
11 1
ID: 22399
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    54

O kompleksie

Alliance Privilege to ukończony projekt na dużą skalę realizowany przez Alliance, zlokalizowany przy historycznym i światowej sławy bulwarze w Batumi, w najbardziej prestiżowej części wybrzeża miasta.

Pierwsze 12 pięter 54-piętrowego kompleksu wielofunkcyjnego zajmuje światowej sławy hotel pięciogwiazdkowy Marriott, a pozostałe piętra obejmują luksusowe apartamenty inwestycyjne.

Alliance Privilege oferuje oszałamiające widoki na morze i miasto ze wszystkich pięter.

Kompleks posiada nowoczesną infrastrukturę i wszelkie warunki zapewniające komfortowe życie:

• Lokalny, dwupoziomowy parking podziemny
• Centrum spa i wellness
• Basen
• Lounge
• Restauracja, lobby i bar
• Centrum fitness
• Prywatna plaża
• Kasyno

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 31.0 – 58.5
Cena za m², USD 5,000 – 7,000
Cena mieszkania, USD 177,250 – 386,050

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja apart - hotel Alliance Privilege

