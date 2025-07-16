Apart hotel Alliance Privilege

Alliance Privilege to ukończony projekt na dużą skalę realizowany przez Alliance, zlokalizowany przy historycznym i światowej sławy bulwarze w Batumi, w najbardziej prestiżowej części wybrzeża miasta.
Pierwsze 12 pięter 54-piętrowego kompleksu wielofunkcyjnego zajmuje światowej sławy hotel pięciogwiazdkowy Marriott, a pozostałe piętra obejmują luksusowe apartamenty inwestycyjne.
Alliance Privilege oferuje oszałamiające widoki na morze i miasto ze wszystkich pięter.
Kompleks posiada nowoczesną infrastrukturę i wszelkie warunki zapewniające komfortowe życie:
• Lokalny, dwupoziomowy parking podziemny
• Centrum spa i wellness
• Basen
• Lounge
• Restauracja, lobby i bar
• Centrum fitness
• Prywatna plaża
• Kasyno