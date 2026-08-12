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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Gruzja

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11 obiektów total found
Zakład produkcyjny 2 300 m² w Ozurgeti, Gruzja
Zakład produkcyjny 2 300 m²
Ozurgeti, Gruzja
Powierzchnia 2 300 m²
Liczba kondygnacji 2
🚀Zakończony kompleks produkcyjny na sprzedaż w Ozurgeti📍 Lokalizacja: Ratusz, Ozurgeti🚛 Do p…
$1,60M
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Agencja
FA real estate
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English, Русский
For Sale or Rent – Newly Built, Modern Industrial/Warehouse Complex in Avchala 📍 w Tbilisi, Gruzja
For Sale or Rent – Newly Built, Modern Industrial/Warehouse Complex in Avchala 📍
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 3 750 m²
Na sprzedaż lub wynajem - Nowo wybudowany, Nowoczesny Zespół Przemysłowo-Magazynowy w Avchal…
$3,50M
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Zakład produkcyjny w Tbilisi, Gruzja
Zakład produkcyjny
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 2
Liczba łazienek 4
W pełni funkcjonalna nieruchomość komercyjna jest na sprzedaż, gotowa stać się kluczowym pun…
$2,10M
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TekceTekce
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi w Sighnaghi, Gruzja
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi
Sighnaghi, Gruzja
Na sprzedaż - Piwnica operacyjna wina w pobliżu Sighnaghi, na przełęczy Tnuri-Sighnaghi Poło…
Cena na zgłoszenie
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🍇 For Sale – Operating Winery and Vineyard w Doesi, Gruzja
🍇 For Sale – Operating Winery and Vineyard
Doesi, Gruzja
🍇 Na sprzedaż - Winnice operacyjne i Winnice📍 Znajduje się w Doesi, gmina Kaspi - w pobliżu …
Cena na zgłoszenie
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Listed for sale!!! Wine cellar in Khashmi. w , Gruzja
Listed for sale!!! Wine cellar in Khashmi.
, Gruzja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 400 m²
Wyłączne prawo!!!! Na sprzedaż!!! Winiarnia w Khashmi. W mikrostrefie Khashmi. 900 metrów od…
Cena na zgłoszenie
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Now available for sale! A new wine factory complex in Kakheti, Telavi Municipality, in the village of Napareuli w Napareuli, Gruzja
Now available for sale! A new wine factory complex in Kakheti, Telavi Municipality, in the village of Napareuli
Napareuli, Gruzja
Powierzchnia 1 000 m²
Na wyłączność! Teraz dostępne na sprzedaż!Nowy kompleks fabryki wina w Kakheti, gmina Telavi…
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🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti w 1 st, Gruzja
🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti
1 st, Gruzja
🏭 Na sprzedaż - Nowoczesne wino w Gremi, Kakheti📍 Położenie: Wieś Gremi, obok kompleksu klas…
Cena na zgłoszenie
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Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand. w , Gruzja
Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand.
, Gruzja
Wyłączne prawo!!!! Na sprzedaż!!! Unikalny rodzinny winiarnia z piwnicą, pokoje hotelowe, wi…
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Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi w Khashmi, Gruzja
Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi
Khashmi, Gruzja
Powierzchnia 1 000 m²
Eksluzywna oferta! Na sprzedaż! Premia operacyjna winiarnia - piwnica "Zenishi", położona w …
Cena na zgłoszenie
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FOR SALE OR OPEN TO ANY TYPE OF INVESTMENT – FULLY OPERATIONAL GREENHOUSE FARM IN MARNEULI MUNICIPALITY w Marneuli, Gruzja
FOR SALE OR OPEN TO ANY TYPE OF INVESTMENT – FULLY OPERATIONAL GREENHOUSE FARM IN MARNEULI MUNICIPALITY
Marneuli, Gruzja
Powierzchnia 30 000 m²
DLA SPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEJ NA JAKIE TYPY INWESTYCJI - FULLY OPERACYJNY GRENHOUSE FARM W MA…
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Typy nieruchomości w Gruzja.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
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