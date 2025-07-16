  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Lux Blue Wave

Batumi, Gruzja
$49,665
11
ID: 20917
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  Rok realizacji
    2025
    2025
  Liczba kondygnacji
    6
    6

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Batumi, Gruzja
od
$43,560
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Batumi, Gruzja
od
$51,000
Apartamentowiec Sakeni
Tbilisi, Gruzja
od
$123,000
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$143,000
Apartamentowiec Archi Varketili 2
Tbilisi, Gruzja
od
$1,100
Mieszkanie w nowym budynku Lux Blue Wave
Batumi, Gruzja
od
$49,665
Inne kompleksy
Apartamentowiec City Home Avlabari
Apartamentowiec City Home Avlabari
Apartamentowiec City Home Avlabari
Apartamentowiec City Home Avlabari
Apartamentowiec City Home Avlabari
Tbilisi, Gruzja
od
$175,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 11
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Zespół mieszkaniowy Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.
Batumi, Gruzja
od
$70,320
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Lagoon Resort to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy. Położony w spokojnej, malowniczej okolicy, 500 metrów od morza i Nowego Bulwaru, projekt oferuje gościom i mieszkańcom wspaniałą atmosferę, usługi i nową jakość życia w Batumi. Lagoon Resort składa się z trzech bloków: Blok …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Batumi, Gruzja
od
$47,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 47
Na sprzedaż studio na zlecenie w elitarnym kompleksie Następny adres (Batumi, Block B, 7 piętro)💰 Elastyczny system płatności• Cena transferu: 47,500 dolarów:- Wstępna składka: 27,500 dolarówPozostała kwota: 20.000 dolarów raty do czerwca 2027 bez odsetek i nadpłat• Zamknięty obszar chronion…
Agencja
Gulfstream
Realting.com
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje