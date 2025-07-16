  1. Realting.com
  Gruzja
  Tbilisi
  Kompleks mieszkalny Trussardi Residences Tbilisi

Kompleks mieszkalny Trussardi Residences Tbilisi

Tbilisi, Gruzja
od
$175,000
BTC
2.0815902
ETH
109.1050400
USDT
173 019.7885204
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
Wyróżnienie Nowy
12
ID: 33362
Data aktualizacji: 19.02.2026
Data aktualizacji: 19.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Projekt znajduje się na malowniczych wzgórzach Tbilisi i odzwierciedla koncepcję "stylu Milanese", łącząc wyrafinowaną architekturę z dziewiczą naturą Gruzji. Kluczową cechą kompleksu jest partnerstwo z marką Trussardi Casa, która gwarantuje wnętrza wykonane w duchu ponadczasowej elegancji, przy użyciu materiałów najwyższej jakości i nienagannych proporcjach.

Jest to w pełni zintegrowana społeczność, w której rozwój mieszkalny, pięciogwiazdkowy hotel i nowoczesna infrastruktura miejska tworzą jeden ekosystem. Wszystkie rezydencje są dostarczane w stanie "Gotowy od pierwszego dnia" - z pełnym wykończeniem, meble włoskie, sprzęt gospodarstwa domowego i wszystkie niezbędne akcesoria, zapewniając maksymalny komfort dla właścicieli od momentu otrzymania kluczy.

Układ rezydencji

Projekt oferuje jasne i przestronne układy z panoramicznymi oknami. Okna oferują widok ptaka na miasto i płaskowyż, gdzie znajduje się profesjonalne pole golfowe.

  • Studio: Powierzchnia od 38 m ² / Ceny od 175000 dolarów

  • 1- Sypialnia Pozostałości: Powierzchnia całkowita od 75 m ² / Ceny od 295,100 dolarów

  • 2- Sypialnia Pozostałości: Powierzchnia całkowita od 108 m ² / Ceny od 555,970 dolarów

  • Wyjątkowe rozwiązania: Indywidualne układy dla duplexów, 3-pokojowe rezydencje i penthouses.

Lokalizacja i Golf

Kompleks położony jest w prestiżowej okolicy na wysokości 700 metrów nad poziomem morza, zaledwie 10 minut jazdy od historycznego centrum Tbilisi i 20 minut od międzynarodowego lotniska. Klejnot lokalizacji jest 18- dołkowe światowej klasy pole golfowe przylegające do terytorium wspólnoty.

Atrakcyjność finansowa

Projekt oferuje wyjątkowe warunki dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu biernego w Gruzji - kraju kandydującym do UE:

  1. Wydajność gwarantowana: 8% rocznie w ciągu pierwszych 3 lat.

  2. Przewidywany dochód: 12- 15% rocznie z wynajmu krótkoterminowego.

  3. Aprecjacja kapitału: Średni roczny wzrost wartości nieruchomości w tej lokalizacji wynosi 20%.

  4. Wysoka płynność: Prestiżowa dzielnica ("Georgian Beverly Hills") i ograniczona podaż ze względu na krajobraz i plan mistrzowski.

  5. Świadczenia podatkowe: Niskie stawki za czynsz i brak podatku od spadków.

  6. Bezpieczeństwo: 5-letni łącznie Program konserwacji opieki i 3-letnia gwarancja na meble.

  7. Prawa własności: Obywatele zagraniczni mają prawo do 100% własności nieruchomości.

Infrastruktura i usługi

Projekt jest zaprojektowany na zasadzie "miasto w mieście", zapewniając mieszkańcom wszystko, czego potrzebują:

  • Dla zdrowia: Klaster wellness o powierzchni 6000 m ² i nowoczesnej siłowni fitness.

  • Dla przedsiębiorstw: Znakowane centrum biurowe ze strefami współdziałania.

  • Dla rodziny: Przedszkole, szkoła europejska i uniwersytet z naciskiem na AI i architekturę.

  • Wypoczynek: butiki Premium, restauracje, kawiarnie, tory joggingowe i boiska sportowe.

  • 5-gwiazdkowe usługi: Concierge usług, sprzątanie mieszkania, in- room jadalnia, 24 / 7 bezpieczeństwa i profesjonalnego zarządzania czynszem.

O programiście

Projekt jest realizowany przez dewelopera z Zjednoczonych Emiratów Arabskich specjalizującego się w wyłącznej markowej nieruchomości. Firma bierze odpowiedzialność nie tylko za budowę, ale także za późniejsze zarządzanie nieruchomością. Jego własny ekosystem, w tym podziały M1 Construction i Mancini Construction Architect, gwarantuje pełną kontrolę jakości i przestrzeganie terminów.

Portfolio firmy obejmuje ikoniczne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i Szwajcarii. Współpraca z światowymi liderami projektowania - Trussardi Casa, Bentley Home, Elie Saab Maison, Gianfranco Ferré Home, Jacob & Co. Dom i John Richmond - zapewnia wysoką atrakcyjność inwestycyjną i status dla każdego projektu.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 75.0
Cena za m², USD 3,935
Cena mieszkania, USD 295,100
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 108.0
Cena za m², USD 5 – 3,843
Cena mieszkania, USD 556 – 415,000
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 38.0
Cena za m², USD 5,000
Cena mieszkania, USD 190,000
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 38.0
Cena za m², USD 4,605
Cena mieszkania, USD 175,000

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Transport

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Inne kompleksy
Realting.com
Udać się
