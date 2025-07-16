Kompleks mieszkalny Trussardi Residences Tbilisi

Projekt znajduje się na malowniczych wzgórzach Tbilisi i odzwierciedla koncepcję "stylu Milanese", łącząc wyrafinowaną architekturę z dziewiczą naturą Gruzji. Kluczową cechą kompleksu jest partnerstwo z marką Trussardi Casa, która gwarantuje wnętrza wykonane w duchu ponadczasowej elegancji, przy użyciu materiałów najwyższej jakości i nienagannych proporcjach.

Jest to w pełni zintegrowana społeczność, w której rozwój mieszkalny, pięciogwiazdkowy hotel i nowoczesna infrastruktura miejska tworzą jeden ekosystem. Wszystkie rezydencje są dostarczane w stanie "Gotowy od pierwszego dnia" - z pełnym wykończeniem, meble włoskie, sprzęt gospodarstwa domowego i wszystkie niezbędne akcesoria, zapewniając maksymalny komfort dla właścicieli od momentu otrzymania kluczy.

Układ rezydencji

Projekt oferuje jasne i przestronne układy z panoramicznymi oknami. Okna oferują widok ptaka na miasto i płaskowyż, gdzie znajduje się profesjonalne pole golfowe.

Studio: Powierzchnia od 38 m ² / Ceny od 175000 dolarów

1- Sypialnia Pozostałości: Powierzchnia całkowita od 75 m ² / Ceny od 295,100 dolarów

2- Sypialnia Pozostałości: Powierzchnia całkowita od 108 m ² / Ceny od 555,970 dolarów

Wyjątkowe rozwiązania: Indywidualne układy dla duplexów, 3-pokojowe rezydencje i penthouses.

Lokalizacja i Golf

Kompleks położony jest w prestiżowej okolicy na wysokości 700 metrów nad poziomem morza, zaledwie 10 minut jazdy od historycznego centrum Tbilisi i 20 minut od międzynarodowego lotniska. Klejnot lokalizacji jest 18- dołkowe światowej klasy pole golfowe przylegające do terytorium wspólnoty.

Atrakcyjność finansowa

Projekt oferuje wyjątkowe warunki dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu biernego w Gruzji - kraju kandydującym do UE:

Wydajność gwarantowana: 8% rocznie w ciągu pierwszych 3 lat. Przewidywany dochód: 12- 15% rocznie z wynajmu krótkoterminowego. Aprecjacja kapitału: Średni roczny wzrost wartości nieruchomości w tej lokalizacji wynosi 20%. Wysoka płynność: Prestiżowa dzielnica ("Georgian Beverly Hills") i ograniczona podaż ze względu na krajobraz i plan mistrzowski. Świadczenia podatkowe: Niskie stawki za czynsz i brak podatku od spadków. Bezpieczeństwo: 5-letni łącznie Program konserwacji opieki i 3-letnia gwarancja na meble. Prawa własności: Obywatele zagraniczni mają prawo do 100% własności nieruchomości.

Infrastruktura i usługi

Projekt jest zaprojektowany na zasadzie "miasto w mieście", zapewniając mieszkańcom wszystko, czego potrzebują:

Dla zdrowia: Klaster wellness o powierzchni 6000 m ² i nowoczesnej siłowni fitness.

Dla przedsiębiorstw: Znakowane centrum biurowe ze strefami współdziałania.

Dla rodziny: Przedszkole, szkoła europejska i uniwersytet z naciskiem na AI i architekturę.

Wypoczynek: butiki Premium, restauracje, kawiarnie, tory joggingowe i boiska sportowe.

5-gwiazdkowe usługi: Concierge usług, sprzątanie mieszkania, in- room jadalnia, 24 / 7 bezpieczeństwa i profesjonalnego zarządzania czynszem.

O programiście

Projekt jest realizowany przez dewelopera z Zjednoczonych Emiratów Arabskich specjalizującego się w wyłącznej markowej nieruchomości. Firma bierze odpowiedzialność nie tylko za budowę, ale także za późniejsze zarządzanie nieruchomością. Jego własny ekosystem, w tym podziały M1 Construction i Mancini Construction Architect, gwarantuje pełną kontrolę jakości i przestrzeganie terminów.

Portfolio firmy obejmuje ikoniczne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i Szwajcarii. Współpraca z światowymi liderami projektowania - Trussardi Casa, Bentley Home, Elie Saab Maison, Gianfranco Ferré Home, Jacob & Co. Dom i John Richmond - zapewnia wysoką atrakcyjność inwestycyjną i status dla każdego projektu.