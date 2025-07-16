  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
;
17
ID: 28010
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    300 Aragveli (~ 200 m)
  • Metro
    Avlabari (~ 1000 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu stylowego mieszkania z jedną sypialnią w prestiżowym kompleksie położonym w centrum zabytkowego Tbilisi. To nie jest tylko obudowa, to zanurzenie w atmosferze stuletniej historii i dziedzictwa kulturowego, gdzie każdy róg oddycha przeszłością, a nowoczesny komfort jest harmonijnie spleciony w autentyczny wygląd Starego Miasta.

Infrastruktura światowej klasy, dostępna bezpośrednio na terytorium kompleksu:

  • Zdrowie i działalność: Nowoczesny siłownia i orzeźwiający kryty basen.
  • Odpoczynek i rozrywka: Przytulna restauracja dla przyjemnych wieczorów, bezpieczna dla najmłodszych.
  • Komfort i wygoda: Przestronny salon biznesowy do pracy i spotkań, spokojna biblioteka dla prywatności, stylowe lobby, zielony ogród do spaceru i relaksu na świeżym powietrzu.
  • Bezpieczeństwo i obsługa: ochrona zegara, obsługa konsjerża 24 / 7, recepcja, bankowość, pralnia, obsługa hotelowa i parking - wszystko dla spokoju umysłu i nienagannej obsługi.

Warunki płatności:

  • Płatność początkowa: Tylko 20% kosztów mieszkania.
  • Bezinteresowne raty: Wygodne płatności raty do marca 2028, co pozwala na pokrycie kosztów mieszkania bez nadpłaty.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Kompleks mieszkalny Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
