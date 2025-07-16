Kompleks mieszkalny Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu stylowego mieszkania z jedną sypialnią w prestiżowym kompleksie położonym w centrum zabytkowego Tbilisi. To nie jest tylko obudowa, to zanurzenie w atmosferze stuletniej historii i dziedzictwa kulturowego, gdzie każdy róg oddycha przeszłością, a nowoczesny komfort jest harmonijnie spleciony w autentyczny wygląd Starego Miasta.

Infrastruktura światowej klasy, dostępna bezpośrednio na terytorium kompleksu:

Zdrowie i działalność: Nowoczesny siłownia i orzeźwiający kryty basen.

Odpoczynek i rozrywka: Przytulna restauracja dla przyjemnych wieczorów, bezpieczna dla najmłodszych.

Komfort i wygoda: Przestronny salon biznesowy do pracy i spotkań, spokojna biblioteka dla prywatności, stylowe lobby, zielony ogród do spaceru i relaksu na świeżym powietrzu.

Bezpieczeństwo i obsługa: ochrona zegara, obsługa konsjerża 24 / 7, recepcja, bankowość, pralnia, obsługa hotelowa i parking - wszystko dla spokoju umysłu i nienagannej obsługi.

Warunki płatności:

Płatność początkowa: Tylko 20% kosztów mieszkania.

Bezinteresowne raty: Wygodne płatności raty do marca 2028, co pozwala na pokrycie kosztów mieszkania bez nadpłaty.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!