Kompleks mieszkalny Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu stylowego mieszkania z jedną sypialnią w prestiżowym kompleksie położonym w centrum zabytkowego Tbilisi. To nie jest tylko obudowa, to zanurzenie w atmosferze stuletniej historii i dziedzictwa kulturowego, gdzie każdy róg oddycha przeszłością, a nowoczesny komfort jest harmonijnie spleciony w autentyczny wygląd Starego Miasta.
Infrastruktura światowej klasy, dostępna bezpośrednio na terytorium kompleksu:
Warunki płatności:
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!