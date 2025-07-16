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Apart hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi

Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Płatność kryptowalutą
;
5
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ID: 39681
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi
  • Adres
    Odysseas Dimitriadis Street

O kompleksie

Przeniesienie
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Nieruchomości komercyjne w First Tower - Ambasadori Island Batumi

Lokale handlowe w sercu pierwszej sztucznej wyspy na Morzu Czarnym

Nieruchomości komercyjne First Tower są okazją do zakupu nieruchomości w projekcie, który stanie się nowym punktem atrakcyjnym dla Batumi i całego wybrzeża Morza Czarnego.

Pierwsza Wieża to pierwsza wieża dużego projektu Ambassadori Island Batumi, który tworzy pełne nowoczesne miasto z infrastrukturą mieszkalną, biznesową, turystyczną i rozrywkową. To tutaj powstanie główny przepływ mieszkańców, turystów i gości wyspy.

Biznes, w którym tysiące klientów przechodzi codziennie

Lokale handlowe znajdują się na pierwszym i drugim poziomie komercyjnym wieży i są przeznaczone do ciągłego wysokiego ruchu.

Do czasu zakończenia projektu, Pierwsza Wieża będzie domem dla ponad 3000 mieszkańców, a populacja wyspy Ambassadori przekroczy 90,000, tworząc stałe zapotrzebowanie na restauracje, kawiarnie, sklepy, usługi medyczne i konsumenckie, biura, salony piękności i inne formaty handlowe.

Dlaczego ta firma będzie na żądanie

  • położenie na centralnym obszarze handlowym wyspy;

  • intensywny ruch pieszy i samochodowy;

  • osobne wejście do każdego pokoju i dostęp do okrągłego zegara;

  • możliwość łączenia lub rozdzielania pomieszczeń do zadań biznesowych;

  • szkło okienne na całą wysokość podłogi;

  • sufity 4,5 metra, umożliwiające wykonanie wszelkich decyzji projektowych;

  • Czystość powłoki & Core dla indywidualnego wykończenia;

  • możliwość zorganizowania letniego tarasu;

  • zdolności inżynierskie, w tym dla restauracji i przedsiębiorstw gastronomicznych;

  • Możliwość umieszczania reklamy fasadowej z maksymalną widocznością.

Nadaje się do prawie każdego formatu biznesowego

Obiekty handlowe zostały zaprojektowane jako przestrzenie uniwersalne dla:

  • restauracje i kawiarnie;

  • kawiarnie i cukiernie;

  • butiki premium;

  • supermarkety;

  • apteki;

  • centra medyczne i kosmetyczne;

  • salony piękności;

  • banki;

  • biura sprzedaży;

  • salony wystawowe międzynarodowych marek;

  • firm usługowych.

Korzyści techniczne

Powierzchnia obiektu waha się od 55 do 294 m2, co pozwala wybrać optymalne rozwiązanie zarówno dla małego przedsiębiorstwa, jak i dużego najemcy sieci.

Każdy pokój wyposażony jest w nowoczesne systemy inżynieryjne, centralne klimatyzację i ogrzewanie, wody i kanalizacji punktów, kilka opcji wejścia i dostępu do okrągłego zegara. Wysokie panoramiczne showcases zapewniają naturalne oświetlenie i doskonałą atrakcję wizualną dla kupujących.

Inwestycje w przyszłe centrum biznesowe Batumi

Zakup nieruchomości komercyjnych w First Tower jest okazją do rozpoczęcia projektu na wczesnym etapie rozwoju w cenach początkowych.

Jak infrastruktura wyspy - jachtu marina, Event Hall, Największe centrum handlowe Gruzji, plaże, hotele, centra biznesowe i obszary mieszkalne - jest zamówiony, lokale handlowe będą w centrum nowego rdzenia miejskiego, gdzie stały przepływ klientów i wysoki popyt od najemców będzie tworzyć.

Pierwsza Wieża jest nieruchomością komercyjną w miejscu, które jest tworzone od podstaw jako nowe międzynarodowe centrum życia, turystyki i biznesu na Morzu Czarnym.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    58

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
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Apart hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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