Apart hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi

Nieruchomości komercyjne w First Tower - Ambasadori Island Batumi

Lokale handlowe w sercu pierwszej sztucznej wyspy na Morzu Czarnym

Nieruchomości komercyjne First Tower są okazją do zakupu nieruchomości w projekcie, który stanie się nowym punktem atrakcyjnym dla Batumi i całego wybrzeża Morza Czarnego.

Pierwsza Wieża to pierwsza wieża dużego projektu Ambassadori Island Batumi, który tworzy pełne nowoczesne miasto z infrastrukturą mieszkalną, biznesową, turystyczną i rozrywkową. To tutaj powstanie główny przepływ mieszkańców, turystów i gości wyspy.

Biznes, w którym tysiące klientów przechodzi codziennie

Lokale handlowe znajdują się na pierwszym i drugim poziomie komercyjnym wieży i są przeznaczone do ciągłego wysokiego ruchu.

Do czasu zakończenia projektu, Pierwsza Wieża będzie domem dla ponad 3000 mieszkańców, a populacja wyspy Ambassadori przekroczy 90,000, tworząc stałe zapotrzebowanie na restauracje, kawiarnie, sklepy, usługi medyczne i konsumenckie, biura, salony piękności i inne formaty handlowe.

Dlaczego ta firma będzie na żądanie

położenie na centralnym obszarze handlowym wyspy;

intensywny ruch pieszy i samochodowy;

osobne wejście do każdego pokoju i dostęp do okrągłego zegara;

możliwość łączenia lub rozdzielania pomieszczeń do zadań biznesowych;

szkło okienne na całą wysokość podłogi;

sufity 4,5 metra, umożliwiające wykonanie wszelkich decyzji projektowych;

Czystość powłoki & Core dla indywidualnego wykończenia;

możliwość zorganizowania letniego tarasu;

zdolności inżynierskie, w tym dla restauracji i przedsiębiorstw gastronomicznych;

Możliwość umieszczania reklamy fasadowej z maksymalną widocznością.

Nadaje się do prawie każdego formatu biznesowego

Obiekty handlowe zostały zaprojektowane jako przestrzenie uniwersalne dla:

restauracje i kawiarnie;

kawiarnie i cukiernie;

butiki premium;

supermarkety;

apteki;

centra medyczne i kosmetyczne;

salony piękności;

banki;

biura sprzedaży;

salony wystawowe międzynarodowych marek;

firm usługowych.

Korzyści techniczne

Powierzchnia obiektu waha się od 55 do 294 m2, co pozwala wybrać optymalne rozwiązanie zarówno dla małego przedsiębiorstwa, jak i dużego najemcy sieci.

Każdy pokój wyposażony jest w nowoczesne systemy inżynieryjne, centralne klimatyzację i ogrzewanie, wody i kanalizacji punktów, kilka opcji wejścia i dostępu do okrągłego zegara. Wysokie panoramiczne showcases zapewniają naturalne oświetlenie i doskonałą atrakcję wizualną dla kupujących.

Inwestycje w przyszłe centrum biznesowe Batumi

Zakup nieruchomości komercyjnych w First Tower jest okazją do rozpoczęcia projektu na wczesnym etapie rozwoju w cenach początkowych.

Jak infrastruktura wyspy - jachtu marina, Event Hall, Największe centrum handlowe Gruzji, plaże, hotele, centra biznesowe i obszary mieszkalne - jest zamówiony, lokale handlowe będą w centrum nowego rdzenia miejskiego, gdzie stały przepływ klientów i wysoki popyt od najemców będzie tworzyć.

Pierwsza Wieża jest nieruchomością komercyjną w miejscu, które jest tworzone od podstaw jako nowe międzynarodowe centrum życia, turystyki i biznesu na Morzu Czarnym.