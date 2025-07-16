Apart hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi

Nieruchomości komercyjne w First Tower - Ambasadori Island Batumi
Lokale handlowe w sercu pierwszej sztucznej wyspy na Morzu Czarnym
Nieruchomości komercyjne First Tower są okazją do zakupu nieruchomości w projekcie, który stanie się nowym punktem atrakcyjnym dla Batumi i całego wybrzeża Morza Czarnego.
Pierwsza Wieża to pierwsza wieża dużego projektu Ambassadori Island Batumi, który tworzy pełne nowoczesne miasto z infrastrukturą mieszkalną, biznesową, turystyczną i rozrywkową. To tutaj powstanie główny przepływ mieszkańców, turystów i gości wyspy.
Biznes, w którym tysiące klientów przechodzi codziennie
Lokale handlowe znajdują się na pierwszym i drugim poziomie komercyjnym wieży i są przeznaczone do ciągłego wysokiego ruchu.
Do czasu zakończenia projektu, Pierwsza Wieża będzie domem dla ponad 3000 mieszkańców, a populacja wyspy Ambassadori przekroczy 90,000, tworząc stałe zapotrzebowanie na restauracje, kawiarnie, sklepy, usługi medyczne i konsumenckie, biura, salony piękności i inne formaty handlowe.
Dlaczego ta firma będzie na żądanie
położenie na centralnym obszarze handlowym wyspy;
intensywny ruch pieszy i samochodowy;
osobne wejście do każdego pokoju i dostęp do okrągłego zegara;
możliwość łączenia lub rozdzielania pomieszczeń do zadań biznesowych;
szkło okienne na całą wysokość podłogi;
sufity 4,5 metra, umożliwiające wykonanie wszelkich decyzji projektowych;
Czystość powłoki & Core dla indywidualnego wykończenia;
możliwość zorganizowania letniego tarasu;
zdolności inżynierskie, w tym dla restauracji i przedsiębiorstw gastronomicznych;
Możliwość umieszczania reklamy fasadowej z maksymalną widocznością.
Nadaje się do prawie każdego formatu biznesowego
Obiekty handlowe zostały zaprojektowane jako przestrzenie uniwersalne dla:
restauracje i kawiarnie;
kawiarnie i cukiernie;
butiki premium;
supermarkety;
apteki;
centra medyczne i kosmetyczne;
salony piękności;
banki;
biura sprzedaży;
salony wystawowe międzynarodowych marek;
firm usługowych.
Korzyści techniczne
Powierzchnia obiektu waha się od 55 do 294 m2, co pozwala wybrać optymalne rozwiązanie zarówno dla małego przedsiębiorstwa, jak i dużego najemcy sieci.
Każdy pokój wyposażony jest w nowoczesne systemy inżynieryjne, centralne klimatyzację i ogrzewanie, wody i kanalizacji punktów, kilka opcji wejścia i dostępu do okrągłego zegara. Wysokie panoramiczne showcases zapewniają naturalne oświetlenie i doskonałą atrakcję wizualną dla kupujących.
Inwestycje w przyszłe centrum biznesowe Batumi
Zakup nieruchomości komercyjnych w First Tower jest okazją do rozpoczęcia projektu na wczesnym etapie rozwoju w cenach początkowych.
Jak infrastruktura wyspy - jachtu marina, Event Hall, Największe centrum handlowe Gruzji, plaże, hotele, centra biznesowe i obszary mieszkalne - jest zamówiony, lokale handlowe będą w centrum nowego rdzenia miejskiego, gdzie stały przepływ klientów i wysoki popyt od najemców będzie tworzyć.
Pierwsza Wieża jest nieruchomością komercyjną w miejscu, które jest tworzone od podstaw jako nowe międzynarodowe centrum życia, turystyki i biznesu na Morzu Czarnym.