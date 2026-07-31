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Nowe budynki na sprzedaż w Kaspi Municipality

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Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Dzielnica mieszkaniowa poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Samtredo, Gruzja
od
$141,900
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
Piękne apartamenty z dekoracją i bez na przedmieściach Tbilisi na wysokich piętrach 11- 12 z widokiem na góry.Ogrzewanie, gaz.Deweloper oferuje Eurocontrolt, można kupić bez naprawy.Mieszkanie jest w pełni wyposażone w urządzenia i meble, materiały od europejskich producentów.Można kupić kre…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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