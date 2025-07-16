Kompleks mieszkalny Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!

Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.
Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki.
Gwarancja odkupu!
Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!
Cena:
- 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie!
- 1/4 pokoju od 82 052 USD dochodu – od 8205 USD rocznie!
- Cały pokój od 275 364 USD dochodu – od 27 536 USD rocznie!
Naliczamy dochód od pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomieniu hotelu.
Oznacza to, że zaczynasz zarabiać następnego dnia po dokonaniu pełnej płatności.
Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua to wyjątkowy, dwudziestopiętrowy hotel z funkcjami spa, strefą wodną i panoramiczną restauracją na dachu.
Hotel jest częścią kompleksu Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, pierwszego kompleksu w Gruzji z usługami All Inclusive i największą infrastrukturą – 90 obiektów na 15 000 m², co czyni go atrakcyjnym dla turystów przez cały rok, niezależnie od pory roku.
3 kategorie pokoi:
Standard
- Pokój o powierzchni 31,2 m² z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.
- Dostępne są różne widoki, w tym widok na morze i góry.
De Luxe
- Pokój o powierzchni 50,9 m² – 51,1 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.
- Z każdego pokoju roztacza się widok na morze i góry.
Luxe
- Pokój o powierzchni 44,8 m² – 58,2 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.
- Przestronny balkon. Z każdego pokoju roztacza się panoramiczny widok na morze.
W pokojach:
- Szafa
- Łóżko
- Biurko
- Krzesło do pracy
- Szafy nocne
- Komoda
- Stolik kawowy
- Sofa w salonie (układy deLuxe i Luxe)
- Meble tarasowe
- Lustra
- Telefony
- Telewizor
- Sejf elektroniczny
- Żelazko i deska do prasowania
- Suszarka do włosów
- Sokowirówka elektryczna
- Toster
- Czajnik
- Ekspres do kawy
- Płyta grzewcza
- Lodówka
- Piekarnik
- Kuchenka mikrofalowa
- Naczynia, sztućce
- Pościel, szlafroki, kapcie
Kompleksowa infrastruktura:
- 12 restauracji, kawiarni, barów
- 7 basenów
- SPA
- Sala fitness
- 2 boiska sportowe
- Place zabaw dla dzieci, sale zabaw, kawiarnie i kluby
- Park dla dzieci
- Miasteczko linowe z trampoliną i ścianką wspinaczkową
- Sala konferencyjna
- 4 sale spotkań
- Coworking
- Minigolf
- Kręgielnia
- Kino
- Bilard
- Biblioteka
- Szachy Stoły
- Wypożyczalnia rowerów i skuterów elektrycznych
- Gry planszowe
- Winiarnia
- Sala degustacyjna
- Chacza
- Sala bankietowa
- Kompleks łaźni
- Centrum winoterapii i ziołolecznictwa
- Prysznice Charcota
- Gromady solne
- Jacuzzi
- Gabinety masażu
- Źródło artezyjskie
- Strefa zdjęć firmowych
- Sklep z pamiątkami
- Targowiska i sklep ekologiczny
- Parking
- Lądowisko dla helikopterów
Lokalizacja:
- Ośrodek wypoczynkowy Gonio
- Do morza - 400 m
- Do centrum Batumi - 14 km
- Do lotniska - 8 km
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.