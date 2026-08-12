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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Gruzja

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7 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 282 m² w Tbilisi, Gruzja
Nieruchomości inwestycyjne 282 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 282 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-piętrowe pomieszczenia handlowe - ulica Javachishvili, N58 (za fabryką) 📍 Pres…
$620,000
VAT
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Agencja
Aura Homes
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości inwestycyjne 24 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości inwestycyjne 24 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 24 m²
Liczba kondygnacji 16
Szybko zainwestuj w proste i niezawodne źródło dochodu w Batumi Center!Obok stadionu Dynamo …
$53,000
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FOR SALE!!! OPERATING MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS w Gori, Gruzja
FOR SALE!!! OPERATING MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS
Gori, Gruzja
Za sprzedaż!! OPERACYJNY MODERN OWOCÓW FUNKCJONOWY FUNKCJONOWANY FULLY EQUIPPED, READY BUSIN…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 402 000 m² w Kvareli, Gruzja
Nieruchomości inwestycyjne 402 000 m²
Kvareli, Gruzja
Powierzchnia 402 000 m²
Wyłącznie oferowane na sprzedaż! W sercu Kakheti, w pobliżu wioski Shilda, na żyznych równin…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości inwestycyjne 399 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości inwestycyjne 399 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 27
We present to your attention a unique investment project, which in addition toguaranteed ann…
$600,000
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Nieruchomości inwestycyjne 366 m² w Batumi, Gruzja
Nieruchomości inwestycyjne 366 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 366 m²
Liczba kondygnacji 1
Hello! We offer you a beautiful room in the center of the city of Batumi. The quadrature is…
$700,000
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Commercial Property with Strategic Investment Potential in the Heart of Racha! A unique opportunity to acquire a former wine house w Ambrolauri, Gruzja
Commercial Property with Strategic Investment Potential in the Heart of Racha! A unique opportunity to acquire a former wine house
Ambrolauri, Gruzja
Powierzchnia 1 000 m²
DLA SPRZEDAŻY - Własność komercyjna z potencjałem inwestycji strategicznych w sercu Rachy! W…
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Gruzja.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
magazyny
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