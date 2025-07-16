Wioska domków Cottage village Lisi

Wyjątkowa nowa dzielnica podmiejska, stworzona dla tych, którzy dążą do spokojnego i wysokiej jakości życia z dala od miejskiego hałasu, bez utraty dostępu do nowoczesnej infrastruktury. Projekt znajduje się w ekologicznie czystej dzielnicy Tbilisi, w pobliżu jeziora Lisi, i oferuje unikalny format "społeczności dla siebie". Koncepcja projektu opiera się na tworzeniu nowoczesnego osiedla mieszkaniowego, który doskonale łączy prywatność prywatnej nieruchomości z najwyższym poziomem usług i udogodnień premium kompleksu mieszkalnego. Na łącznej powierzchni 7000 m ² znajduje się 70 działek przeznaczonych do indywidualnej budowy i utworzenia jednolitego architektonicznego wyglądu kwartału. Specjalną zaletą jest ekskluzywna oferta dla kupujących: po zakupie działki, otrzymasz gotowy profesjonalny projekt architektoniczny jako prezent, z opcjami domu od 180 do 258 m ² dostępne do wyboru.

Opcje projektów architektonicznych:

Willa z 3 sypialniami, powierzchnia: 180 m ²

Willa z 4 sypialniami, powierzchnia: 257 m ²

Willa z 4 sypialniami, powierzchnia: 258 m ²

Willa z 6 sypialniami, powierzchnia: 236 m ²

Projekt jest zaprojektowany w taki sposób, że wszystko, co niezbędne do aktywnego stylu życia i jakości relaksu zawsze pozostaje pod ręką. Infrastruktura sportowa obejmuje profesjonalny kort tenisowy Padel, wielofunkcyjne pola do piłki nożnej i koszykówki, nowoczesną siłownię treningową na świeżym powietrzu oraz sieć malowniczych ścieżek rowerowych. Dla spokojnej rozrywki, kino na świeżym powietrzu, przytulny pawilon relaksacyjny i estetyczny projekt krajobrazu są zapewnione, a bezpieczny i nowoczesny plac zabaw został stworzony dla dzieci. Szczególną uwagę poświęca się codziennemu komfortowi: fontanny do picia są zainstalowane na całym terenie krajobrazu i dobrze przemyślane szlaki dla pieszych, łącząc całą przestrzeń w jedno harmonijne środowisko.

Infrastruktura

Sąd w Padel

Ścieżki rowerowe

Pole piłkarskie

Plac zabaw dla dzieci

Kino zewnętrzne

Sąd koszykówki

Dekoracyjny krajobraz

Obszar relaksacyjny z pawilonem

Przestrzeń treningowa

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Lokalizacja projektu łączy wyjątkową ekologię i korzyści strategiczne: dzielnica Lisi słynie z unikalnego mikroklimatu i całkowitego braku smogu miejskiego, zapewniając mieszkańcom czyste powietrze i zdrowe środowisko. Zaledwie kilka minut drogi jest Lisi Lake - głównym centrum atrakcji dla entuzjastów porannych jogi, spacerów i wysokiej jakości rekreacja rodzinna w przyrodzie. Oprócz naturalnego komfortu, to terytorium posiada wysoki potencjał inwestycyjny, ponieważ dzielnica aktywnie się rozwija, co gwarantuje stabilny wzrost wartości nieruchomości w najbliższych latach.