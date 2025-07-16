  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Wioska domków Cottage village Lisi

Wioska domków Cottage village Lisi

Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
14
Zostawić wniosek
ID: 33110
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Wyjątkowa nowa dzielnica podmiejska, stworzona dla tych, którzy dążą do spokojnego i wysokiej jakości życia z dala od miejskiego hałasu, bez utraty dostępu do nowoczesnej infrastruktury. Projekt znajduje się w ekologicznie czystej dzielnicy Tbilisi, w pobliżu jeziora Lisi, i oferuje unikalny format "społeczności dla siebie". Koncepcja projektu opiera się na tworzeniu nowoczesnego osiedla mieszkaniowego, który doskonale łączy prywatność prywatnej nieruchomości z najwyższym poziomem usług i udogodnień premium kompleksu mieszkalnego. Na łącznej powierzchni 7000 m ² znajduje się 70 działek przeznaczonych do indywidualnej budowy i utworzenia jednolitego architektonicznego wyglądu kwartału. Specjalną zaletą jest ekskluzywna oferta dla kupujących: po zakupie działki, otrzymasz gotowy profesjonalny projekt architektoniczny jako prezent, z opcjami domu od 180 do 258 m ² dostępne do wyboru.

Opcje projektów architektonicznych:

  • Willa z 3 sypialniami, powierzchnia: 180 m ²

  • Willa z 4 sypialniami, powierzchnia: 257 m ²

  • Willa z 4 sypialniami, powierzchnia: 258 m ²

  • Willa z 6 sypialniami, powierzchnia: 236 m ²

Projekt jest zaprojektowany w taki sposób, że wszystko, co niezbędne do aktywnego stylu życia i jakości relaksu zawsze pozostaje pod ręką. Infrastruktura sportowa obejmuje profesjonalny kort tenisowy Padel, wielofunkcyjne pola do piłki nożnej i koszykówki, nowoczesną siłownię treningową na świeżym powietrzu oraz sieć malowniczych ścieżek rowerowych. Dla spokojnej rozrywki, kino na świeżym powietrzu, przytulny pawilon relaksacyjny i estetyczny projekt krajobrazu są zapewnione, a bezpieczny i nowoczesny plac zabaw został stworzony dla dzieci. Szczególną uwagę poświęca się codziennemu komfortowi: fontanny do picia są zainstalowane na całym terenie krajobrazu i dobrze przemyślane szlaki dla pieszych, łącząc całą przestrzeń w jedno harmonijne środowisko.

Infrastruktura

  • Sąd w Padel

  • Ścieżki rowerowe

  • Pole piłkarskie

  • Plac zabaw dla dzieci

  • Kino zewnętrzne

  • Sąd koszykówki

  • Dekoracyjny krajobraz

  • Obszar relaksacyjny z pawilonem

  • Przestrzeń treningowa

  • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Lokalizacja projektu łączy wyjątkową ekologię i korzyści strategiczne: dzielnica Lisi słynie z unikalnego mikroklimatu i całkowitego braku smogu miejskiego, zapewniając mieszkańcom czyste powietrze i zdrowe środowisko. Zaledwie kilka minut drogi jest Lisi Lake - głównym centrum atrakcji dla entuzjastów porannych jogi, spacerów i wysokiej jakości rekreacja rodzinna w przyrodzie. Oprócz naturalnego komfortu, to terytorium posiada wysoki potencjał inwestycyjny, ponieważ dzielnica aktywnie się rozwija, co gwarantuje stabilny wzrost wartości nieruchomości w najbliższych latach.

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Wieś domków ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Salibauri, Gruzja
od
$259,875
Wieś domków Diamond Star Group
Charnali, Gruzja
od
$159,000
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Gruzja
od
$129,800
Willa VistaMarevillas
Batumi, Gruzja
od
$294,000
Kamienica HOME
Batumi, Gruzja
od
$230,319
Państwo przegląda
Wioska domków Cottage village Lisi
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Pokaż wszystko Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Batumi, Gruzja
od
$50,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Letni kompleks mieszkalny to nowoczesna przestrzeń stworzona dla komfortowego życia, pracy i rekreacji. Kompleks znajduje się w odległości spaceru od morza i jest otoczony przez wiecznie zieloną naturę. Nowoczesna architektura, przemyślane układy i rozwinięta infrastruktura sprawiają, że jes…
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Pokaż wszystko Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Batumi, Gruzja
od
$290,000
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupoziomowy dom szeregowy w Batumi w kompleksie Polo Avenue o powierzchni 167 m². Na parterze: przestronny salon, kuchnia, łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze: 3 sypialnie, 2 łazienki i pomieszczenie gospodarcze. Dom posiada ogród z tyłu z posadzonymi palmami o…
Deweloper
Polo Villas Batumi
Zostaw prośbę
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Pokaż wszystko Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Batumi, Gruzja
od
$294,000
Rok realizacji 2024
1 obiekt nieruchomości 1
Wille i apartamenty premium Złożony w ekologicznie czystym środowisku w gonio 800 metrów do najczystszej plaży na wybrzeżu 550 metrów do najbliższego przystanku autobusowego 10 km do największego centrum handlowego Batumi 8 km do międzynarodowego lotniska Batumi 6,6 km d…
Deweloper
universal23
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje