TOP TOP
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Gruzja
od
$163,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 66
The first branded Lamborghini hotel complex with a branded Casino from the brand The apartments are available on a turnkey basis with Italian furniture and Lamborghini-style decoration Brand loyalty program, exclusive accommodation conditions in Lamborghini hotels around the world A…
Agencja
Satellite Estate
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Gruzja
od
$65,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 31–162 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wielofunkcyjny, hotelowy, 16-piętrowy kompleks składa się trzy bloki Wyjątkowa architektura Znakomita lokalizacja - blisko morza (panoramiczny widok na góry i morze) Wielofunkcyjny - wyposażony w obiekty komercyjne przestrzenie rozrywkowe i rekreacyjne Nadaje się do zamieszkania, re…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
109,650
Mieszkanie 2 pokoi
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Mieszkanie
31.3
79,815
Deweloper
Гумбати Групп
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Zespół mieszkaniowy Thalassa
Batumi, Gruzja
od
$34,600
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Kompleks mieszkaniowy klasy Premium Thalassa położony jest w jednej z wyróżniających się ekologicznie czystych i komfortowych turystycznych dzielnic Batumi, w pobliżu ogrodu botanicznego, 800 metrów od morza. Apartamenty są prezentowane z panoramicznym widokiem na morze, ogród botaniczny i góry.
Deweloper
Thalassa Group LLC
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Grin Kejp
Zespół mieszkaniowy Grin Kejp
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 32–72 m²
24 obiekty nieruchomości 24
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Mieszkanie 2 pokoi
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Deweloper
Green Cape
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Zespół mieszkaniowy Reverance by otium
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 16
1 obiekt nieruchomości 1
Odwrócenie to coś więcej niż tylko nazwa - to podejście, które odzwierciedla nasze nastawienie do przestrzeni, komfortu i estetyki. Projekt został stworzony z myślą, że każdy szczegół powinien uosabiać elegancję, funkcjonalny spokój i wyrafinowanie.Nasza wizja polega na stworzeniu przestrzen…
Deweloper
Otium Development
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Pokaż wszystko Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Gruzja
od
$94,656
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 42
Powierzchnia 28–58 m²
2 obiekty nieruchomości 2
🌊 Luksusowe apartamenty na pierwszej linii morza, Batumi📍 Położenie: Stary Batumi, skrzyżowanie nabrzeża i Central Boulevard, 100 m do plaży, 10 minut do lotniska Batumi.🏗 Projekt:4 wieże, 42 piętra każdy, 4000 mieszkań i mieszkań.Koncepcja "miasta w mieście" z markowych apartamentów, pięcio…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.0
198,186
Mieszkanie
27.8
94,656
Agencja
Риэлтор без границ
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Poti, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
OTIUM POTI jest wielofunkcyjną blokadą resydentyczną o przestrzeniach handlowych i obszarze rekreacji.Projekt, który obejmuje zieloną przestrzeń wokół budynku, strefy grającej i parkującej, zostanie uzupełniony do maja 2026 r
Deweloper
Otium Development
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 17
OTIUM W SPRAWIE BELIASZWILI jest kompleksowym kompleksem resydentycznym obejmującym miejsca handlowe i biurowe.Projekt jest realizowany w dwóch fazach. Pierwsza faza, która zostanie zakończona w grudniu 2025 r., ENTALIABUDOWISKO 2 KWALIFIKACJI REZYDENCYJNEJ I INFRASTRUKTURY KOMPLETOWEJ DRUGI…
Deweloper
Otium Development
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Zespół mieszkaniowy SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Gruzja
od
$59,040
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 31
Powierzchnia 29–61 m²
2 obiekty nieruchomości 2
💎 Nowy kompleks z widokiem na morze 124; Nowa konstrukcja w pobliżu morza 124; odroczenie 52 miesięcy🔥 Prepay jest poniżej rynku🔥 Wzrost kosztów dostawy do + 48%🔥 Zwrot z inwestycji do 12% rocznieNa sprzedaż apartamenty z 1 i 2 sypialniami w kompleksie premium na New Boulevard.Do morza - 100…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
122,000
Mieszkanie
29.1
59,665
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$63,700
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 46–600 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Tbilisi Town jest premium wielofunkcyjny kompleks mieszkalny, który zapewnia luksusowe życie i łączy najlepsze. Kompleks znajduje się 20 minut jazdy od centrum Tbilisi, na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Projekt oferuje obiekty hotelowe i komercyjne, w tym międzynarodowy hotel mark…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Mieszkanie 2 pokoi
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Willa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Branded Villas Alazani Valley
, Gruzja
od
$40,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 195 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the very heart of Georgia’s winemaking region — the Alazani Valley, a land with 8,000 years of winemaking tradition. The project combines architectural aesthetics, an eco-friendly lifestyle, and sustaina…
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
od
$272,600
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 206–310 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Lisi Panorama to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w spokojnej lokalizacji w pobliżu jeziora Lisi. Projekt składa się z 8 domów premium położonych na powierzchni 2379 m2 w pobliżu centrum miasta. Każda willa oferuje wspaniałe widoki na miasto. Każda willa posiada własne miejsce parkingowe
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Zespół mieszkaniowy Complex “Next Address”
Batumi, Gruzja
od
$1,734
Rok realizacji 2027
Batumi, Tbel Abuselidze ulicy N11, Complex "Next Address", 1 m kw. cena od 1510 $, Rozmiar mieszkań minimum od 31 m2, m, 15% zaliczki, i raty do 48 miesięcy, Proces budowy zostanie zakończona w połowie 2027, Apartament zostanie dostarczony w stanie białej ramki
Agencja
Integrated Real Estate Services
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Tbilisi, Gruzja
od
$123,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 35
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Zespół mieszkaniowy Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$268,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Dochodzimy do dochodu z pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomienia hotelu.To zna…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec White Square Kutaisi
Apartamentowiec White Square Kutaisi
Apartamentowiec White Square Kutaisi
Apartamentowiec White Square Kutaisi
Kutaisi, Gruzja
od
$30,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Tbilisi, Gruzja
od
$150,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 29
Powierzchnia 31–127 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Ogrody Tbilisi w Tbilisi to wyjątkowy projekt dewelopera Quadrum Global. Nowy budynek znajduje się w dzielnicy Saburtalo, w centrum dzielnicy. Kompleks położony jest w pobliżu ulic Sergo Zakariadze i Michaiła Asatyna, alei Vazha Pshavela, a także 1. ulicy Vazha Pshavela. Odległość do centrum…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Mieszkanie 2 pokoi
127.0
432,000 – 510,000
Mieszkanie 3 pokoi
127.0
464,000
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec White Square Varketili 3
Apartamentowiec White Square Varketili 3
Apartamentowiec White Square Varketili 3
Apartamentowiec White Square Varketili 3
Tbilisi, Gruzja
od
$35,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
O projekcie „Biały Plac w Varketili 3” powstaje przy ulicy Trialeti, w pobliżu stacji metra Varketili w Tbilisi. Infrastruktura wokół domu jest w pełni rozwinięta, a każdy rodzaj transportu publicznego jest dostępny. Stacja metra „Varketili” znajduje się 850 metrów dalej 10-piętrowy budyn…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Filigreen
Apartamentowiec Filigreen
Apartamentowiec Filigreen
Apartamentowiec Filigreen
Apartamentowiec Filigreen
Tbilisi, Gruzja
od
$125,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
O projekcie Przy ulicy Giorgi Danelia w Saburtalo powstaje ekskluzywny budynek mieszkalny z 80 mieszkaniami. Koncepcją Filigreen jest stworzenie w centrum miasta miejsca, które będzie ucieleśniało nowoczesny rytm miasta i piękno natury jednocześnie; miejsce, w którym jego mieszkańcy będą o…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Metropol Bagebi
Apartamentowiec Metropol Bagebi
Apartamentowiec Metropol Bagebi
Apartamentowiec Metropol Bagebi
Tbilisi, Gruzja
od
$100,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Tbilisi, Gruzja
od
$49,200
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 33–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
We are pleased to present to your attention a new multifunctional residential complex of European standard located in the historical district of Tbilisi — Ortachala, created for those who value comfort, environmental friendliness, and well-planned infrastructure in harmony with the spirit of…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.7
77,600
Mieszkanie 2 pokoi
76.4
114,600
Mieszkanie
32.8
49,200
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec Archi Guramishvili
Apartamentowiec Archi Guramishvili
Apartamentowiec Archi Guramishvili
Apartamentowiec Archi Guramishvili
Apartamentowiec Archi Guramishvili
Tbilisi, Gruzja
od
$1,100
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 32
Rezydencyjny projekt Archi Guramishvili jest zbudowany w najlepszej lokalizacji w Sanzonie, na Guramishvili Avenue, w pobliżu stacji metra "Ghrmaghele". Wielofunkcyjny budynek 32- piętrowy obejmuje również przestrzeń komercyjną. 1 500 m kw. Zielony podwórze będzie idealnie równoważyć zewnątr…
Agencja
sisnogroup
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Apart - hotel Optima Residence
Batumi, Gruzja
od
$83,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty 300 metrów od morza w kompleksie Optima Residence Optima Residence to szósty projekt wielofunkcyjnego kompleksu ELT Quarter, który buduje się na 7 hektarach ziemi na Batumi New Boulevard. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów i projektantów we współprac…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Tbilisi, Gruzja
od
$1,050
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
Osiedle mieszkaniowe Archi Varketili zlokalizowane jest w 3 masywie, w rozwiniętej infrastrukturalnie lokalizacji, 10 minut&39; pieszo od stacji metra Varketili. Na terenie kompleksu Archi Varketili znajduje się pięć domów mieszkalnych, przedszkole i 8 000 mkw. zielone podwórko z placami zab…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Alpha Home Gldani
Apartamentowiec Alpha Home Gldani
Apartamentowiec Alpha Home Gldani
Tbilisi, Gruzja
od
$45,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 26
Infrastruktura: dobrze umeblowane podwórko z boiskiem dziecięcym i sportowym, parking: parking podziemny, parkingi Powierzchnia apartamentu: 1-pokój, 2-pokój Powierzchnia apartamentu: 47.1-117.9 m2 Okręg: Gldani Czas zakończenia: 2026 Obiekty w pobliżu: Klub fitness Trusted Builder: Tak.…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Tbilisi, Gruzja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 46–112 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Trademark Collection by Wyndham 4 * jest luksusowym kompleksem hotelowym w Krtsanisi, dzielnicy dyplomatycznej Tbilisi. Podczas rozwoju projektu skupiono się głównie na tworzeniu zdrowego środowiska życia, tak więc wybrano teren otoczony malowniczymi lasami, lasami sosnowymi i górami. Całkow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Mieszkanie 2 pokoi
56.6
128,544
Mieszkanie 3 pokoi
111.9
244,549
Kawalerka
46.3
115,000
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
O projekcie100 metrów od Marshall Gelovani Avenue, 5A Petre Sarajishvili, "Pala Invest" prezentuje wysokiej klasy 14- piętrowy kompleks mieszkalny w budowie - "Tower Gelovani"
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$103,680
Liczba kondygnacji 40
Powierzchnia 46–94 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Twin Residence to wielofunkcyjny kompleks mieszkalny pierwszej linii linii brzegowej, 100 metrów od morza. Kompleks mieszkalny posiada centrum fitness, spa, kryte i odkryte baseny, salon piękności, kawiarnię, plac zabaw, pokój gier, odkryty i podziemny parking (250 samochodów), myjnię samoch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Mieszkanie 2 pokoi
94.4
188,780
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy King Tamar by Archi
Tbilisi, Gruzja
od
$87,500
Rok realizacji 2027
King Tamar by Archi to luksusowy kompleks mieszkaniowy w samym sercu Tbilisi, przy alei Króla Tamara – jednej z najbardziej prestiżowych części miasta. Projekt łączy nowoczesną architekturę, panoramiczne widoki i najwyższą jakość wykonania. Autorem projektu jest znany architekt Wei Yap Oo…
Agencja
Invest Cafe
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Pokaż wszystko Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Apart - hotel Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$51,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu stylowego mieszkania z jedną sypialnią w prestiżowym kompleksie położonym w centrum zabytkowego Tbilisi. To nie jest tylko obudowa, to zanurzenie w atmosferze stuletniej historii i dziedzictwa kulturowego, gdzie każdy róg oddycha przeszłością, a n…
Agencja
Этажи. Северный Кипр.
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Zespół mieszkaniowy $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batumi, Gruzja
od
$33,374
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 17
A new project in Batumi, the complex is being built according to the English concept — with a rich infrastructure and the highest quality standards. It is a complex of two 17-storey buildings + a 10-storey wing 300 meters from the sea. The complex has its own infrastructure: Recepti…
Agencja
Satellite Estate
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Tbilisi, Gruzja
od
$180,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
„m² w parku Mtatsminda” w Okrokanie powstaje na terenie obok parku Mtatsminda. Inwestycja obejmuje 6 5-piętrowych budynków o zróżnicowanym rozplanowaniu, z podwórkami, tarasami i parterami. Inwestycja przeznaczona jest dla tych, którzy chcą żyć w większej ilości zieleni i spokoju, cenią sobi…
Agencja
sisnogroup
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Rezydencja Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 45
Pierwsze markowe rezydencje w centrum BatumiUsługa Premium zgodnie z międzynarodowymi standardamiRozwój infrastruktury krajowejWskaźniki obłożenia i wzrostu kosztów obiektów powyżej rynkuWyndham Hotels & Resorts jest # 1 wybór dla inwestorów na całym świecie, największe imperium gościnności …
Deweloper
One Development
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Informacje o projekciem ² w Mirtskhulava to nowy projekt zaprojektowany przez dobrze znanego dewelopera i położony przy rzece Kura w Tbilisi.Nowy projekt ma wiele do zaoferowania, w tym:położenie nad rzeką;wiele udogodnień i udogodnień;połączenia transportowe;terytorium krajobrazu;parking po…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Gruzja
od
$23,460
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 20
Opis nieruchomości: Nowy, nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Batumi, 1300 metrów od plaży, zagospodarowanej promenady i parku nadmorskiego. Kompleks posiada wszystkie zalety nowoczesnego domu miejskiego: - dzielnica mieszkaniowa z rozwiniętą infrastrukt…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Gruzja
od
$24,990
Liczba kondygnacji 12
Residential complex comfort class Rustaveli 27 znajduje się w centrum Kobuleti.Z piątego piętra i powyżej znajduje się widok na morze.Wokół kompleksu mieszkalnego dobrze rozwinięta infrastruktura - sklepy, restauracje, szkoły i przedszkola.Morze jest 450 metrów od domu.Korzyści z obiektu:- D…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Zespół mieszkaniowy WG Batumi, Gonio
Batumi, Gruzja
od
$63,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 31–58 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Wyndham Laguna to luksusowy kompleks hotelowy 5 * z usługami all-inclusive z Wyndham. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Mieszkanie
31.2
317,772
Kawalerka
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Agencja
Geo Estate
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Pokaż wszystko Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!Obywatelstwo UE - paszport rumuński - jako GIFT!Możliwe jest zakup 1 / 2, 1 / 4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi kierownikami.Cena:1 / 4 pokoju od …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Zespół mieszkaniowy Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 5132 USD rocznie - gwarantowane!
Batumi, Gruzja
od
$51,000
Opcje wykończenia Gotowe
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Tbilisi, Gruzja
od
$80,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Tbilisi, Gruzja
od
$660,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Nowoczesna architektura, niezwykły wygląd i wystrój wnętrz, jedno wejście, 11 pięter i tylko 32 apartamenty. Fasada z hiszpańskiej firmy Neolith; Przesuwane drzwi i okna z belgijskiej firmy Reynaers; Niska emisja szkła brytyjskiego producenta Pilkington; Winda Kone i zielona dziedziniec
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Tbilisi, Gruzja
od
$100,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 25
Informacje o projekcieKompleks mieszkaniowy przy ulicy Chkondideli 22 to nowy budynek wielorodzinny zaprojektowany w nowoczesnym stylu, uwzględniający cechy regionu i wszystkie międzynarodowe standardy.Gdzie znajduje się kompleks?Nowy budynek przy ulicy Chkondideli 22 w Tbilisi powstaje w sz…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Tbilisi, Gruzja
od
$50,000
Rok realizacji 2026
Archi Kikvidze Garden to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Nadzaladevi w Tbilisi, przy ulicy Z. Kikvidze, zaledwie dwie minuty pieszo od stacji metra Didube i Gotsiridze. Projekt wyróżnia się zielonym dziedzińcem o powierzchni 15 000 m², z miejscami rekreacyjnymi, sportowymi i pla…
Agencja
Invest Cafe
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Tbilisi, Gruzja
od
$81,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$143,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 46–220 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny w historycznym centrum Tbilisi, w samym sercu prestiżowej dzielnicy Marjanishvili, gdzie sztuka, komfort, natura i dynamika życia miejskiego są harmonijnie splecione. Jest to idealny wybór dla tych, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i inspirującą atmosferę. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.1
143,000
Mieszkanie 2 pokoi
91.2
310,000
Mieszkanie 3 pokoi
220.2
639,000
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Batumi, Gruzja
od
$43,670
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
Real Palace Blue apartments are available in installments until the end of 2026. Down payment from $13,100 to $53,708 You can also purchase a parking space from $17,000 to $20,000 in installments, down payment from $4,500 to $8,700 Real Palace Blue is a modern multi—storey premium reside…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Gruzja
od
$23,375
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 11
Nowoczesny kompleks mieszkalny dwóch bloków, położony 80 m od morza, 800 m od Ogrodu Botanicznego i 10 km od centrum Batumi. Apartamenty z widokiem na morze i góry w malowniczej okolicy Zielonego Przylądka.Cechy:Dwa bezpośrednie wejścia do morza.Spa, klub fitness, sklepy, parking (otwarty i …
Agencja
Gulfstream
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 18
ELT Quarter powstaje na 7 hektarach ziemi przy nowym bulwarze w Batumi. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów i projektantów we współpracy z Wyndham Hotels & Resorts. Firma wykracza poza koncepcję sąsiedztwa i tworzy nowy wymiar w formie kwartału, który idealnie wp…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Apartamentowiec Bianca Batumi
Batumi, Gruzja
od
$2,100
Liczba kondygnacji 20
Bianca Batumi by York Towers jest rozwijany na działce 29,445 metrów kwadratowych i obejmuje dwa 16-piętrowe i dwa 18-piętrowe Aparthotels, jeden 20- piętrowy budynek mieszkalny i dwa markowe hotele, z których jednym jest Ibis Styles Batumi. Ponad 1000 apartamentów wybudowanych zgodnie z mię…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Zespół mieszkaniowy WG3 Batumi Gonio
Batumi, Gruzja
od
$102,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 130–151 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyndham Panorama — luksusowe kamienice z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura kompleksu wynosi 15 000 m2 i składa się z basenów, restauracji, centrów fitness i spa, klinik fizjoterapii, placów zabaw, parków, lotniska dla śmigłowców i wielu innych. Profesjonalna firma zarządzająca …
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Gruzja
od
$65,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Next Collection to nowoczesny kompleks mieszkalny w elitarnym przedmieściu Batumi - Makhinjauri.Ten pierwszy kompleks apartamentowy na wybrzeżu Gruzji oferuje wszystko dla komfortowego życia i stabilnego dochodu.Projekt oferuje na sprzedaż apartamenty studyjne, apartamenty z 1 i 2 sypialniam…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi – ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 26-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad brzegiem morza, ekskluzywny design rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnych z międzynarod…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec GREEN ROCK
Apartamentowiec GREEN ROCK
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 11
ZIELONY ROCK - o projekcie Deweloperem kompleksu jest firma budowlana GREEN ROCK z wieloletnim doświadczeniem oraz wieloma udanymi i wdrożonymi projektami na rynku nieruchomości. Green Rock to 11-piętrowy kompleks mieszkaniowy, który znajduje się w przyjaznym dla środowiska miejscu i …
Deweloper
Green Rock
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon resort
Batumi, Gruzja
od
$62,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Lagoon Resort is the first elite private resort in Batumi under the Hilton international brand. The complex includes 320 limited apartments, of which only 100 are intended for investment. Location: The project is located in the area of the New Boulevard: 3 minutes to the sea 5…
Agencja
Gulfstream
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Zespół mieszkaniowy OKTO Art house
Batumi, Gruzja
od
$41,942
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Chakvi, Gruzja
od
$156,763
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 35–107 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Wyjątkowy ośrodek na powierzchni 100 000 m2 w ekologicznie czystej strefie podzwrotnikowej na wybrzeżu Morza Czarnego, zaledwie 9 km od miasta Batumi. Kompleks łączy Dreamland Oasis Hotel, prywatne apartamenty i ponad 50 obiektów własnej infrastruktury. 1 Apartamenty z sypialnią są idealne…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Mieszkanie 2 pokoi
107.4
251,811
Mieszkanie
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Deweloper
Dreamland Oasis Chakvi
Apartamentowiec Archi Alley
Apartamentowiec Archi Alley
Apartamentowiec Archi Alley
Apartamentowiec Archi Alley
Apartamentowiec Archi Alley
Tbilisi, Gruzja
od
$54,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Tbilisi, Gruzja
od
$95,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 35
Akaki Bakradze, 7
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Zespół mieszkaniowy Batumi, Botanical garden
Batumi, Gruzja
od
$49,020
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 34–231 m²
52 obiekty nieruchomości 52
Green Collection to kompleks klasy biznesowej położony w pobliżu ogrodu botanicznego Batumi. Kompleks posiada 5 basenów i prywatną plażę, 3 restauracje, spa i centra fitness, sale konferencyjne, kawiarnię-bibliotekę, strefę rekreacyjną dla dzieci, salę bilardową, mini-kino, kort tenisowy, a …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Mieszkanie 2 pokoi
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Mieszkanie 3 pokoi
231.4
578,575
Kawalerka
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Tbilisi, Gruzja
od
$560,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Informacje o projekcie Gdzie znajduje się kompleks? Kompleks mieszkaniowy Domus Chavchavadze 31 znajduje się w dzielnicy Vake w Tbilisi, w odległości trzech kilometrów od centrum stolicy. Park Mziuri znajduje się w sąsiedztwie, zapewniając zielone i naturalne otoczenie. W okolicy nie ma żad…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Compact House
Apartamentowiec Compact House
Batumi, Gruzja
od
$38,521
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 43 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Przedstawiamy Państwu nowy projekt - Compact House w Batumi, w jednym z najbardziej aktywnych obszarów miasta, z dobrze wyposażoną infrastrukturą.Kompleks składa się z 6 pięter, gdzie zostaną przedstawione:usługi konsjerża;Supermarket;Wyposażony taras;Wyposażony dziedziniec;lokale handlowe;Z…
Agencja
Property of Georgia
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Next Address Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$63,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Next Address to luksusowy, wielofunkcyjny kompleks położony w samym sercu Batumi. Integralną częścią nowego kompleksu mieszkaniowego jest jego doskonała lokalizacja: odległość do morza wynosi 600 metrów. Międzynarodowe lotnisko w Batumi znajduje się 4 km (10 minut jazdy samochodem). Ko…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec RiverFront Residence
Apartamentowiec RiverFront Residence
Apartamentowiec RiverFront Residence
Apartamentowiec RiverFront Residence
Apartamentowiec RiverFront Residence
Tbilisi, Gruzja
od
$53,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
# 29 N. Khosharauli Str. RiverFront Residence to wielofunkcyjny kompleks mieszkalny łączący komfortowe i biznesowe bloki mieszkalne: ParkView, SideView i FrontView. Projekt obejmuje: - 2500 m kw., z czego 1900 m kw., przeznaczone będzie na teren rekreacyjny. - Plac zabaw dla dzieci. - 2-po…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Apartamentowiec Archi Ramada Batumi
Batumi, Gruzja
od
$2,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 30
Shalva Inasaridze 25 Archi Ramada Batumi to wielofunkcyjny aparthotel o standardzie europejskim, którego partnerem jest Ramada Encore firmy Wyndham, wiodącej na świecie sieci hotelowej Wyndham. Archi Ramada Batumi wyróżnia się materiałami budowlanymi i infrastrukturą oraz różnorodnymi usł…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Tbilisi, Gruzja
od
$1,300
Liczba kondygnacji 9
Informacje o projekcie Archi Nucubidze Residential Complex to kolejny innowacyjny projekt z ulepszonymi wskaźnikami efektywności energetycznej od dewelopera Archi. Gdzie znajduje się Archi Nucubidze? Archi Nucubidze znajduje się w dzielnicy Nutsubidze, na terytorium 4. mikro-dzielnicy przy …
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Zespół mieszkaniowy Grafic Residence Lot P038DL
Batumi, Gruzja
od
$60,260
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 44
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Batumi, Gruzja
od
$43,560
Liczba kondygnacji 29
GURU Status jest premium kompleks mieszkalny położony na nowym bulwarze 150 metrów od morza. Panoramiczne widoki na morze i góry. Salon jest na dachu. Bogata infrastruktura i największy park rekreacyjny (3000 m2) w Batumi! Najlepsza jakość budynku w Batumi!- Zakończenie budowy latem 2024 rok…
Agencja
Gulfstream
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Tbilisi, Gruzja
od
$1,150
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 12
Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m, cena 1 m2 wynosi 1550 $, Cena całkowita 83,080 $, 3 piętro, 30% zaliczki, która wynosi 24,924 $, a pozostałe 70% jest wypłacane po 20 miesiącach
Agencja
Integrated Real Estate Services
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$51,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Kutaisi, Gruzja
od
$3,300
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 13
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Tbilisi, Gruzja
od
$60,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 25
Archi Dighomi 3 to wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy w Didi Dighomi, wyróżniający się estetycznym urokiem, wyrafinowaną architekturą i charakterystycznym stylem. Obejmuje powierzchnię handlową o powierzchni 7000 mkw. zielony dziedziniec, jedno dziecko i dwa boiska sportowe. W konstrukcji …
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Shantan
Apartamentowiec Shantan
Apartamentowiec Shantan
Apartamentowiec Shantan
Apartamentowiec Shantan
Khashuri, Gruzja
od
$63,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Zespół mieszkaniowy Calligraphy Towers
Batumi, Gruzja
od
$48,712
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 45
Powierzchnia 29–63 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Calligraphy Towers to wielopoziomowy nowy kompleks premium, idealny do prowadzenia działalności gospodarczej, rekreacji, inwestycji i stałego pobytu. Gdzie znajduje się kompleks? Wieże kaligraficzne w Batumi powstają w pobliżu Nowego Bulwaru wzdłuż ulicy Zhiuli Shartava. Od wybrzeża, jezio…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Deweloper
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Tbilisi, Gruzja
od
$180,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 23
Powierzchnia 55–80 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkaniowy Greenhill Residence znajduje się przy University Street No. 5 w ekologicznie czystej dzielnicy Saburtalo, która znajduje się na obrzeżach Tbilisi. W pobliżu kompleksu znajduje się wiele środków transportu publicznego, dzięki czemu można łatwo i szybko dotrzeć do każdej …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
198,000
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Zespół mieszkaniowy Lagoon Resort
Batumi, Gruzja
od
$50,250
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Witamy w naszym wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym – uosobieniu luksusowego życia, pracy i rozrywki. Z dumą oferujemy naszym mieszkańcom naprawdę wyjątkowe wrażenia, z trzema blokami niezrównanego komfortu i elegancji, a także pięciogwiazdkową infrastrukturą, która zaspokoi wszystkie ich po…
Deweloper
LTD homex
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Apartamentowiec ROYAL RESIDENCE
Batumi, Gruzja
od
$38,307
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 19
Royal Residence — nad brzegiem Morza Czarnego, położony w okolicy nowego bulwaru Batumi w stanie Georgia przy ul. Nizharadze. Kompleks zostanie zbudowany w przyjaznym dla środowiska i cichym miejscu, 2 minuty spacerem od morza. 100m. Ceny zależą od rodzaju mieszkania, podłogi i systemu płatn…
Agencja
Gulfstream
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Apartamentowiec Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Gruzja
od
$22,000
Liczba kondygnacji 5
Bakuriani 4Rest Ul. K. Tsakadze #32 Bakuriani 4Rest to kompleks mieszkaniowy typu kurortowego, który znajduje się u podnóża góry Kohta, na skraju lasu iglastego, 500 metrów od 25-letniej trasy narciarskiej, w pobliżu drogi Kokhta - Mitarbi. Kompleks obejmuje: - 4 bloki mieszkalne -…
Agencja
sisnogroup
Apartamentowiec Blox Varketili
Apartamentowiec Blox Varketili
Apartamentowiec Blox Varketili
Tbilisi, Gruzja
od
$56,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Blox Varketili, Victor Kupczyze St, 35
Agencja
sisnogroup
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 14
Przedstawiamy Państwu wyjątkową okazję, aby stać się właścicielem nowoczesnego mieszkania w kompleksie położonym w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Gruzji - Kvariati. To nie jest tylko mieszkanie, ale ucieleśnienie marzenia o życiu nad morzem, gdzie luksus spotyka naturę i komfort …
Agencja
Этажи. Северный Кипр.
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$68,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 36–83 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkaniowy Panorama Batumi znajduje się w odległości 50 metrów od morza. Złożona infrastruktura: prywatna plaża, basen bez krawędzi, restauracja, fitness, sauna, salon, bar, sala do degustacji wina, pralnia i recepcja. Kompleks ma profesjonalną firmę zarządzającą.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.1
114,000
Mieszkanie 2 pokoi
83.0
149,000
Kawalerka
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Agencja
Geo Estate
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Apart - hotel Archi Kokhta
Bakuriani, Gruzja
od
$56,000
Liczba kondygnacji 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Agencja
sisnogroup
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Dzielnica mieszkaniowa European Village Elite
Batumi, Gruzja
od
$350,000
Powierzchnia 320 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Unikalny projekt Batumi Miasto European Village zostało już nazwane Batumi Rublevka i to nie przypadek. Połączenie tych czynników sprawia, że kompleks jest wyjątkowy: Niechęć do morza to prawdziwe 500 metrów. Panoramiczny widok na morze, widok na góry i ogród z każdego domu. Projektu…
Deweloper
European Village
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 35–54 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Lisi Residence jest ekologiczna, bezpieczny kompleks prywatnych domów i niskich bloków mieszkalnych zbudowanych na powierzchni do 23 000 m2 ziemi, która spełnia wszystkie wymagania rozwojowe nowoczesnego stylu życia i znajduje się w pobliżu brzegów jeziora Lisi. Kompleks posiada basen, całod…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.4 – 54.0
49,812 – 75,474
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$70,319
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 91–179 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Saburtalo Residence to kompleks 13 pięter, położony w pobliżu jeziora Lisi. Na pierwszym piętrze kompleksu mieszkalnego znajdą się różne obiekty handlowe, w tym międzynarodowy hipermarket marki. Kompleks posiada tereny rekreacyjne, podziemny parking i panoramiczne widoki na miasto
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Mieszkanie 2 pokoi
120.8
115,968
Mieszkanie 3 pokoi
178.8
132,392
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec Aleksandre Ioseliani St, 63
Apartamentowiec Aleksandre Ioseliani St, 63
Apartamentowiec Aleksandre Ioseliani St, 63
Tbilisi, Gruzja
od
$75,000
Liczba kondygnacji 5
Agencja
sisnogroup
Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Zespół mieszkaniowy Porta Tower Batumi
Batumi, Gruzja
od